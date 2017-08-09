Japan Display tamamen OLED üretimine yöneliyor

Akıllı telefon pazarında yavaş yavaş OLED ekran hakimiyeti oluşmaya başladı. Bu yıl itibariyle pazarda OLED ekran kullanan akıllı telefonların oranının yüzde 60 civarında olması bekleniyor. Haliyle OLED teknolojisine erken yatırım yapan üreticiler bu pastadan pay almayı hak ediyor.

Büyük dönüşüm

Sony, Hitachi ve Toshiba tarafından oluşturulan Japon ekran üreticisi konsorsiyumu Japan Display Inc., mevcut LCD ekran üretimini bırakarak OLED üretimine yoğunlaşma kararı aldı. Bugüne kadar LCD odağında üretim yapan JDI artık geleceği OLED ekranlarda görüyor.

Gelen bilgilere göre konsorsiyum, Japon bankalarından yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kredi çekebilmek için görüşmelere başladı. Kredinin tamamı OLED dönüşümüne harcanacak zira dönüşüm esnasında 1.3 milyar dolarlık bir maliyet çıkacağı hesap ediliyor. Ayrıca yeniden yapılanma sürecinde yaklaşık 3500 çalışanın işini kaybedebileceği konuşuluyor.

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Aslında pazarda LCD ekran ihtiyacı da yüksek seviyede. OLED ekranlar genelde üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor. Samsung Galaxy S8, iPhone 8, LG V30, Meizu Pro 7, Huawei Mate 9 Pro bunlardan bazıları. Alt seviyede ise LCD ekranlar revaçta.

Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda OLED ekran oranının daha da artması bekleniyor. Örneğin iPhone ailesi tamamen OLED ekranlara geeçecek. Bu durumda LCD ekranlara olan talep düşecek. Küçülen LCD pazarında JDI’ın müşteri bulabilmesi giderek zorlaşacak. Bu bakımdan firmanın bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor.