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Japonya, Çin'e tepki olarak nadir bulunan element kullanımını azaltıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,3b
1
35
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik cihazların üretiminde kullanılan hammaddenin esasını teşkil eden praseodim, seryum, lanthanum, neodim, samaryum ve gadolinyum gibi periyodik tablodaki nadir bulunan elementlerden 17 tanesi Çin devletinin kontrolü altında çıkarılıyor ve Çin hammadde fiyatlarını manipüle etme suçlamasıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Nadir bulunan elementlerin neredeyse yüzde 95'ine hakim olan Çin'in bu politikasına tepki olarak Japonya, bu elementlerin kullanımını azaltma kararı aldı. Kararın odak noktası ise yüksek güçteki mıknatısların üretiminde kullanılan disprosyum elementi. Çin'in sıkı fiyat politikası nedeniyle bu elementin fiyatı tavan yapmış durumda. 

Japonya disprosyum elementini hali hazırda ülke sınırları içerisinde de çıkarıyor. Ancak kullanım artınca Çin'e bağımlılık doğmaya başladı. Bunu engellemek isteyen Japonya geleeck yıllarda bu elementin kullanımını yüzde 30 azaltmayı planlıyor. Bunun için 65 milyon dolar bütçeli bir girişim başlattı ve bu girişim disprosyum elementinin alternatifi olacak yeni yollar bulunmasını ve geri dönüşümün artırılmasını hedefliyor.  

Toyota hibrid ve elektrikli araçlarının üretimi için disprosyum elementini azaltmanın bir yolunu buldu. Mitsubishi, Panasonic ve TDK da klimalardan bu elementi geri dönüşüm ile elde etmenin çalışmalarını yapıyor. Program etkili olursa Japonya disprosyum elementinin yıllık kullanımının 200-400 ton arasında azalmasını bekliyor.

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alirezzak 7 yıl en beğenilen
Bizim bor madenleri hikayeymiş anlaşılan adamlarda ne madenler var :(
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alito 7 yıl
alirezzak
Bizim bor madenleri hikayeymiş anlaşılan adamlarda ne madenler var :(

bizde o madenler olsada çıkaramadıktan sonra fark etmiyor. elin adamı gelip bizden çıkarıyor sonra geri bize satıyor. acınacak durumdayız kısacası
alirezzakBizim bor madenleri hikayeymiş anlaşılan adamlarda ne madenler var :(bizde o madenler olsada çıkaramadıktan sonra fark etmiy...
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selmand 4 yıl
Bor denen şey gerçekten bir işe yarasaydı şimdiye görürdük.
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Glorfindel1907 4 yıl selmand
selmand

Bor denen şey gerçekten bir işe yarasaydı şimdiye görürdük.

Türkiye'deki bor madenleri amerika, japonya gibi ülkelerde olsaydı görürdün o zaman ne işe yaradığını biz kullanabiliyormuşuz gibi bir işe yaramıyor demen garip olmuş
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kule_genclik 4 yıl
vay be 2012 haberiymis daha dun gibi hatirliyorum bu haberi. ben gecen subat falan bekliyodum
zaman su gibi akip gidiyor valla
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ruyanfa0203 7 yıl
çıkarmadıktan sonra ne b*ka yarıyor .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Redkurt 7 yıl
Çin seddi M.Ö 221
Osmanlı M.S.1299
Daha kendi tarihinizi bilmiyorsunuz,ona buna ahkam kesiyorsunuz.
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zoptrik 7 yıl Redkurt
Redkurt

Çin seddi M.Ö 221

Osmanlı M.S.1299



Daha kendi tarihinizi bilmiyorsunuz,ona buna ahkam kesiyorsunuz.


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mecroskop23 7 yıl Redkurt
Redkurt

Çin seddi M.Ö 221

Osmanlı M.S.1299



Daha kendi tarihinizi bilmiyorsunuz,ona buna ahkam kesiyorsunuz.

M.Ö.312: Büyük Hun Devleti'nin (Huing nu) kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı


al sana tarih çinlere o seddi kim yaptırdı sanıyorsun
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alpa07 7 yıl
Bor madenlerinin %80 bizim ülkedeymiş.çıkarmadıktan sonra ne b*ka yarıyor
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kukubara 7 yıl
Japonya bunu tepki olsun diye değilde mecburiyetten yapıyor olmasın. :)
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ihtiyarjedi 7 yıl alpa07
alpa07

Bor madenlerinin %80 bizim ülkedeymiş.çıkarmadıktan sonra ne b*ka yarıyor

çıkarıp işliyoruz eti maden yaz google a araştır bak
1.25milyar dolarlık piyasanın 240milyon doları bize ait %20 si, bu pasta payının daha yüksek olmama sebebi de dış mihraklar amerika yahut israil falan değil , biizim işleme ve satma kapasitemiz o kadar... herkeste kulaktan duyma bilgi var. Hatta millet bor u yakıt sanıyor :) benzin gibi dolduruyon araba çok gidiyo sanan var yahu
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reoix 7 yıl
Cremiesto
Bizim borlarımız birileri çıkartıyordur ülkemiz kış uykusunda 10 yıldır uyanıcağada benzemiyor uyandırmazlar uyuyan güzeli...

Yok o 89 sene olacaktı
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Mellkor 7 yıl
Bu japonlari seviyorum
Cok akilli adamlar. Sorun odakli degil cozum odakli calisiyorlar. Hemen plan degisikligi yapip tasarruf ve geri donusume agirlik vermisler
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fathTR 7 yıl
Borları zaten biz çıkarıyoruz, yabancı çıkarmıyor. Çoğunu dışarıya satıyoruz. 1 tonunu 10 liraya satıyoruz. 100 liraya 1 adet LCD tv olarak geri alıyoruz.
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Cremiesto 7 yıl
Bizim borlarımız birileri çıkartıyordur ülkemiz kış uykusunda 10 yıldır uyanıcağada benzemiyor uyandırmazlar uyuyan güzeli...
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HeadShott 7 yıl
Japonya değerli madenlerin sağladığı maddeler yerine plastik türü maddeleri tercih etmeye çalışıyor
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E_Aydin35 7 yıl
Japonya işini bilerek temkinli davranıyor ve haklı vay çin vay.:)
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sfr+10 7 yıl
Yazık valla çin teknolojinin içine etmeye devam ediyor
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