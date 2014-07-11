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Jaguar'dan önemli bilgileri sürücü önüne getiren sanal ön cam konsepti

4 yıl
1,5b
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Jaguar'dan önemli bilgileri sürücü önüne getiren sanal ön cam konsepti
Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Jaguar, sürücülerin gözlerini sürekli olarak yolda tutan yeni sanal ön cam konseptini görücüye çıkarttı.
Uzun zamandır yarış oyunları içerisinde gördüğümüz sanal gösterge ve yol çizgisi sistemini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Jaguar, günlük kullanımdan çok pist yarışçılarına hitap eden yeni konsept sistemiyle ideal yol çizgisi, tur zamanı, kalan tur sayısı, rakiplerin süreleri, yapılması gereken fren miktarı (Sert fren kırmızı, daha az fren turubcu gibi) ve kadran bilgilerini direkt olarak araçların ön camına yansıtabiliyor. Bu sayede sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan çok daha performanslı yarışmasına imkan tanıyan sistem, sanal yollar ve rakipler yaratarak özellikle sürüş eğitimleri için faydalı bir kullanım sahası vaat ediyor. 
Üzerinde testlerin devam ettiği sistemin kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/07/10/jaguar-land-rover-virtual-windscreen/ Yorum Yaz
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cemus 4 yıl en beğenilen
bu videolar neden chrome tarayıcıdan başka bir tarayıcıda açmıyor sevgili donanımhaber ben opera tarayıcı kullanmak istiyorum zorla chrome mu kulanalım bir el atın lütfen.
bu videolar neden chrome tarayıcıdan başka bir tarayıcıda açmıyor sevgili donanımhaber ben opera tarayıcı kullanmak istiyorum zorla chrome mu kulanalım bir el a...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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fatihburak95 4 yıl
cam kamerasından oyun oynyor gibi :)
Al sana yarış simulatörü kaplamalar şahane gölgelendirme şahana :)
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Drfalcon 4 yıl
Ipad de de çalışıyor videolar sorunsuz.
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extrem_015 4 yıl
Sonra duyarız lfs'de 200 girdiğim viraja jaguarla giremedim diye
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Neither 4 yıl
Hayal ettiğim seyler gerçek oluyor bravo Jaguar
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yigitkerem 4 yıl
sanki yarışlarda kullanım amaçlı yapılmış gibi
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TheR0CKER12 4 yıl
Abimde Jaguar var aynı model ama alamiyacağımız kesin :( Çokta güzelmiş :/
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oneyy1905 4 yıl TheR0CKER12
TheR0CKER12

Abimde Jaguar var aynı model ama alamiyacağımız kesin :( Çokta güzelmiş :/

Aynı model derken, abinizde F-Type mı var?

Kaç dolara "unlock" ettiniz?


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wolfestein 4 yıl
En sevdiğim arabalardan markalarından biri olan Jaguar'ın bu projesini başarılı buldum.
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The-Engineer 4 yıl
Video'da yarış odaklı gibi duruyor ama gerçek hayata uyarlanabilirse çok faydalı olabilecek bi gelişme. Özellikle göstergelerle uğraşırken yapılabiilecek kazaları engelleyebilir

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berkayacan 4 yıl
Jaguar demisken xf ve xj arkadan itis mi kullaniyor?
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canvarol 4 yıl berkayacan
berkayacan

Jaguar demisken xf ve xj arkadan itis mi kullaniyor?

Hem arkadan itiş modelleri var hem de 4 çeker. Şuan da önden çekişli ürettikleri herhangi bir modelleri de yok.
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DH Misafiri 4 yıl
Bir de arabaya Klavye veya Joystick bağlasak tadından yenmez.
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kilicoglu 4 yıl
Günlük hayatta da kullanışlı olabilecek bir sistem aslında. Uydularla entegre edilerek, navigasyon sistemi, yakıt, hız vs. bilgileri bu şekilde uygulayabilirler.
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cemus 4 yıl en beğenilen
bu videolar neden chrome tarayıcıdan başka bir tarayıcıda açmıyor sevgili donanımhaber ben opera tarayıcı kullanmak istiyorum zorla chrome mu kulanalım bir el atın lütfen.
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flyer_mig 4 yıl cemus
cemus
bu videolar neden chrome tarayıcıdan başka bir tarayıcıda açmıyor sevgili donanımhaber ben opera tarayıcı kullanmak istiyorum zorla chrome mu kulanalım bir el atın lütfen.

diger tarayicilar html5 desteklemediginden acilmiyordur...chrome deyip gecmeyin uzun bir gecmisi olmamasina karsin ciktigi gunden itibaren rekor kirdi
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