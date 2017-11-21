Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

James Webb Uzay Teleskobu'nda sona yaklaşılıyor "Uzayın sırlarını ortaya çıkaracak"

NASA, 2019'un ilk aylarında uzaya fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu'nun artık son testlerini gerçekleştiriyor. En önemli testlerden olan kriyojenik vakum testi de nihayet sonlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına artık çok da uzun bir süre kalmadı. 2019'un ilk aylarındaki fırlatma için hazırlanan NASA, bugünlerde dev teleskobun son testlerini gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında yapımı tamamlanan teleskop, uzayın zorlu şartlarında talihsiz bir problemle karşılaşılmaması adına bir süredir için ilginç testler altına sokuluyor. Bu testlerden belki de en önemlisiyse henüz geçtiğimiz günlerde tamamlanan kriyojenik vakum testiydi. James Webb'in uzayın dondurucu soğuğuna ne tür tepkiler vereceğini ölçmek isteyen NASA'lı bilim insanları, tam 100 gün süren bu kriyojenik vakum testi sırasında teleskobu dev bir vakumlu çemberde yaklaşık -266 santigrad derece sıcaklıkta test etti. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan NASA ise, 100 günün ardından nihayet sona eren testlerin çok büyük başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz""
James Webb'in uzayda yaklaşık -233 santigrad derece soğukta çalışacağını ifade eden James Webb proje yöneticisi Bill Ochs, NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamalarda,"15 yılık planlama, çember yenilenmesi, yüzlerce saatlik risk azaltma testleri ve 100 değerli bilim insanın 90 günden fazla süren zorlu testlerinin ardından nihayet kriyojenik vakum testi müthiş bir başarıyla sonlandı. Bu testin herhangi bir problem olmadan tamamlanması James Webb'in fırlatılması yolundaki en büyük adımlardan birisiydi." ifadelerine yer verdi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun zorlu kriyojenik vakum testinin yapılışı ise basitçe şöyle olmuş: NASA'lı bilim insanları soğutma işleminde önce ilk olarak çemberin içerisindeki havayı vakumlamışlar. Sadece vakumlama işlemi yaklaşık 1 hafta sürmüş. Vakumlama sürecinin ardından ise tahmin edebileceğiniz gibi soğutma işlemi başlamış. Tam 30 gün süren soğutma süreci sırasında vakumlu çember, teleskobun uzayda işlev göreceği dondurucu sıcaklıklara kadar soğutulmuş. James Webb bu sıcaklıklarda bir süre test edildikten sonra vakumlu çember yavaş yavaş ısıtılmaya başlanmış ve sonrasında içeriye hava pompalanarak kriyojenik test sona ermiş.
James Webb'in 18 Kasım'da testin sona ermesinin ardından vakum çemberinin içerisinden görüntüsü:

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak


Dile kolay tam 27 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

2019'un ilkbahar aylarında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-s-james-webb-space-telescope-completes-final-cryogenic-testing Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mokinto 2 yıl en beğenilen
Güzel yazı, elinize sağlık.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HaydonunAbisi 1 yıl
Her ne kadar belli mesafeler alınsa da zamanımız teknolojisi ile uzay hakkında ahım şahım bilgilere ulaşılamaz daha.
Bir kaç asır sonra nolur bilemeyiz tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
gereksiz seyler... diyanet gibi gereksiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 1 yıl
James Webb , Hubble gibi her dalgaboyuna duyarlı değil .. Webb'in asıl amacı milyarlarca yıl uzaklıktaki galaksileri gözlemlemek ..
James Webb için bir sınır tahmin etmek oldukça güç ..
1990 model Hubble bile ~ 13.4 milyar ly gibi uzaklıktaki galaksileri gözlemleyebiliyor ki bu da teleskobun son limiti .. Gn-z11 şu anki rekor galaksi .. James Webb bu galaksileri de daha net arşivleyecektir ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 1 yıl
Merakla bekliyoruz. Hubble büyük keşifler yaptı sıra kardeşinde. Bizim bu alanda yaptığımız çalışmalar bir elin parmağını geçmese de bilim dünyasında ki bu gelişmeler hele uzay alanında beni hep mutlu etmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 1 yıl
2018'di 2019'a ertelendi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Janus_Prospero 2 yıl
New Horizons uzay aracının yakın teması sonucunda Plüton'un tahmin edilenden daha yoğun bir atmosfere ve daha düşük sıcaklığa sahip olduğu ortaya çıktı. Dahası aracın gezegen bilimcilere gönderdiği resimlere göre Plüton'un atmosferi birkaç yüz mil yüksekliğinde yığılma yapacak kadar bol miktarda katı pus partikülleriyle dolu ve atmosferin alt katmanını istila eden partikül tabakasının üstünde çeşitli gazlar yoğunlaşmış vaziyette. Durumu açıklamak için bilgisayar temelli bir hipotez tasarladılar.

