Jaguar'dan önemli bilgileri sürücü önüne getiren sanal ön cam konsepti

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Jaguar, sürücülerin gözlerini sürekli olarak yolda tutan yeni sanal ön cam konseptini görücüye çıkarttı.

Uzun zamandır yarış oyunları içerisinde gördüğümüz sanal gösterge ve yol çizgisi sistemini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Jaguar, günlük kullanımdan çok pist yarışçılarına hitap eden yeni konsept sistemiyle ideal yol çizgisi, tur zamanı, kalan tur sayısı, rakiplerin süreleri, yapılması gereken fren miktarı (Sert fren kırmızı, daha az fren turubcu gibi) ve kadran bilgilerini direkt olarak araçların ön camına yansıtabiliyor. Bu sayede sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan çok daha performanslı yarışmasına imkan tanıyan sistem, sanal yollar ve rakipler yaratarak özellikle sürüş eğitimleri için faydalı bir kullanım sahası vaat ediyor.

Üzerinde testlerin devam ettiği sistemin kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/07/10/jaguar-land-rover-virtual-windscreen/