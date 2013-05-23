Japan Display, 5 inçlik Full HD Pixel Eyes ekran panellerini duyurdu





Son yıllarda özellikle mobil cihaz ekran teknolojileri konusunda üreticilerin yoğun Ar-Ge çalışmalarına şahit oluyoruz. Her üretici amiral gemisi modelinde farklı bir ekran teknolojisini kullanmaya ve ön plana çıkarmaya çalışıyor.





Japon ekran üreticilerinin bir araya getirerek oluşturduğu Japan Display - JDI ortaklığı, 5 inç boyutlarında Full HD çözünürlük sunan Pixel Eyes adlı TFT LCD panellerini tanıttı.





Yeni teknolojide dokunmatik panel de modüle entegre edildiği için yüzde 10-30 arasında daha ince bir yapı elde ediliyor, daha temiz resim kalitesi ve artırılmış parlaklık sağlanıyor.





Pixel Eyes paneller iletken IPS adlı yeni bir moda yer veriyor. 445ppi yoğunluk değerine çıkabilme, 450 cd/m2 parlaklık oranı, 1000:1 kontrast oranı ve 160 derecelik görüş açısı şeklinde diğer özellikleri mevcut.





JDI, 720 x 1280 ve 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip ekranları üretimine Haziran 2013 tarihinde başlayacağını belirtirken, 5 inçlik Full HD ekranlar ise sonrasında üretim bandına girecek. Ekran panellerini ilk olarak hangi cihazların kullanacağı ise açıklanmadı.

http://www.androidauthority.com/jdi-5-inch-full-hd-pixel-eyes-display-integrated-touch-technology-213552/