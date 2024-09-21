Samsung, elektrikli araçların şarj sorununu çözdü: 20 dakikada yüzde 80 şarj

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Tam Boyutta Gör Samsung’un batarya ve elektronik malzeme üreten birimi Samsung SDI, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2024 fuarında ticari elektrikli araçlar için geliştirdiği ileri batarya teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket, ticari araçlar için kritik öneme sahip hızlı şarj ve uzun menzil sunan yenilikçi LFP-plus bataryasını tanıttı. Bu yeni batarya, önceki modellere kıyasla enerji yoğunluğunu yüzde 10 artırarak, araçların daha uzun mesafeler kat etmesine olanak tanıyor.

Ticari araçlarda 20 dakikada yüzde 80'e şarj

Özellikle ticari araçlar için önemli bir yenilik olan LFP-plus bataryası, bir teslimat kamyonunun bu teknoloji sayesinde Hannover ile Frankfurt arasında 1.400'den fazla gidiş-dönüş yapabilmesini sağlayacak. LFP-plus bataryasının en önemli özelliklerinden biri, yalnızca 20 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabilmesi. Bu hızlı şarj özelliği, ticari filolar için operasyonel verimliliği artırırken, araçların yolda daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyor. Daha az şarj süresi sayesinde teslimatlar ve hizmetler de daha hızlı tamamlanabiliyor.

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Samsung SDI, LFP-plus bataryasında kullandığı "No Thermal Propagation" teknolojisi ile aşırı ısınmayı ve termal sorunları engelleyerek filoların güvenliğini ön planda tutuyor. Geliştirme sürecini tamamlayan şirket, şu anda çeşitli müşterilerle aktif görüşmelerde bulunuyor ve kitlesel üretim için hazırlıklarını sürdürüyor.

ASB ve 46-phi silindirik batarya

Tam Boyutta Gör Samsung SDI, LFP-plus bataryasının yanı sıra, enerji yoğunluğu açısından öne çıkan All Solid Battery (ASB) ve 46-phi silindirik batarya gibi yenilikleri de tanıttı. Anotsuz tasarımıyla dikkat çeken ASB, şu anda çeşitli müşteriler tarafından test edilmekte ve ticarileşme yolunda hızla ilerlemekte. Samsung’a göre ASB bataryalar, 2027 yılında seri üretime girecek ve sektörün en yüksek enerji yoğunluğunu sunacak.

Ayrıca, mikro mobilite uygulamaları için geliştirilen 46-phi silindirik bataryaların da gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Samsung, bu bataryaların aslında 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyordu, ancak bu süreç bir yıl erkene çekilmiş durumda.

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Samsung, elektrikli araçların şarj sorununu çözdü