Plüton'un, atmosferine giren ultraviole ışınların nitrojen ve metan gibi gazları iyonize etmesiyle açığa çıkardığı hidrokarbon partiküllerinin gezegenin yerçekimi ile aşağı çekilip yoğunlaşarak meydana getirdiği pus yüzünden tahmin edilenden daha soğuk olduğu yönündeki bu hipotezin geçerliliğini de bu teleskopla anlamayı planlıyorlar. Teleskobun, hipotezde öngörülen kızılötesi spektrumda Güneş ışığı saçılımını (gazlara kıyasla ısıyı çok daha iyi emen ve yayan katı partiküllerden meydana gelmiş pus yüzünden) gözlemleyebileceği planlanıyorsa daha çok güzel şeyler bulurlar o aletle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Ariane 5 roketi tam fırlatılırken patlarsa?
Yazık olur.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Ariane 5 roketi tam fırlatılırken patlarsa?


Yazık olur.

Keşke benim ossa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Ariane 5 roketi tam fırlatılırken patlarsa?


Yazık olur.

nazar etme ne olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 2 yıl
umarım aksilik çıkmadan bu işi tamamlarlar. sabırsızlıkla bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kar98-k 2 yıl
Uzay emin ellerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigidoumit 2 yıl
vaybe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3613 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
james webb, uzay araştırmaları ve
5 etiket daha james webb uzay teleskobu Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Normalden yüzde 50 daha fazla elektrik üreten yerli türbinin kurulumu yapıldı 2 yıl Facebook Messenger'da artık 4K çözünürlüğe kadar fotoğraf göndermek mümkün 2 yıl 2GB GTX 1050'de PubG ve GTA5 oynadık l MSI GV72 incelemesi 2 yıl TripAdvisor’un belirli bir mekâna ait taciz ile ilgili yorumları sildiği iddia ediliyor 2 yıl Türk araştırmacılardan yerli imkanlarla kalp pompası 2 yıl 2018 model iPhone'lar geliştirilmiş anten tasarımı ile gigabit LTE hızı sunabilecek 2 yıl Apple artırılmış gerçeklik başlığı geliştiren Vrvana'yı satın aldı 2 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen adam, ev yapımı roketiyle kendini fırlatacak 2 yıl Google, internet bağlantınız olmasa bile konumunuzu takip ediyor 2 yıl Apple: iPhone X üretiminde öğrencilerin çalıştırıldığını kabul ediyoruz ama gönüllüydüler (!) 2 yıl Mili Savunma Bakanı S-400’lerin ilk teslimatı için tarih verdi 2 yıl 50M'de su geçirmez akıllı saat | Samsung Gear Sport ön inceleme 2 yıl Uber'den itiraf: 57 milyon kullanıcının verilerini sızdırdık 2 yıl HP patronu Meg Whitman görevi bırakıyor 2 yıl Misfit Command akıllı saati bir yıl şarj gerektirmiyor 2 yıl Cooler Master’dan oyunculara yönelik üst seviye klavye 2 yıl Fukuşima'daki erimiş uranyumu Toshiba'nın robotu işte böyle görüntüledi 2 yıl AMD Ryzen işlemcili ilk oyuncu bilgisayarı satışa çıktı 2 yıl Play Store'daki el feneri ve soliter uygulamaları banka bilgilerinizi çalabilir 2 yıl AMD RX Vega 56 incelemesi "Alev alev DX12 performansı" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN James Webb Uzay Teleskobu'nda sona yaklaşılıyor "Uzayın sırlarını ortaya çıkaracak" Sonraki Microsoft, Windows 10’un arama arayüzünü yenileyerek MacOS'taki Spotlight'a benzetti 2 yıl Tübitak, dijital para ve blok zincir için araştırma laboratuvarı kurdu 2 yıl Toyota üçüncü nesil insansı robotunu tanıttı 2 yıl Fiyatı 60 bin TL'yi bulacak iMac Pro, hırsızlığa karşı koruma için hücresel bağlantıyla gelebilir 2 yıl Çinli Tencent artık dünyanın en değerli 5. şirketi 2 yıl PTT, Paypal benzeri yerli ödeme sistemini duyurdu 2 yıl Facebook, web sürümünden "gönderileri silme" özelliğini kaldırıyor mu? 2 yıl Uber, Volvo'dan sürücüsüz otomobil filosu için 24 bin XC90 sipariş etti 2 yıl Banka hesaplamaları ile birebir kredi hesaplamaları yapabileceğiniz mobil uygulama 2 yıl Disney bastırdı yeni Star Wars oyununda mikro ödemeler kaldırıldı 2 yıl PTT, 2018 yılında Drone ile kargo teslimatı yapacak 2 yıl Yeni iMac Pro modelinde Apple A10 Fusion izleri 2 yıl Qualcomm hissedarları satış için 120 milyar dolar istiyor 2 yıl Helikopter gemisi ve hava savunma fırkateynine yerli savaş idare sistemi geliyor 2 yıl Apple, microLED ekran teknolojisine geçiş yapacak 2 yıl Honda hatalı hava yastıklarını değiştirmek için Facebook'tan faydalanacak 2 yıl Samsung Z-NAND bellekler Intel Optane belleklere rakip oluyor 2 yıl Bazı Xiaomi telefonlarına güncelleme desteği kesiliyor 2 yıl Samsung Gear S3 için Tizen 3.0 yayınlandı 2 yıl Recontact İstanbul II: Bir İstanbul polisiyesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim