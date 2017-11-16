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11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz"

Avrupalı astronomlar tarafından keşfedilen Ross 128b isimli gezegen, Dünya dışı yaşam arayışları için bir numaralı aday olabilir. İşte sadece 11 ışık yılı uzaklıkta gezegenin detayları:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
1
33
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bir grup bilim insanı bugün çok önemli bir duyuru yaptı. Sadece 11 ışık yılı uzaklıkta yeni bir potansiyel "Dünya" keşfettiklerin açıklayan Avrupalı astronomlar, Yeryüzü'ne yakınlığı nedeniyle "kozmik komşumuz" olarak niteledikleri bu gezegenin yaşam barındırabilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyor.

ESO'nun Ross 128b ismini verdiği bu gezegen, adını yörügesinde bulunduğu kırmızı cüce yıldız Ross 128'den alıyor. Güneş'ten tam 2800 kat daha sönük olan Ross 128 yıldızı, yine Güneş'in %15'i oranında bir kütleye ve inanılmaz düşük bir sıcaklığa sahip.   Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Dünya'dan 10.89 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128'i diğer yıldızlardan farklı kılan özelliği ise pasif bir kırmızı cüce olması. ESO'lu araştırmacıların "Güneş Sistemi çevresindeki en sessiz yıldızlardan birisi" olarak nitelendirdiği Ross 128; güçlü Güneş patlamalarının pek rastlanmadığı, çok düşük radyasyon yayan oldukça stabil bir yıldız. Avrupalı astronomlar, Ross 128'in bu özellikleri nedeniyle Ross 128b gezegeni için çok ideal bir ortama sahip olduğunu söylüyorlar.

Peki ESO'nun keşfini henüz bugün açıkladığı ilginç gezegen Ross 128b hakkında neler biliyoruz? Şili'deki La Silla Rasathanesi'nden HARPS isimli gezegen araştırma ekipmanıyla geçtiğimiz Temmuz ayında keşfedilen Ross 128b, yapılan araştırmalara göre Dünya'nın yaklaşık 1.35 katı büyüklüğünde kayalık bir gezegen. Yıldızına çok yakın bir konumda bulunan Ross 128b'nin, Ross 128'e olan uzaklığı Dünya ve Güneş arasındaki uzaklıktan tam 20 kat daha az. Ayrıca gezegenin yıldızı etrafındaki bir tam turu da sadece 10 Dünya günü sürüyor.

Çok küçük, soğuk ve sönük bir yıldızın etrafında bulunan Ross 128b, her şeye rağmen yıldızına çok yakın bir konumda bulunduğu için yeterli düzeyde ısı ve ışık alabiliyor. Öyleki Ross 128, Güneş'ten 2800 kat daha sönük bir yıldız olmasına karşın Ross 128b, Dünya'dan yaklaşık %40 daha fazla ışık alıyor. Gezegenin kaşifleri, tüm bu etmenler nedeniyle Ross 128b'nin "bugüne kadar keşfedilen en ılıman gezegen" olabileceğini söylüyorlar.
ESO'nun Ross 128b için hazırladığı video: 

Tabi keşif henüz yeni olduğu için araştırmacılar gezegen ve yıldızı hakkında çok detaylı bilgilere sahip değiller. Örneğin Ross 128b, yıldızının yaşanılabilir bölge sınırlarında mı yer alıyor araştırmacılar henüz tam olarak emin değil. Aynı şekilde atmosferik oksijen veya yüzey suları gibi yaşamın olmazsa olmazları hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yani Ross 128b, tıpkı tüm diğer potansiyel yaşanılabilir gezegenler gibi şu an için birçok bilinmezle dolu.

Diğer taraftan Avrupalı astronomlar yakın gelecekte kullanıma açılacak olan yeni nesil uzay teleskoplarının bu tarz bilinmezlere ışık tutabileceğini söylüyorlar. NASA'nın 2019 yılında uzaya fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu ve ESO'nun 2024'de tamamlamayı planladığı Extremely Large Telescope ile birlikte Ross 128 sisteminin çok daha iyi bir şekilde incelenebileceği düşünülüyor.

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.eso.org/public/news/eso1736/ Yorum Yaz
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murdocklawless 2 yıl en beğenilen blindmind
blindmind
Gelu

Sadece 11 isik yili.Bayagi yakinmis.50000km ile gisek 240000yil suruyor.

Işık hızın ne olduğu konusunda bir bilgin yok sanırım[>:]

doğru bulmuş sonucu. bence senin ışık hızı konusunda bilgin yok.
ışık hızı ortalama saniyede 300 bin km diyelim.
300.000 km x 60 = 18.000.000 km (dakikada aldığı yol)
18.000.000 km x 60 = 1.080.000.000 km (saatte aldığı yol)
1.080.000.000 km x 24 = 25.920.000.000 km (günde aldığı yol)
25.920.000.000 km x 365 = 9.460.800.000.000 km (yılda aldığı yol)
9.460.800.000.000 km x 11 = 104.068.800.000.000 km (gezegenin uzaklığı)
bizim gemilerimiz arkadaşın dediğin gibi saatte 50 bin km ile falan gidiyor şimdilik.
104.068.800.000.000 km / 50.000 km = 2.081.376.000 saat yapar.
2.081.376.000 saat / 24 = 86.724.000 gün yapar
86.724.000 gün / 365 = 237.600 yıl yapar.
hesap ortada. birilerine parmak sallamadan önce oturup hesap kitap yapmak lazım.
blindmindGeluSadece 11 isik yili.Bayagi yakinmis.50000km ile gisek 240000yil suruyor.Işık hızın ...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Kerim5100 2 yıl
Pek çok soruyu da beraberinde getiriyor:
-Kıbleyi nasıl tespit edicez?
-Ross 128b'de sakız çiğnesek orucumuz bozulur mu?
-Ross 128b'de organik hoşaf yapabilir miyiz?
Daha deve sidiğine falan girmedim bile :D
Pek çok soruyu da beraberinde getiriyor:-Kıbleyi nasıl tespit edicez?-Ross 128b'de sakız çiğnesek orucumuz bozulur mu?-Ross 128b'de organik hoşaf y...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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deniz_sea 2 yıl smart1978
smart1978

Bene paralel evrenlere veya daha yuksek boyutlarsakine odaklanalim....

