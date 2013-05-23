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Japan Display, 5 inçlik Full HD Pixel Eyes ekran panellerini duyurdu

6 yıl
604
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20
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Japan Display, 5 inçlik Full HD Pixel Eyes ekran panellerini duyurdu

Son yıllarda özellikle mobil cihaz ekran teknolojileri konusunda üreticilerin yoğun Ar-Ge çalışmalarına şahit oluyoruz. Her üretici amiral gemisi modelinde farklı bir ekran teknolojisini kullanmaya ve ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Japon ekran üreticilerinin bir araya getirerek oluşturduğu Japan Display - JDI ortaklığı, 5 inç boyutlarında Full HD çözünürlük sunan Pixel Eyes adlı TFT LCD panellerini tanıttı.

Yeni teknolojide dokunmatik panel de modüle entegre edildiği için yüzde 10-30 arasında daha ince bir yapı elde ediliyor, daha temiz resim kalitesi ve artırılmış parlaklık sağlanıyor. 

Pixel Eyes paneller iletken IPS adlı yeni bir moda yer veriyor. 445ppi yoğunluk değerine çıkabilme, 450 cd/m2 parlaklık oranı, 1000:1 kontrast oranı ve 160 derecelik görüş açısı şeklinde diğer özellikleri mevcut.

JDI, 720 x 1280 ve 540 x 960 piksel çözünürlüğe sahip ekranları üretimine Haziran 2013 tarihinde başlayacağını belirtirken, 5 inçlik Full HD ekranlar ise sonrasında üretim bandına girecek. Ekran panellerini ilk olarak hangi cihazların kullanacağı ise açıklanmadı.

http://www.androidauthority.com/jdi-5-inch-full-hd-pixel-eyes-display-integrated-touch-technology-213552/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
V4LKyR
web101
V4LKyR
web101 Honamiyi istiyoruz artık yeter Sony
Yanlış habere geldin. :)
Cahilsin sana artı puan verenlerde cahil JDI Sonynin ortak olduğu bir kuruluş ve ürettiği ekranları ilk Sony kullanıyor
Eeeee? Sonra? Sonuç ne? Öyle sanıyorum ki, sen çok zeki ve analitik düşünebilen bir arkadaşsın.

Sonuç yeni ekranın yakında tanıtılacak Sony nin üst düzey kamera modelinde kullanılmasını temenni etmek neyse boş ver dostum hepimiz arkadaşız böyle şeyler olabilir iyi forumlar.
V4LKyRweb101V4LKyRweb101 Honamiyi istiyoruz artık yeter SonyYanlış habere geldin. :)Cahi...
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merhabaadunyali 5 yıl
V4LKyR nekadar güzel olmuş ne güzelde saçmalamışsın ve adam sana Sony ile bağlantısı olduğunu söyleyince verdiğin cevabın gereksizliğine bakarmısın, sırf senin bu çok bilmişliğine eksi verebilmek için log in oldum.
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General. 5 yıl en beğenilen
V4LKyR
web101
V4LKyR
web101 Honamiyi istiyoruz artık yeter Sony
Yanlış habere geldin. :)
Cahilsin sana artı puan verenlerde cahil JDI Sonynin ortak olduğu bir kuruluş ve ürettiği ekranları ilk Sony kullanıyor
Eeeee? Sonra? Sonuç ne? Öyle sanıyorum ki, sen çok zeki ve analitik düşünebilen bir arkadaşsın.

Sonuç yeni ekranın yakında tanıtılacak Sony nin üst düzey kamera modelinde kullanılmasını temenni etmek neyse boş ver dostum hepimiz arkadaşız böyle şeyler olabilir iyi forumlar.
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stalker(1979) 5 yıl
FRAPS
Firaristt şu anda kullandığım, modlu S3ün ekran parlaklık seviyesi 430cd civarında. Yani fabrika çıkışından 100cd daha parlak. S4 ise fabrika çıkışı 400 küsür candela(max 475cd/m2) parlaklık sunuyor. Yanlış bilgi olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?
Hangi konuda samsung adı geçse, hemen ortaya atlıyorsun , yaş kaç ? Görende samsung babasının firması sanacak , samsung ezildiği zaman neden sende kendini ezilmiş zannediyorsun ? Birde eleman ekran parlaklığı değeri veriyor , sanki eleman gitmiş ölçüm cihazıyla ölçmüş.
Gülüyorum sadece....

