Jaguar, Haziran ayında içten yanmalı araç üretimini sonlandırıyor: Sadece elektrikli modeller üretecek

Tam Boyutta Gör Gelecek yıl sadece elektrikli otomobil markası olmaya hazırlanan İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, içten yanmalı motorlu araçlarının üretimini Haziran ayına kadar sonlandıracağını resmi olarakaçıkladı. Jaguar artık, pahalı ve güçlü elektrikli otomobiller üreteceği yeni bir döneme geçiş yapacak.

Elektrikli I-Pace'in üretimi de sonlandırılacak

Jaguari içten yanmalı araçların dışında şuanki sorunlu elektrikli I-Pace modelinin üretim hattını da sonlandıracak. Yeni bir başlangıç ​​arayan şirketin şu anda ABD'de beş otomobili satışta: XF sedan, E-Pace ve F-Pace crossoverlar, F-Type roadster ve coupe modelleri ile elektrikli I-Pace. Araçların üretimi Haziran ayında sona erecek, I-Pace'in üretimi ise muhtemelen gelecek yıla kadar devam edecek.

I-Pace geçmişte bitmek bilmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmıştı ve şirket geçen yıl batarya yangını riski nedeniyle aracı geri çağırmıştı. ABD'de 74 bin dolardan başlayan yüksek fiyat etiketine sahip olan araç, yaklaşık 460 km menziliyle rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Jaguar, 2025 yılında yeni nesil yüksek performanslı elektrikli otomobillerini piyasaya sürmeyi planlıyor ve Kuzey Amerika Jaguar Land Rover (JLR) CEO'su Joe Eberhardt, şirketin mevcut serilerin üretimini sonlandırırken EV geçişini stratejik olarak planladığını söyledi.

Eberhardt, konuyla ilgili, "Ürünlerimizin çoğunun üretimi Haziran ayında durduruluyor ancak çok daha uzun bir süre satışta kalacaklar. Yeni arabalar gelene kadar sürekli araç tedariğine sahip olmamızı sağlayacak bir üretim programımız olacak. Yeni ürünün piyasaya sürülmesine kadar bizi götürecek miktarda hacme sahip olmak ve temiz bir devir yapabilmek için zamanlama yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.

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Jaguar, tamamen elektrikli ürün gamına geçerken geçmişe kıyasla daha az araç satacağını kabul ediyor. Şrket, 2017 yılında dünya çapında yaklaşık 180.000 otomobil sattı ancak ilk üç yeni nesil elektrikli otomobil piyasaya çıktığında bu rakam 50.000 civarında olabilir.

Bu üç model, yeni Jaguar Elektrik Mimarisini (JEA) temel alacak ve ilk model bu yıl tanıtılıp 2025'te piyasaya çıkacak olan dört kapılı bir GT olacak. Bu yeni model, 575 beygirin üzerinde güç ile şimdiye kadarki en güçlü Jaguar olacak. Aynı zamanda 700 km'ye kadar menzil sunacak. İkinci JEA tabanlı otomobil 2025'in sonlarında, üçüncüsü ise 2026'da piyasada olacak.

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Jaguar, Haziran ayında içten yanmalı araç üretimini sonlandırıyor