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Japonya depremi Sony Ericsson'u da etkiledi; Xperia Neo'nun yaygın satışı gecikiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,1b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya depremi Sony Ericsson'u da etkiledi; Xperia Neo'nun yaygın satışı gecikiyor
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Japonya depremi ve arkasından gelen Tsunami felaketi Sony Ericsson'u da etkiledi. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, tedarik zincirinin depremden olumsuz etkilenmesi nedeniyle, merakla beklenen modellerden Xperia Neo'nun yaygın satışı üçüncü çeyrekte yani en iyi ihtimalle Temmuz ayında başlayacak gibi görünüyor. Şu an için sınırlı miktarda Xperia Neo belli pazarlardan temin edilebilirken, dünya genelinde hacimli satış bu ertelemeyle yaz aylarına kaydırılmış oldu.

Xperia Play'e ek olarak Sony Ericsson'un Gingebread yani Android 2.3 tabanlı yeni telefonlarından Xperia Arc ve Xperia Play için de adet sıkıntısı olabileceği yani tahminlerden daha az sayıda telefonun satışa sunulabileceği bildiriliyor. 3.7-inç büyüklüğünde ekrana ve 1GHz hızında işlemciye sahip olan Xperia Neo ve diğer modellerdeki gecikmeye ilişkin detayların birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte 19 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Japonya depremi Sony Ericsson'u da etkiledi; Xperia Neo'nun yaygın satışı gecikiyor
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DH Misafiri 8 yıl
SONYERİCSSON TÜRKİYE İLE GÖRÜŞTÜM CİHAZIN TEMMUZ YADA AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYEDE OLACAĞINI BİLDİRDİLER SANIRIM DEPREM SÖYLENTİSİ DOĞRU.
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ank_rambo 8 yıl
ama facebook ta sony ericsson da temmuz ayında şatısa sunulacakmış dogru mu bilmem

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tavernac1 8 yıl
O kadar ben de bekleyemem ikinci el 3gs alacam istemeyerek sony'e elveda diyecem
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DH Misafiri 8 yıl
YİNE HASRET YİNE HÜSRAN NEYİNİZİ NEO YAPIM ACABA S.E MODELLERİNİ BEKLEYİP ALAMAYAN MAĞDURLAR DERNEĞİMİ KURALIM NE YAPALIM SON ÇARE BU KALDI ÇÜNKÜ
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GOLDFALCON 8 yıl
güzel fikir magdurumda magdurum magdurumda magdurum
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DH Misafiri 8 yıl
Bunlar japondaya ürettikleri için ürünlerinde radyasyonlu olup olmadığını nasıl bilecez? Telefonu kullandıkça sağımız solumuz yamulup yavaş yavaş ölmeyek ? :-):-):-)
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tamtamam 8 yıl
bence reklam amaçlı yalan haber
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Technotronic 8 yıl
bunlarin hep nicolas tesla nin yüzünden oldu
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ErsinBoz 8 yıl
umarum telefi için uygun fiyatlı olur ki ben tam tersini düşünüyorum ama kendileri kayberde ilgi büyük neo için satışları patlayabilir bi ufak kıyak ile
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Aeris 8 yıl

cudam

bunlarin hep nicolas tesla nin yüzünden oldu


Gerçekten mümkün ;)
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xxxx1 8 yıl
Neo, 1 parti filan belli başlı büyük Avrupa ülkelerde dagıtılır sonra yaz aylarını bekler,çünkü Japonlar ikinci büyük depremle ciddi bir yara aldılar...telefon filan bir yana Allah yardımcıları olsun doğa ile savaşamaz hiç bir teknoloji...düzdüz edip geçiriyor!..
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Kissed by Fire 8 yıl
Dün Xperia Blogda görmüştük de yalan haberdir diye dua etmiştik. GsmArena'da da haber var demekli doğruluk payı var. Lanet... Kimse beklemez Temmuza kadar Neo
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yunuss.10 8 yıl
çok kötü bi haber
x10 için de böyle haberler çıkmıştı sanki
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