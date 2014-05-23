Japonya da kendi 4K televizyon kanalını faaliyete sokuyor









Piksel boyutu olarak 3840x2160 ölçülerini ifade eden 4K görüntüleme teknolojisi son dönemde giderek daha fazla ivme kazanmaya başladı. Televizyon, medya oynatıcı, monitör gibi araçların yanısıra görüntü aktarım servisleri de bu trende ayak uydurmaya başladı.





Geçen yıl Eutelsat üzerinden Avrupa'da test yayına başlayan ilk 4K televizyon kanalının ardından Japonya'da da Channel 4K adıyla yeni bir kanal test yayınına başlıyor.





Japonya'nın Next Generation Television ve Broadcasting Promotion Forum platformları tarafından işletilen Channel 4K, yayınları 60 kare/saniye hızında ve HEVC standardında izleyiciye ulaştıracak.





Haziran ayında başlayacak olan yayın CS iletişim uydusu üzerinden dijital kanallar kullanılarak verilecek. Herhangi bir ücretin veya aboneliğin gerekmediği yayını CS uyumlu tüm uydu alıcılar izleyebilecek.





4K teknolojisinin yaygınlaşması için fiyat çizgisinin yanında içeriklerin çoğalması da büyük önem taşıyor. Sürekli yayın yapan kanallara bu anlamda büyük iş düşüyor. Ayrıca Dünya Kupası finalleri gibi önemli turnuvalar 4K formatında sunularak tüketici açısından ilgi çekmeye de çalışılıyor.

http://vr-zone.com/articles/japan-launches-4k-hd-channel/77660.html