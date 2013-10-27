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Japan Display, 5.4 inçlik ekranda ppi rekoru kırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japan Display, 5.4 inçlik ekranda ppi rekoru kırdı

Son günlerde ekran teknolojileri konusunda en çok gündemde olan konulardan birisi Japan Display. Japon ekran üreticilerin biraraya gelerek oluşturduğu kısa adı JDI olan firma ardı ardına 5 inçlik, 7 inçlik ve 12 inçlik farklı özelliklere sahip ekranlarını tanıtmıştı. Firma bu kez ppi rekoru kırdığı 5.4 inçlik akıllı telefon ekranlarını tanıttı. 

Piksel yoğunluğu rekoru daha önce yine JDI tarafından 4.38 inçlik ekranda 503ppi olarak kırılmıştı. JDI yeni 5.4 inçlik LCD ekranında 2560x1440 piksel ile 543ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Firma ayrıca 6.2 inçlik bir versiyon üzerinde daha çalışıyor.

5.4 inçlik ekran sadece 1.12mm kalınlığında ve 160 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Çözünürlük yüksek olmasına rağmen ekranın çok düşük değerlerde enerji harcadığı belirtiliyor. Üretimin başlangıcı konusunda ise bir bilgi yok. 

http://www.j-display.com/english/news/2013/20131024.html Yorum Yaz
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Fenomenon 6 yıl en beğenilen
çok yetersiz. 4k dan aşağısı alınmaz artık.
çünkü eskisi gibi değil insanlar mikroskopla telefona bakma ihtiyacı hissediyorlar, ayrıntıları daha iyi görebilmek için
çok yetersiz. 4k dan aşağısı alınmaz artık.çünkü eskisi gibi değil insanlar mikroskopla telefona bakma ihtiyacı hissediyorlar, ayrıntıları daha iyi görebil...
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matmuhendisi 6 yıl
biride çıksa dünyanın en iyi pilini ürettim dese ya ... bu boyutta hd ekran kafi geliyo bana ... teknoloji gelişsin ona lafım yokta neden ekranlar gelişiyor sadece...
bi akıllı telefonu 3 gün 4 gün kullanamıcakmıyız ??
biride çıksa dünyanın en iyi pilini ürettim dese ya ... bu boyutta hd ekran kafi geliyo bana ... teknoloji gelişsin ona lafım yokta neden ekranlar gelişiyor sa...
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vankomisin 6 yıl
O ekranı beslemek için telefonun içine de gtx titan koyarlar artık
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brk-bjk 6 yıl
Çok güzel gözüküyor,cidden ağzım açık kaldı
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TC livemai82 6 yıl
bu ekranda bu çözürlüğü bulanlar pil içinde çözüm üretirler elbet bekleyelim ve görelim beklerkende buralarda değilde üretici firmalara dil bilen arkadaşlar mail atsın nihayetinde bu işler arz taleple yürür.şimdi iletişimde çok kolay olduğuna göre yılmadan isteklerimizi dile getirelim bence ...
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Glorfindel1907 6 yıl
elin gavuru yapıyor biz bakıyoruz iyimi
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ucantcme 6 yıl
ooo yenilik
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Abdullah Ekrem 6 yıl
Birisi baştan bir şey dedi ya Allaaah herkes oraya
Bu ekranları kim alıyorsa zaten suç onların,Türkiye gibi yerde!!!
En çok telefon teknoloji değiştiren millet olarak...
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bigbooss 6 yıl
her gün yeni bir rekor kırıoryar, 5' 12' vs. panel tanıtıyorlar. iyi güzelde bunları nereye satıyorlar ?
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htepe 6 yıl
batarya teknolojisi gelişmeden hiç bir manası yok
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broodofqueen 6 yıl
Lüzumsuz bir gelişme.. Pahalı telefonları satmak için lansmanlarda yüksek sesle söylenir o kadar.. Bizim işimizi çokda görmez. Genel kannate katılıyorum, daha kritik teknolojilere yönelin. Pil gibi mesela, düşük enerji tüketimi mesela..
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kpln04 6 yıl
hddddd
Size müstehak arkadaşım..Apple gibi zengin enayi avcılarına 2000tlyi bayılın ondan sonra da niye batarya gelilmiyormuşmuş.. Arka kapağı açılmayan (yani batarya değiştirmenize bile olanak tanımayan)!!! ve 1440mahlık!!! rezil ötesi bataryaya binlerce lira bayılmak, bunu iphone kullanan birisinin açıklamsını rica ediyorum?

