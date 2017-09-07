Jaguar Land Rover'da, elektrikli otomobiller kulübüne katılıyor

İngiliz otomobil şirketi Jaguar Land Rover, 2020 yılından itibaren yalnızca hibrit ve EV modellerini piyasaya sunmayı planlıyor.

İngiliz otomobil şirketi, elektrikli otomobil üretmeyi vaat eden diğer şirketlerden biri oluyor. Şirket, 2020 yılından itibaren tüm arabalarını elektrikli güç aksamıyla birlikte tanıtmaya başlayacak. Bu modeller arasında daha önceden duyurulmuş Jaguar I-Pace EV ve gelecekte tanıtılması planlanana Land Rover Defender var.

Aston Martin; 2025 yılından itibaren, Volvo ise 2019'dan itibaren araçlarının hibrit modellerini piyasa sunacaklarını açıklamışlardı. Bu açıklamalardan yaklaşık 1 ay sonra da İngiliz otomobil şirketi Jaguar Land Rover'da 2020 yılından itibaren hibrit araçlar üreteceğini açıkladı.

Jaguar Land Rover, bu tür araçların üretimiyle birlikte kullanıcılara daha fazla seçenek sunacağını söyledi.

https://www.theverge.com/2017/9/7/16263960/jaguar-land-rover-electric-cars-electrifying-everything