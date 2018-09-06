Jaguar Land Rover'ın yeni pil tedarikçisi Samsung SDI oldu

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobil sektörüne Jaguar I-Pace ile başarılı bir giriş yapan Jaguar Land Rover’ın (JLR) gelecekteki elektrikli araçlarında kullanacağı silindirik pillerin tedarikçisi belli oldu. Korea Times’da yer alan bir habere göre, LG Chem ve Panasonic gibi güçlü rakiplerin yer aldığı kontrat imzalama mücadelesinin kazananı Samsung SDI oldu.

Yılda 300 milyon pil üretecek

Sektör içerisindeki kaynaklara dayandırılan haberde, 2020 yılı için planlanan elektrikli araçlarında yeni nesil pil teknolojisi olan 21700 pil kullanmayı hedefleyen İngiliz üreticinin tedarik için Samsung SDI ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 21700 pillerin üretimi için Macaristan’daki fabrikasında yeni bir üretim bandı oluşturacağı ifade edilen Samsung SDI’ın JLR için ilk etapta yıllık 5 GWh, yani yaklaşık 300 milyon pil üreteceği söyleniyor. Koreli batarya üreticisinin aylık 80 milyon pil üretme kapasitesi olduğu biliniyor.

Silindirik pillere olan talep gittikçe artıyor

Tesla’nın elektrikli araçlarında kullanmasıyla popülerlik kazanan silindirik pillerin verimlilik konusunda torba ve prizmatik pillerden daha iyi olduğu söyleniyor. 21 mm çapında ve 70 mm uzunluğundaki 21700 pillerin 18650 pillere göre yüzde 50 oranında daha fazla kapasiteye sahip olduğu da verilen bilgiler arasında. Geçtiğimiz yıl silindirik pil talebinin 3.75 milyar olduğunu söyleyen araştırmacılar, 2018 yılında bu değerin 4.6 milyara yükseldiğini belirtiyor.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/09/133_255094.html