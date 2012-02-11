Japonya, Çin'e tepki olarak nadir bulunan element kullanımını azaltıyor

Elektronik cihazların üretiminde kullanılan hammaddenin esasını teşkil eden praseodim, seryum, lanthanum, neodim, samaryum ve gadolinyum gibi periyodik tablodaki nadir bulunan elementlerden 17 tanesi Çin devletinin kontrolü altında çıkarılıyor ve Çin hammadde fiyatlarını manipüle etme suçlamasıyla zaman zaman gündeme geliyor.





Nadir bulunan elementlerin neredeyse yüzde 95'ine hakim olan Çin'in bu politikasına tepki olarak Japonya, bu elementlerin kullanımını azaltma kararı aldı. Kararın odak noktası ise yüksek güçteki mıknatısların üretiminde kullanılan disprosyum elementi. Çin'in sıkı fiyat politikası nedeniyle bu elementin fiyatı tavan yapmış durumda.





Japonya disprosyum elementini hali hazırda ülke sınırları içerisinde de çıkarıyor. Ancak kullanım artınca Çin'e bağımlılık doğmaya başladı. Bunu engellemek isteyen Japonya geleeck yıllarda bu elementin kullanımını yüzde 30 azaltmayı planlıyor. Bunun için 65 milyon dolar bütçeli bir girişim başlattı ve bu girişim disprosyum elementinin alternatifi olacak yeni yollar bulunmasını ve geri dönüşümün artırılmasını hedefliyor.





Toyota hibrid ve elektrikli araçlarının üretimi için disprosyum elementini azaltmanın bir yolunu buldu. Mitsubishi, Panasonic ve TDK da klimalardan bu elementi geri dönüşüm ile elde etmenin çalışmalarını yapıyor. Program etkili olursa Japonya disprosyum elementinin yıllık kullanımının 200-400 ton arasında azalmasını bekliyor.