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Japon kripto para borsası hacklendi

Japonya’nın önemli borsalarından Bitpoint siber saldırıya uğradı ve 32 milyon dolarlık kripto varlık borsa dışına kaçırıldı. Olan yine hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcıya oldu.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Merkeziyetçi olmayan yapısıyla övünen kripto para piyasası bunun getirdiği sorunlarla halen başa çıkmayı öğrenemedi. Bugün yine bir kripto para borsasının siber saldırıya uğradığını öğrendik.

Zarar büyük

Japonya’nın önde gelen borsalarından Bitpoint sabah saatlerinde siber saldırıya uğradığını ve saldırganların toplamda 32 milyon dolarlık kripto para birimini borsa dışına çıkardığını duyurdu. Bu paranın 23 milyon doları kullanıcılara aitti.

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Borsanın çatı firması Remixpoint Inc. siber saldırının neden kaynaklandığı ve hangi para birimlerinin çalındığı konusunda bilgi vermedi. Hali hazırda borsadaki tüm al-sat ve yatırma-çekme işlemleri durdurulmuş vaziyette.

Kaynaklar kısa bir süre önce borsadan anormal bir para çekim hareketi yaşandığını ifade ediyor. Yönetim bunun üzerine yaptığı araştırmada borsa sunucularına izinsiz müdahalenin farkına varmış.

Bu tür durumlarda elbette olan yatırımcıya oluyor. Henüz çalınan paraların nasıl karşılanacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Zaif borsası siber saldırıya uğramış ve 60 milyon dolarlık varlık çaldırmıştı. Yine Coincheck borsası da 520 milyon dolarlık bir siber saldırı kurbanı olmuştu.

 

https://www.coindesk.com/japanese-exchange-bitpoint-hacked-by-32-million-worth-in-cryptocurrencies Yorum Yaz
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