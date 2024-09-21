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    Samsung, elektrikli araçların şarj sorununu çözdü: 20 dakikada yüzde 80 şarj

    Samsung’un batarya ve elektronik malzeme üreten birimi Samsung SDI, elektrikli araçlar için yeni bir batarya tanıttı. LFP Plus olarak adlandırılan batarya 20 dakikada yüzde 80 şarj oluyor.
    Samsung, elektrikli araçların şarj sorununu çözdü Tam Boyutta Gör
    Samsung’un batarya ve elektronik malzeme üreten birimi Samsung SDI, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2024 fuarında ticari elektrikli araçlar için geliştirdiği ileri batarya teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket, ticari araçlar için kritik öneme sahip hızlı şarj ve uzun menzil sunan yenilikçi LFP-plus bataryasını tanıttı. Bu yeni batarya, önceki modellere kıyasla enerji yoğunluğunu yüzde 10 artırarak, araçların daha uzun mesafeler kat etmesine olanak tanıyor.

    Ticari araçlarda 20 dakikada yüzde 80'e şarj

    Özellikle ticari araçlar için önemli bir yenilik olan LFP-plus bataryası, bir teslimat kamyonunun bu teknoloji sayesinde Hannover ile Frankfurt arasında 1.400'den fazla gidiş-dönüş yapabilmesini sağlayacak. LFP-plus bataryasının en önemli özelliklerinden biri, yalnızca 20 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabilmesi. Bu hızlı şarj özelliği, ticari filolar için operasyonel verimliliği artırırken, araçların yolda daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyor. Daha az şarj süresi sayesinde teslimatlar ve hizmetler de daha hızlı tamamlanabiliyor.

    Samsung SDI, LFP-plus bataryasında kullandığı "No Thermal Propagation" teknolojisi ile aşırı ısınmayı ve termal sorunları engelleyerek filoların güvenliğini ön planda tutuyor. Geliştirme sürecini tamamlayan şirket, şu anda çeşitli müşterilerle aktif görüşmelerde bulunuyor ve kitlesel üretim için hazırlıklarını sürdürüyor.

    ASB ve 46-phi silindirik batarya

    Samsung, elektrikli araçların şarj sorununu çözdü Tam Boyutta Gör
    Samsung SDI, LFP-plus bataryasının yanı sıra, enerji yoğunluğu açısından öne çıkan All Solid Battery (ASB) ve 46-phi silindirik batarya gibi yenilikleri de tanıttı. Anotsuz tasarımıyla dikkat çeken ASB, şu anda çeşitli müşteriler tarafından test edilmekte ve ticarileşme yolunda hızla ilerlemekte. Samsung’a göre ASB bataryalar, 2027 yılında seri üretime girecek ve sektörün en yüksek enerji yoğunluğunu sunacak.

    Ayrıca, mikro mobilite uygulamaları için geliştirilen 46-phi silindirik bataryaların da gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Samsung, bu bataryaların aslında 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyordu, ancak bu süreç bir yıl erkene çekilmiş durumda.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/samsungs-lfp-plus-ev-battery https://samsungsdi.com/sdi-now/sdi-news/3982.html?idx=3982
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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