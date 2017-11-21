James Webb Uzay Teleskobu'nda sona yaklaşılıyor "Uzayın sırlarını ortaya çıkaracak"

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Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok da uzun bir süre kalmadı. 2019'un ilk aylarındaki fırlatma için hazırlanan NASA, bugünlerde dev teleskobun son testlerini gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz Aralık ayında yapımı tamamlanan teleskop, uzayın zorlu şartlarında talihsiz bir problemle karşılaşılmaması adına bir süredir için ilginç testler altına sokuluyor. Bu testlerden belki de en önemlisiyse henüz geçtiğimiz günlerde tamamlanan kriyojenik vakum testiydi. James Webb'in uzayın dondurucu soğuğuna ne tür tepkiler vereceğini ölçmek isteyen NASA'lı bilim insanları, tam 100 gün süren bu kriyojenik vakum testi sırasında teleskobu dev bir vakumlu çemberde yaklaşık -266 santigrad derece sıcaklıkta test etti. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan NASA ise, 100 günün ardından nihayet sona eren testlerin çok büyük başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
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James Webb'in uzayda yaklaşık -233 santigrad derece soğukta çalışacağını ifade eden James Webb proje yöneticisi Bill Ochs, NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamalarda,"15 yılık planlama, çember yenilenmesi, yüzlerce saatlik risk azaltma testleri ve 100 değerli bilim insanın 90 günden fazla süren zorlu testlerinin ardından nihayet kriyojenik vakum testi müthiş bir başarıyla sonlandı. Bu testin herhangi bir problem olmadan tamamlanması James Webb'in fırlatılması yolundaki en büyük adımlardan birisiydi." ifadelerine yer verdi.
James Webb Uzay Teleskobu'nun zorlu kriyojenik vakum testinin yapılışı ise basitçe şöyle olmuş: NASA'lı bilim insanları soğutma işleminde önce ilk olarak çemberin içerisindeki havayı vakumlamışlar. Sadece vakumlama işlemi yaklaşık 1 hafta sürmüş. Vakumlama sürecinin ardından ise tahmin edebileceğiniz gibi soğutma işlemi başlamış. Tam 30 gün süren soğutma süreci sırasında vakumlu çember, teleskobun uzayda işlev göreceği dondurucu sıcaklıklara kadar soğutulmuş. James Webb bu sıcaklıklarda bir süre test edildikten sonra vakumlu çember yavaş yavaş ısıtılmaya başlanmış ve sonrasında içeriye hava pompalanarak kriyojenik test sona ermiş.
James Webb'in 18 Kasım'da testin sona ermesinin ardından vakum çemberinin içerisinden görüntüsü:
Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak
Dile kolay tam 27 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.
NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.
2019'un ilkbahar aylarında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-s-james-webb-space-telescope-completes-final-cryogenic-testing Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kaç asır sonra nolur bilemeyiz tabi.
James Webb için bir sınır tahmin etmek oldukça güç ..
1990 model Hubble bile ~ 13.4 milyar ly gibi uzaklıktaki galaksileri gözlemleyebiliyor ki bu da teleskobun son limiti .. Gn-z11 şu anki rekor galaksi .. James Webb bu galaksileri de daha net arşivleyecektir ..
Plüton'un, atmosferine giren ultraviole ışınların nitrojen ve metan gibi gazları iyonize etmesiyle açığa çıkardığı hidrokarbon partiküllerinin gezegenin yerçekimi ile aşağı çekilip yoğunlaşarak meydana getirdiği pus yüzünden tahmin edilenden daha soğuk olduğu yönündeki bu hipotezin geçerliliğini de bu teleskopla anlamayı planlıyorlar. Teleskobun, hipotezde öngörülen kızılötesi spektrumda Güneş ışığı saçılımını (gazlara kıyasla ısıyı çok daha iyi emen ve yayan katı partiküllerden meydana gelmiş pus yüzünden) gözlemleyebileceği planlanıyorsa daha çok güzel şeyler bulurlar o aletle.
Yazık olur.
Keşke benim ossa..
nazar etme ne olur
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james webb, uzay araştırmaları ve