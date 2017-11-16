11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz"

Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bir grup bilim insanı bugün çok önemli bir duyuru yaptı. Sadece 11 ışık yılı uzaklıkta yeni bir potansiyel "Dünya" keşfettiklerin açıklayan Avrupalı astronomlar, Yeryüzü'ne yakınlığı nedeniyle "kozmik komşumuz" olarak niteledikleri bu gezegenin yaşam barındırabilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor.
ESO'nun Ross 128b ismini verdiği bu gezegen, adını yörügesinde bulunduğu kırmızı cüce yıldız Ross 128'den alıyor. Güneş'ten tam 2800 kat daha sönük olan Ross 128 yıldızı, yine Güneş'in %15'i oranında bir kütleye ve inanılmaz düşük bir sıcaklığa sahip. Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Dünya'dan 10.89 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128'i diğer yıldızlardan farklı kılan özelliği ise pasif bir kırmızı cüce olması. ESO'lu araştırmacıların "Güneş Sistemi çevresindeki en sessiz yıldızlardan birisi" olarak nitelendirdiği Ross 128; güçlü Güneş patlamalarının pek rastlanmadığı, çok düşük radyasyon yayan oldukça stabil bir yıldız. Avrupalı astronomlar, Ross 128'in bu özellikleri nedeniyle Ross 128b gezegeni için çok ideal bir ortama sahip olduğunu söylüyorlar.
Peki ESO'nun keşfini henüz bugün açıkladığı ilginç gezegen Ross 128b hakkında neler biliyoruz? Şili'deki La Silla Rasathanesi'nden HARPS isimli gezegen araştırma ekipmanıyla geçtiğimiz Temmuz ayında keşfedilen Ross 128b, yapılan araştırmalara göre Dünya'nın yaklaşık 1.35 katı büyüklüğünde kayalık bir gezegen. Yıldızına çok yakın bir konumda bulunan Ross 128b'nin, Ross 128'e olan uzaklığı Dünya ve Güneş arasındaki uzaklıktan tam 20 kat daha az. Ayrıca gezegenin yıldızı etrafındaki bir tam turu da sadece 10 Dünya günü sürüyor.
Çok küçük, soğuk ve sönük bir yıldızın etrafında bulunan Ross 128b, her şeye rağmen yıldızına çok yakın bir konumda bulunduğu için yeterli düzeyde ısı ve ışık alabiliyor. Öyleki Ross 128, Güneş'ten 2800 kat daha sönük bir yıldız olmasına karşın Ross 128b, Dünya'dan yaklaşık %40 daha fazla ışık alıyor. Gezegenin kaşifleri, tüm bu etmenler nedeniyle Ross 128b'nin "bugüne kadar keşfedilen en ılıman gezegen" olabileceğini söylüyorlar.
ESO'nun Ross 128b için hazırladığı video:
Tabi keşif henüz yeni olduğu için araştırmacılar gezegen ve yıldızı hakkında çok detaylı bilgilere sahip değiller. Örneğin Ross 128b, yıldızının yaşanılabilir bölge sınırlarında mı yer alıyor araştırmacılar henüz tam olarak emin değil. Aynı şekilde atmosferik oksijen veya yüzey suları gibi yaşamın olmazsa olmazları hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yani Ross 128b, tıpkı tüm diğer potansiyel yaşanılabilir gezegenler gibi şu an için birçok bilinmezle dolu.
Diğer taraftan Avrupalı astronomlar yakın gelecekte kullanıma açılacak olan yeni nesil uzay teleskoplarının bu tarz bilinmezlere ışık tutabileceğini söylüyorlar. NASA'nın 2019 yılında uzaya fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu ve ESO'nun 2024'de tamamlamayı planladığı Extremely Large Telescope ile birlikte Ross 128 sisteminin çok daha iyi bir şekilde incelenebileceği düşünülüyor.
Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.eso.org/public/news/eso1736/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
doğru bulmuş sonucu. bence senin ışık hızı konusunda bilgin yok.
ışık hızı ortalama saniyede 300 bin km diyelim.
300.000 km x 60 = 18.000.000 km (dakikada aldığı yol)
18.000.000 km x 60 = 1.080.000.000 km (saatte aldığı yol)
1.080.000.000 km x 24 = 25.920.000.000 km (günde aldığı yol)
25.920.000.000 km x 365 = 9.460.800.000.000 km (yılda aldığı yol)
9.460.800.000.000 km x 11 = 104.068.800.000.000 km (gezegenin uzaklığı)
bizim gemilerimiz arkadaşın dediğin gibi saatte 50 bin km ile falan gidiyor şimdilik.
104.068.800.000.000 km / 50.000 km = 2.081.376.000 saat yapar.
2.081.376.000 saat / 24 = 86.724.000 gün yapar
86.724.000 gün / 365 = 237.600 yıl yapar.
hesap ortada. birilerine parmak sallamadan önce oturup hesap kitap yapmak lazım.
-Kıbleyi nasıl tespit edicez?
-Ross 128b'de sakız çiğnesek orucumuz bozulur mu?
-Ross 128b'de organik hoşaf yapabilir miyiz?
Daha deve sidiğine falan girmedim bile :D
Bence size Türkçe okuma yazma eğitimi verebilecek bir gezegen bulmaya odaklansınlar, bu Dünya'da olmamış belli....