aslında çıkarılabilir batarya koysa apple hayvan gibi batarya üretecek çok aksesuart firması var iphone için
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kpln04 6 yıl
Galaxys7
Orijinalden alıntı: Eduardo Elric
Orijinalden alıntı: Galaxys7
Orijinalden alıntı: Eduardo Elric
Orijinalden alıntı: Galaxys7 Full hd ekranlar bile bu küçük ekranlar için fazla iken birde 2560x1440 piksel mi? daha neler telefonu gereksiz yere yormaktan başka bir işe yaramaz bu ekran. Bazı arkadaşların sizler için her şey gereksiz zaten dediğini duyar gibiyim:)







Tamam tamam sen kazandın. Madem yüksek çözünürlükten yanasın 8k çözünürlük yapsınlar biz de kurtulalım şu çözünürlük manyaklığından

Not: Sen şimdi 16k çözünürlük olsun dersin ( 16K çözünürlük diye bir şey yok biliyorum
)
bende sevmiyorum bu işleri ondan koydum.
480p ekran neyine yetmiyor adamların kıç kadar ekranda anlamıyorum
Hay Allah ben de yüksek çözünürlük istiyorsun zannediyordum
5 inç full hdden ötesi gereksiz . Daha ötesi artık cep telefonu olmaktan çıkıyor çünkü.
Bütün cep firmaları Batarya konusunda birleşseler ve yeni bir teknoloji bulsalar daha yararlı olur. Birde bütün ceplerin şarj cihazı farklı. Dinlenme tesislerinde hızlı şarj istasyonları var orada bin bir türlü şarj kablosu var insanın başı dönüyor. Bu cep firmaları tek bir kablo kullansalar şarj için daha yararlı olmaz mıydı? Anca çözünürlük anca megapiksel başka bir şey bildikleri yok

micro usb standart oldu ya
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General. 6 yıl
Millet hem Sony ekranları kötü der Sony'nin ortak olduğu kuruluş muhteşem bir ekran yapıyor bu seferde ne gerek var canım der, almazsınız olur biter 1 ay önce 4K için gereksiz diyenler bugün 4K özelliği için Note3 alıyor firmalar bizim gibi düşünmez yüzbinlerce çalışanı var ve sürekli rekabet halindeler ve yenilikte birbirinin önüne geçmeye çalışırlar böyle ne gerek var diyerek hiç bişey üretmedik üretemedik bununla kalmayıp başkasınında üretmesini istemiyoruz gerçekten tuhaf bir milletiz
1 Yanıt Yanıtla
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Abdullah Ekrem 6 yıl General.
web101
Millet hem Sony ekranları kötü der Sony'nin ortak olduğu kuruluş muhteşem bir ekran yapıyor bu seferde ne gerek var canım der, almazsınız olur biter 1 ay önce 4K için gereksiz diyenler bugün 4K özelliği için Note3 alıyor firmalar bizim gibi düşünmez yüzbinlerce çalışanı var ve sürekli rekabet halindeler ve yenilikte birbirinin önüne geçmeye çalışırlar böyle ne gerek var diyerek hiç bişey üretmedik üretemedik bununla kalmayıp başkasınında üretmesini istemiyoruz gerçekten tuhaf bir milletiz

Cok guzel bir analiz
Bilmediğimize düşman bir milletiz
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