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Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor

JAXA'nın geçtiğimiz Haziran ayında Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirdiği uzay aracı Hayabusa 2, göktaşının yüzeyine iniş yapmaya hazırlanıyor. Uzay aracı örnek maddeler toplayacak.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor
Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu'nun (JAXA) geçtiğimiz yıl Ryugu asteroitinin yörüngesine yerleştirdiği Hayabusa 2, uzun süren araştırma sürecinin ardından artık nihayet göktaşının yüzeyine inmeye hazırlanıyor. JAXA'nın açıklamalarına göre uzay aracı 22 Şubat'ta Ryugu'ya iniş yapacak ve ilk örnek maddelerini toplamaya başlayacak.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan JAXA araştırmacıları,"Ryugu'dan örnek maddeler toplamak için yapacağımız iniş operasyonları 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Uzay aracının Japonya yerel saatiyle 08.00'da Ryugu'ya ilk kez dokunmasını bekliyoruz. Görevin artık en heyecanlı bölümlerine geldik." ifadelerini kullandı. Japonya, Türkiye'den altı saat ileride yani iniş 22 Şubat TSİ 02.00'da gerçekleşecek.



Hayabusa2, üç buçuk yıllık uzay macerasının ardından 27 Haziran 2018 tarihinde Ryugu'ya ulaşmıştı. Uzay aracı geride bıraktığımız 8 aylık süreçte göktaşını detaylı bir şekilde inceleyip iniş için en uygun noktaları belirlemeye çalıştı. JAXA aslında ekim-kasım ayı gibi ilk inişi yapmayı planlıyordu ancak yapılan araştırmalarda Ryugu'nun beklenenden çok daha engebeli bir yüzeye sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Hayabusa2 tüm bu araştırma süreci sırasında ayrıca göktaşının yüzeyine bazı küçük uzay araçları da indirdi. 1 kilogram ağırlığındaki küçük araçlar 21 Eylül'de Ryugu'ya iniş yapmış ve çok güzel fotoğraflar yakalamıştı. Buradan o fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor
Hayabusa2 önümüzdeki bir yıl boyunca toplamda üç kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Bunlardan birisi için JAXA'nın çok ilginç bir planı var. Japon bilim insanları çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacak. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarmayı planlıyor. Hayabusa2 bu örnekleri robotik koluyla toplayıp sonrasında Dünya'ya getirecek.

Hayabusa'nın Ryugu'daki görevi bu yılın sonuna kadar devam edecek. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Uzay aracının topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

Hayabusa'nın örnek toplama sürecini gösteren temsili video: 


https://japantoday.com/category/tech/japan's-hayabusa2-probe-to-land-on-asteroid-on-feb-22 Yorum Yaz
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