Arkadaşlar aranızdaki kavgaya karışmak niyetinde değilim ama Bu cd parlaklık değeri mi? oluyor. Samsung galaxy s4'ün parlaklık değerini (Cd midir nedir) resmi olarak öğrenebileceğimiz bir site veya kaynak biliyormusunuz. Kaynağa göre karar verirsek daha iyi olur.
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Firaristt 5 yıl stalker(1979)
kanatkanat
Arkadaşlar aranızdaki kavgaya karışmak niyetinde değilim ama Bu cd parlaklık değeri mi? oluyor. Samsung galaxy s4'ün parlaklık değerini (Cd midir nedir) resmi olarak öğrenebileceğimiz bir site veya kaynak biliyor musunuz? Kaynağa göre karar verirsek daha iyi olur.

Evet, parlaklık oluyor. Aşağıdaki linklerde de görüldüğü üzere 475cd/m2'ye kadar çıkabiliyor.

DH Haberi, DH Haberinin Kaynağı
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wolf silver 5 yıl
Japonlar artık yaşlandı mi diyelim yoksa teknoloji yi pek fazla takip etmiyorlar mi ?(telefonlar için) artık telefonların geleceğini Kore li şirketler belirliyor... Şu japon firmalar donanım ve ekran kalitesini bir türlü arttıramadilar..
Şimdi bazıları kıyıdan köşeden bazı linklerı getirir. Yada prototip olup daha pazara çıkmayan ekranlardan bahsederler aman aman zahmet etmeyin Sony in ekran ve donanımını gördük.
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carter 5 yıl
Telefon güzelmiş.
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aziz77 5 yıl
Sony kullanacak o zaman,artık tft bitti umarım ekranı artık değiştiriir sony..
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boramir86 5 yıl
Firaristt
450cd ne ya? AMOLED bile o kadar veriyor. Incelik konusu haricinde tırt. Japonlar bir acaip.

Yanlış bilgi arkadaşım AMOLED ler o kadar bile veremiyor bugün s4 ün parlaklık değeri 320cd iken iphone5 ips ekranların 500cd en azından ips lere yaklaşmış
Samsung bu parlaklık değerleriyle bana göre berbat ekranlar üretiyor hala...
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Firaristt 5 yıl
şu anda kullandığım, modlu S3'ün ekran parlaklık seviyesi 430cd civarında. Yani fabrika çıkışından 100cd daha parlak. S4 ise fabrika çıkışı 400 küsür candela(max 475cd/m2) parlaklık sunuyor.

Yanlış bilgi olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?
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Firaristt 6 yıl
450cd ne ya? AMOLED bile o kadar veriyor. Incelik konusu haricinde tırt. Japonlar bir acaip.
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seven44 6 yıl
arabada japon, elektronikte kore :)
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Batuist 6 yıl
japon üreticiler hala lcd için paraları yatırsınlar, koreliler geleceğin görüntüleme teknolojisi plastik oled ekranlarda sona gelsinler.. yavaş yavaş akıllı telefonlarda kendini gösterecek teknoloji ileriki dönemlerde TVlerede geçer eminim ki.. daha ince ve az güç tüketen televizyonlar vs.. şu japonlar ne zaman oled ekranlara daha fazla ağırlık verecek anlamak zor. artık japonlar değil koreliler teknolojide yönü belirliyorlar..
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V4LKyR 6 yıl
web101
Honamiyi istiyoruz artık yeter Sony

Yanlış habere geldin. :)
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General. 5 yıl V4LKyR
V4LKyR

web101

Honamiyi istiyoruz artık yeter Sony


Yanlış habere geldin. :)

Cahilsin sana artı puan verenlerde cahil JDI Sony'nin ortak olduğu bir kuruluş ve ürettiği ekranları ilk Sony kullanıyor
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