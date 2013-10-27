Japan Display, 5.4 inçlik ekranda ppi rekoru kırdı





Son günlerde ekran teknolojileri konusunda en çok gündemde olan konulardan birisi Japan Display. Japon ekran üreticilerin biraraya gelerek oluşturduğu kısa adı JDI olan firma ardı ardına 5 inçlik, 7 inçlik ve 12 inçlik farklı özelliklere sahip ekranlarını tanıtmıştı. Firma bu kez ppi rekoru kırdığı 5.4 inçlik akıllı telefon ekranlarını tanıttı.





Piksel yoğunluğu rekoru daha önce yine JDI tarafından 4.38 inçlik ekranda 503ppi olarak kırılmıştı. JDI yeni 5.4 inçlik LCD ekranında 2560x1440 piksel ile 543ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Firma ayrıca 6.2 inçlik bir versiyon üzerinde daha çalışıyor.





5.4 inçlik ekran sadece 1.12mm kalınlığında ve 160 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Çözünürlük yüksek olmasına rağmen ekranın çok düşük değerlerde enerji harcadığı belirtiliyor. Üretimin başlangıcı konusunda ise bir bilgi yok.

http://www.j-display.com/english/news/2013/20131024.html