Bence size Türkçe okuma yazma eğitimi verebilecek bir gezegen bulmaya odaklansınlar, bu Dünya'da olmamış belli....
smart1978Bene paralel evrenlere veya daha yuksek boyutlarsakine odaklanalim....Bence size Türkçe okuma yazma eğitimi ve...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 1 gün
yahu bırak dalga geçmeyi...insanlar nakıstır,akılları da nakıstır,herşeyi bilemezler,öğrenerek kodlama yaparlar...data yani bilgiyi hafızaya alıp,bilim ve teknolojide ilerleme insan için normaldir...asıl bilinmesi gereken şeylerden birisi de kainatı kim yarattı?Allah (cc) var mı,yok mu?yoksa kainat,bedavadan mı verildi,yoksa kendi kendine mi oldu?semavi kitapları okudun mu?orada ilahi sözlere rastladın mı?insanların o devirde asla bilemeyeceği şeyleri söyleyen cümleler var mı?önce bir incele sonra deve sidiğine gel...insanlar eksiktir,kusurludur,herşeyi bilmezler,cahildirler ama bu Allah (cc)'ın olmadığı anlamına gelmez...
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Astforum 1 yıl
Burdan şöyle 30-40 dönüm yer kapatmak lazım. Buralar değerlenir.
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Survival 2 yıl
Öyle bi şey olmaz insan yeryüzündeki en eşsiz varlık dünya da öyle kitapta yazıyor okumadınız mı yoksa?
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ybar 2 yıl
Arkadaşlar acil işim çıktığı için ben gidemiyorum. Elimde tek gidişlik bilet var, isteyene ucuza bırakacam maksat bilet yanmasın sizinde işiniz görülsün.
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last_legant 2 yıl
ne guzel bir haber... isik hizina cikip, 11 yil seyahat ettik mi tamamdir...
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
bu gezegen yaşamaya elverişli değil. öncelikle yıldızına çok yakın. hoş yıldızın kütlesi az ancak mesafe azaldıkça tidal lock olma ihtimali artıyor. bu da gezegenin tek tarafının sürekli güneş alması demek. bir gün kaç saat o belli değil. ancak bir yılı 10 dünya günü ise, tabii eğer bir atmosferi var ise, bu gezegende hava hareketleri de çok hızlı gerçekleşiyor demektir.
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tobepeople 2 yıl
Ay da yaşayalım da hele sonra diğer yerlere göçeriz yavaş yavaş öncelikle Ay'ı sömürmemiz lazım Dünya'da kalmadı sömürülecek maden :)
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TetraYazilim 2 yıl
Şimdi arkadaş yukarıda hesabı yapmış 1. biz bu gezegenin 237.600 yıl önceki halini gördük, gidebilsek bile gezegen orada olmayabilir ki albert einstein'a göre hiç bişey ışıktan hızlı gidemez.. Bir diğer konu astronomik bir uzaklıkta olan bu gezegeni görebilmemiz için arada hiç bişey olmaması gerekiyor. ki biz u gezegen hakkında çok şey biliyoruz. Bence NASA ve ISS gibi kurumlar bizi yiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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murdocklawless 2 yıl TetraYazilim
TetraYazilim
Şimdi arkadaş yukarıda hesabı yapmış 1. biz bu gezegenin 237.600 yıl önceki halini gördük, gidebilsek bile gezegen orada olmayabilir ki albert einstein'a göre hiç bişey ışıktan hızlı gidemez.. Bir diğer konu astronomik bir uzaklıkta olan bu gezegeni görebilmemiz için arada hiç bişey olmaması gerekiyor. ki biz u gezegen hakkında çok şey biliyoruz. Bence NASA ve ISS gibi kurumlar bizi yiyorlar.

biz gezegenin 11 yıl önceki halini gördük.
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sarahaten 2 yıl
Bizim seçmen bilimle ilgilense muhtemelen siyasiler seçim çalışmasına "haftaya oradayız!!!" diye sloganlar koyar. Daha sonra da "istemezükçüler yüzünden gidemedik" derler ve buna inanan milyonlar çıkar.
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Sean john 2 yıl
Işık hızından daha hızlı gidemediğimiz sürece gitmemiz imkansız bu tatz yerlere
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murdocklawless 2 yıl Sean john
Sean john
Işık hızından daha hızlı gidemediğimiz sürece gitmemiz imkansız bu tatz yerlere

yoo imkansız değil. galactica dizisini bilirsin. oradaki gibi bir gemi ile atıyorum 10 nesil sonra gidersin. gidersinde gittiğinde gezegen yerinde olmayabilir, yaşanır olmayabilir falan filan. trilyon tane parametre var işin içinde.
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Sirkadyen 2 yıl Sean john
Sean john
Işık hızından daha hızlı gidemediğimiz sürece gitmemiz imkansız bu tatz yerlere

Direk kağıt üzerinde imkansız evet. Ancak warp motoru, wormhole türevi yolculuk tipleri keşfedilip kullanılabilir hale gelirse dolaylı olarak ışık hızından daha süratli hareket etmek mümkün
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astronomi, güneş sistemi dışındaki gezegenler ve
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