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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar Land Rover'da, elektrikli otomobiller kulübüne katılıyor

Son olarak Jaguar Land Rover'da elektrikli otomobiller kervanına katılacağını açıkladı. Bu konuda geri kalmak istemeyen şirket 2020 yılından itibaren elektrikli araçlarını piyasaya sunmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İngiliz otomobil şirketi Jaguar Land Rover, 2020 yılından itibaren yalnızca hibrit ve EV modellerini piyasaya sunmayı planlıyor.
İngiliz otomobil şirketi, elektrikli otomobil üretmeyi vaat eden diğer şirketlerden biri oluyor. Şirket, 2020 yılından itibaren tüm arabalarını elektrikli güç aksamıyla birlikte tanıtmaya başlayacak. Bu modeller arasında daha önceden duyurulmuş Jaguar I-Pace EV ve gelecekte tanıtılması planlanana Land Rover Defender var. 
Aston Martin; 2025 yılından itibaren, Volvo ise 2019'dan itibaren araçlarının hibrit modellerini piyasa sunacaklarını açıklamışlardı. Bu açıklamalardan yaklaşık 1 ay sonra da İngiliz otomobil şirketi Jaguar Land Rover'da 2020 yılından itibaren hibrit araçlar üreteceğini açıkladı.
Jaguar Land Rover, bu tür araçların üretimiyle birlikte kullanıcılara daha fazla seçenek sunacağını söyledi.

https://www.theverge.com/2017/9/7/16263960/jaguar-land-rover-electric-cars-electrifying-everything Yorum Yaz
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Exterminio 2 yıl
Başlıktaki "de" "da" yazımında hata yapmak da nedir? Gerçekten inanamıyorum ya...
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axaxa 2 yıl
hepinizin sonu böyle olacak :)
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sarahaten 2 yıl
Görselde soldaki turkuaz rengindeki aracın adını bilen var mı?
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Erwin-Rommel 2 yıl sarahaten
Jaguar E Type sanırım
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RichesMen 2 yıl
Elektirikli arabalara bakışım Pil Kiralarıyla ilgili konudan dolayı bitmiştir. ÖTV kar edelim derken firmaların kucağına oturuyoruz! giderim ötv li araç alırım en azından böyle şeylerle uğraşmam.
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St Batuhan 2 yıl RichesMen
RichesMen

Elektirikli arabalara bakışım Pil Kiralarıyla ilgili konudan dolayı bitmiştir. ÖTV kar edelim derken firmaların kucağına oturuyoruz! giderim ötv li araç alırım en azından böyle şeylerle uğraşmam.

Doğru, devlet kucağına ötv ile oturmak, sonra doğayı da karbon kucağına oturtmak ve benzin maliyeti ile bir kez daha devletin kucağına oturmak çok zevkli olabilir.

Pil kirasına dair ayrıntıları paylaşsan daha güzel olurdu bu arada. Ne kadar dert yaratıyor merak ettim.
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Exterminio 2 yıl RichesMen
RichesMen

Elektirikli arabalara bakışım Pil Kiralarıyla ilgili konudan dolayı bitmiştir. ÖTV kar edelim derken firmaların kucağına oturuyoruz! giderim ötv li araç alırım en azından böyle şeylerle uğraşmam.

Hocam Renault sağolsun, daha elektrikli araçlarla tanışamadan soğuttular hepimizi. Ama şu sıralar uzak doğulularda bir hybrid furyası var kaptırmış gidiyor, şimdiden Kia'nın, Hyundai'nin ve Toyota'nın hybrid otomobilleri var ülkemizde.
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elektrikli otomobil, jaguar ve
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