Japonya depremi Sony Ericsson'u da etkiledi; Xperia Neo'nun yaygın satışı gecikiyor

Japonya depremi ve arkasından gelen Tsunami felaketi Sony Ericsson'u da etkiledi. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, tedarik zincirinin depremden olumsuz etkilenmesi nedeniyle, merakla beklenen modellerden Xperia Neo'nun yaygın satışı üçüncü çeyrekte yani en iyi ihtimalle Temmuz ayında başlayacak gibi görünüyor. Şu an için sınırlı miktarda Xperia Neo belli pazarlardan temin edilebilirken, dünya genelinde hacimli satış bu ertelemeyle yaz aylarına kaydırılmış oldu.

Xperia Play'e ek olarak Sony Ericsson'un Gingebread yani Android 2.3 tabanlı yeni telefonlarından Xperia Arc ve Xperia Play için de adet sıkıntısı olabileceği yani tahminlerden daha az sayıda telefonun satışa sunulabileceği bildiriliyor. 3.7-inç büyüklüğünde ekrana ve 1GHz hızında işlemciye sahip olan Xperia Neo ve diğer modellerdeki gecikmeye ilişkin detayların birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte 19 Nisan'da açıklanması bekleniyor.