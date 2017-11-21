James Webb Uzay Teleskobu'nda sona yaklaşılıyor "Uzayın sırlarını ortaya çıkaracak"

Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok da uzun bir süre kalmadı. 2019'un ilk aylarındaki fırlatma için hazırlanan NASA, bugünlerde dev teleskobun son testlerini gerçekleştiriyor.

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James Webb Uzay Teleskobu'nun zorlu kriyojenik vakum testinin yapılışı ise basitçe şöyle olmuş: NASA'lı bilim insanları soğutma işleminde önce ilk olarak çemberin içerisindeki havayı vakumlamışlar. Sadece vakumlama işlemi yaklaşık 1 hafta sürmüş. Vakumlama sürecinin ardından ise tahmin edebileceğiniz gibi soğutma işlemi başlamış. Tam 30 gün süren soğutma süreci sırasında vakumlu çember, teleskobun uzayda işlev göreceği dondurucu sıcaklıklara kadar soğutulmuş. James Webb bu sıcaklıklarda bir süre test edildikten sonra vakumlu çember yavaş yavaş ısıtılmaya başlanmış ve sonrasında içeriye hava pompalanarak kriyojenik test sona ermiş.

James Webb'in 18 Kasım'da testin sona ermesinin ardından vakum çemberinin içerisinden görüntüsü:

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

2019'un ilkbahar aylarında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-s-james-webb-space-telescope-completes-final-cryogenic-testing

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