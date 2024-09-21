Samsung, elektrikli araçların şarj sorununu çözdü: 20 dakikada yüzde 80 şarj

Ticari araçlarda 20 dakikada yüzde 80'e şarj
Özellikle ticari araçlar için önemli bir yenilik olan LFP-plus bataryası, bir teslimat kamyonunun bu teknoloji sayesinde Hannover ile Frankfurt arasında 1.400'den fazla gidiş-dönüş yapabilmesini sağlayacak. LFP-plus bataryasının en önemli özelliklerinden biri, yalnızca 20 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabilmesi. Bu hızlı şarj özelliği, ticari filolar için operasyonel verimliliği artırırken, araçların yolda daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyor. Daha az şarj süresi sayesinde teslimatlar ve hizmetler de daha hızlı tamamlanabiliyor.
Samsung SDI, LFP-plus bataryasında kullandığı "No Thermal Propagation" teknolojisi ile aşırı ısınmayı ve termal sorunları engelleyerek filoların güvenliğini ön planda tutuyor. Geliştirme sürecini tamamlayan şirket, şu anda çeşitli müşterilerle aktif görüşmelerde bulunuyor ve kitlesel üretim için hazırlıklarını sürdürüyor.
ASB ve 46-phi silindirik batarya
Ayrıca, mikro mobilite uygulamaları için geliştirilen 46-phi silindirik bataryaların da gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Samsung, bu bataryaların aslında 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyordu, ancak bu süreç bir yıl erkene çekilmiş durumda.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/samsungs-lfp-plus-ev-battery https://samsungsdi.com/sdi-now/sdi-news/3982.html?idx=3982 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...