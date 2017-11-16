11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz"

Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bir grup bilim insanı bugün çok önemli bir duyuru yaptı. Sadece 11 ışık yılı uzaklıkta yeni bir potansiyel "Dünya" keşfettiklerin açıklayan Avrupalı astronomlar, Yeryüzü'ne yakınlığı nedeniyle "kozmik komşumuz" olarak niteledikleri bu gezegenin yaşam barındırabilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor.

ESO'nun Ross 128b için hazırladığı video:

https://www.eso.org/public/news/eso1736/

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