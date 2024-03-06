Jaguar, Haziran ayında içten yanmalı araç üretimini sonlandırıyor: Sadece elektrikli modeller üretecek

Elektrikli I-Pace'in üretimi de sonlandırılacak
Jaguari içten yanmalı araçların dışında şuanki sorunlu elektrikli I-Pace modelinin üretim hattını da sonlandıracak. Yeni bir başlangıç arayan şirketin şu anda ABD'de beş otomobili satışta: XF sedan, E-Pace ve F-Pace crossoverlar, F-Type roadster ve coupe modelleri ile elektrikli I-Pace. Araçların üretimi Haziran ayında sona erecek, I-Pace'in üretimi ise muhtemelen gelecek yıla kadar devam edecek.
I-Pace geçmişte bitmek bilmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmıştı ve şirket geçen yıl batarya yangını riski nedeniyle aracı geri çağırmıştı. ABD'de 74 bin dolardan başlayan yüksek fiyat etiketine sahip olan araç, yaklaşık 460 km menziliyle rakiplerinin gerisinde kalıyor.
Jaguar, 2025 yılında yeni nesil yüksek performanslı elektrikli otomobillerini piyasaya sürmeyi planlıyor ve Kuzey Amerika Jaguar Land Rover (JLR) CEO'su Joe Eberhardt, şirketin mevcut serilerin üretimini sonlandırırken EV geçişini stratejik olarak planladığını söyledi.
Eberhardt, konuyla ilgili, "Ürünlerimizin çoğunun üretimi Haziran ayında durduruluyor ancak çok daha uzun bir süre satışta kalacaklar. Yeni arabalar gelene kadar sürekli araç tedariğine sahip olmamızı sağlayacak bir üretim programımız olacak. Yeni ürünün piyasaya sürülmesine kadar bizi götürecek miktarda hacme sahip olmak ve temiz bir devir yapabilmek için zamanlama yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.
Jaguar, tamamen elektrikli ürün gamına geçerken geçmişe kıyasla daha az araç satacağını kabul ediyor. Şrket, 2017 yılında dünya çapında yaklaşık 180.000 otomobil sattı ancak ilk üç yeni nesil elektrikli otomobil piyasaya çıktığında bu rakam 50.000 civarında olabilir.
Bu üç model, yeni Jaguar Elektrik Mimarisini (JEA) temel alacak ve ilk model bu yıl tanıtılıp 2025'te piyasaya çıkacak olan dört kapılı bir GT olacak. Bu yeni model, 575 beygirin üzerinde güç ile şimdiye kadarki en güçlü Jaguar olacak. Aynı zamanda 700 km'ye kadar menzil sunacak. İkinci JEA tabanlı otomobil 2025'in sonlarında, üçüncüsü ise 2026'da piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.