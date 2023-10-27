Stellantis ve Samsung SDI'dan ABD'ye ikinci batarya tesisi yatırımı

Ortak girişim şirketi, 3,2 milyar doların (2,8 milyar Euro) üzerinde yatırım yaparak, Kokomo ve çevresinde 1.400 yeni istihdam yaratacak. Her iki tesis için toplam yatırım 6,3 milyar doların (5,5 milyar Euro) üzerinde olacak ve toplam 2.800 yeni istihdam sağlanacak. Yıllık 33 GWsa üretim kapasitesiyle 2025 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan ilk StarPlus Enerji giga fabrikasının inşaatı ise halen devam ediyor.
Stellantis Kuzey Amerika COO’su Mark Stewart, “Batarya ekosistemimiz, elektrikliye geçiş stratejimizin temelini oluşturuyor. Ortaklarımız Samsung SDI, Indiana Eyaleti ve Kokomo Şehri iş birliği ile altıncı dev fabrikamızı Kokomo’da kuruyoruz. Kuzey Amerika markalarımızla sunduğumuz batarya elektrikli araçlar (BEV), herkese temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunma ve 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefine ulaşma çabamızda önemli bir rol oynuyor” dedi.
Samsung SDI Başkan ve CEO’su Yoon-ho Choi ise, “StarPlus Energy’nin ikinci batarya fabrikasının inşaatı ile Samsung SDI, Kuzey Amerika’daki en büyük elektrikli araç batarya üretim üssünü kuracak. Üstün teknolojilere sahip Samsung SDI bataryalarıyla çalışan Stellantis araçları, ABD’nin elektrikli araçlar çağına geçişini hızlandırmaya katkıda bulunacak” diye konuştu.
Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2030 yılına kadar Avrupa’da binek otomobillerin tamamında batarya elektrikli araç (BEV) satış karması ve Amerika Birleşik Devletleri’nde binek otomobil ve hafif ticari araçta %50 BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket, bu satış hedefine ulaşmak için, yaklaşık 400 GWsa batarya kapasitesi sağlıyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, net karbon 0 şirket olma yolunda ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.