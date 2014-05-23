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Japonya da kendi 4K televizyon kanalını faaliyete sokuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya da kendi 4K televizyon kanalını faaliyete sokuyor


Piksel boyutu olarak 3840x2160 ölçülerini ifade eden 4K görüntüleme teknolojisi son dönemde giderek daha fazla ivme kazanmaya başladı. Televizyon, medya oynatıcı, monitör gibi araçların yanısıra görüntü aktarım servisleri de bu trende ayak uydurmaya başladı.

Geçen yıl Eutelsat üzerinden Avrupa'da test yayına başlayan ilk 4K televizyon kanalının ardından Japonya'da da Channel 4K adıyla yeni bir kanal test yayınına başlıyor. 

Japonya'nın Next Generation Television ve Broadcasting Promotion Forum platformları tarafından işletilen Channel 4K, yayınları 60 kare/saniye hızında ve HEVC standardında izleyiciye ulaştıracak.

Haziran ayında başlayacak olan yayın CS iletişim uydusu üzerinden dijital kanallar kullanılarak verilecek. Herhangi bir ücretin veya aboneliğin gerekmediği yayını CS uyumlu tüm uydu alıcılar izleyebilecek.

4K teknolojisinin yaygınlaşması için fiyat çizgisinin yanında içeriklerin çoğalması da büyük önem taşıyor. Sürekli yayın yapan kanallara bu anlamda büyük iş düşüyor. Ayrıca Dünya Kupası finalleri gibi önemli turnuvalar 4K formatında sunularak tüketici açısından ilgi çekmeye de çalışılıyor. 

http://vr-zone.com/articles/japan-launches-4k-hd-channel/77660.html Yorum Yaz
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Morphinz 5 yıl en beğenilen
4K, yayınları 60 kare/saniye Şakamı bu? Bari 120 hz verin direk 3d izlesinler.
Ulan adamlar aştı kendini gidiyor. Bizde hala 8 mbit ttnetle 360 videoları donarak izleyelim.
Neyse ya gündelik ttnete sövme işlemi tamamlandığına göre artık yatabliirim.
4K, yayınları 60 kare/saniye Şakamı bu? Bari 120 hz verin direk 3d izlesinler.Ulan adamlar aştı kendini gidiyor. Bizde hala 8 mbit ttnetle 360 videoları don...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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SteveMeade 5 yıl
Öyle geriyiz ki adamlar arkamızdan geliyor tur bindircekler
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Umutcan 5 yıl
Hd yayını bırak, bizim kanallar 4:3 yayından 16:9 yayına daha yeni yeni geçmeye başladı. Bu devirde hala tüplü tv'lere yönelik yayın yapıyorlardı

Sonuç ise şişman gösteren 16:9 tv'ler oluyordu. Ve 2014 yılında hala ücretsiz karasal digital hd(720p) yayınlar yok.
Hd yayını bırak, bizim kanallar 4:3 yayından 16:9 yayına daha yeni yeni geçmeye başladı. Bu devirde hala tüplü tv'lere yönelik yayın yapıyorlardı
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okan_cehapelioglu 5 yıl
la ben hala hd ye gecemedim
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~Lion King~ 5 yıl
Millet 4k ya geçsin biz hala 240p blaukpunt tuplu tv lerle ugrasalim.
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seven44 5 yıl
yorumsuz.
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muratkaya 5 yıl
- Alo kız fatoş akşam bize gel Küçük Gelin izleyek gı. Hemi de 4 ke.
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Virtual Reality 5 yıl
Ülkemiz de 4K Blu-ray film bile satılmazken, Japonlar 4K televizyon yayına başladı. Bir ülke geri kalır da bu kadar geri kalmaz ki, ortadoğu ülkelerinden bir farkımız olsun.
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xmasx 5 yıl
Teknolojiyi sadece japonlar yakından takip ediyor. Bizede artık ne kalırsa, şansımıza...
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mementopolis 5 yıl
biz daha atesi kesfettmedik ondan ...
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Nykspos 5 yıl
4K kanalamy geçiliyor daha Türkiyede 4k kysa film çekilmedi bildi?im hadi çekilse oynatacak cihaz yok
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berkkarabacak 5 yıl
olsun bizde adam öldürmede daha başarılıyız
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Gece772 5 yıl
4K filmler çıkarsa iyi olurdu
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Allen_Bradley 5 yıl
dünyada hala bir çok aile değil full hd'yi, hd ready'i bile izleyemedi

hatta hala tüplü tv'ler var

hatta ve hatta dünyanın bir çok fakir ülkesinde televizyon bile yok

yani hep yukarıya bakmayın arkadaşlar, birazda aşağılara bakın
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Captain_Ivy 5 yıl
Bizim şirket daha yeni HD yayın yapmaya başladı, adamlara bak
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korop 5 yıl
Türkiye'ye ilk tv yayın sisteminin Avrupa'lılar tarafından ücretsiz ya da düşük ücretle kurulduğu söylenir.Kendileri renkli tv yayınına geçerken, bize siyah-beyaz sistemi kurmuşlardı.Yirmi yılı aşkın süre Avrupalıların elde kalmış siyah-beyaz tv'lerini tükettik.Hem de birbirimizi kırarcasına.Siyah-beyaz tv stokları eriyince biz de renkli tv yayınına geçtik.Malum hikaye devam ediyor.Eldeki full hd tv ve monitör stokları eritilinceye kadar 4K bize görünmez.Benim asıl merak ettiğim bir Avrupalı veya Japon için 4K ne ifade ediyor?En son teknolojiye sahip bir topluma mensup olmaktan gurur duyuyorlar mı?Biz de habire "Çok geriyiz ya abi" muhabbetleri tavan yaptığından,bu sorunun cevabı benim için önemli.
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