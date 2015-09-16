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Japonya'daki PS4 indirimi Avrupaya yansıyabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
52
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Japonya'daki PS4 indirimi Avrupaya yansıyabilir
 
Sony, Playstation 4 konusunda agresif davranmaya devam ediyor. Şirket oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan oyun konsolu için bu kez indirim kararı aldı. Şimdilik bu karar sadece Japonya için geçerli olsa da yeni fiyat etiketi yaklaşık 290 dolar seviyesinde olacak.
İndirim 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu değişiklik bizi şimdilik etkilemese de önümüzdeki hafta Paris'de düzenlenecek Paris Games Week indirimin Avrupa'ya taşınması için önemli olabilir. Hatta Şimdilik net bir açıklama olmasa da bu Playstation VR için bir ön hazırlık olarak değerlendiriliyor. İndirimle birlikte sanal gerçeklik kiti Playstation VR'ın da toplam fiyatı biraz düşürülmüş olacak.

Eski Japonya fiyatının 330 dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek 40 dolarlık bir indirim söz konusu. Ancak konsolun dünya genelindeki başarılı satışlarına rağmen Japonya'da daha küçük bir paya sahip olması, indirimin bu bölgeyle sınırlı kalmasına sebep olabilir.

http://www.engadget.com/2015/09/15/playstation-4-price-cut/ Yorum Yaz
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Mianfei 4 yıl en beğenilen
300 dolar 450 tl iken 300 dolar 900 tl ulanya yine aglayasim geldi ben afk.
1 Yanıt Yanıtla +24
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cntrl 4 yıl
Böyle bişeyi biz üretsek araba fiyatına satar havamızdanda gecilmez
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PsychicPower 4 yıl magicool
Üzgünüm ama eğer o sistemi toplarkenki amacınız PS4'ten daha iyi grafikler almaksa, çok yanlış bir iş yapmışsınız. PS4'ün içindeki gpu işlem gücünde %40-50 civarı daha güçlü 750ti'dan. Üstelik konsoldaki oyunların donanımı daha verimli kullandığını saymıyorum bile.
Üzgünüm ama eğer o sistemi toplarkenki amacınız PS4'ten daha iyi grafikler almaksa, çok yanlış bir iş yapmışsınız. PS4'ün içindeki gpu işlem gücünde %40-50 civ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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MrKemal17 4 yıl
cntrl
Böyle bişeyi biz üretsek araba fiyatına satar havamızdanda gecilmez

Biz böyle bir şey üretsek araba fiyatına satmaya çalışır, satamayız. Dükkanı kapatırız sonunda.
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alemburda34 4 yıl
Birak indirimi ben zam gelir diye tirsiyorum
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Sarısin 4 yıl
Buralara yansımaz...
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Pi 4 yıl
Beyler bize gore bir sey yok heyecanlanmayin. Dolar alip basini gittigi icin sorun yok.
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kadirirdem 4 yıl
süper olur eger gelirse stocklar erir....
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byrd 4 yıl
doları düşürmek için 19da taksimde buluşuyoruz.
sadece 48 saat direnin.
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Azor Ahai 4 yıl
Geçen sefer İsrail'i iyi boykot edememişiz, o yüzden dolar yükselmiş. Coca Cola'lara saldırmak lazım. Biz bu oyunu bozarız değil mi kardeş.
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senersongur 4 yıl
150 dolar falan yapsalar da herkes alsa.

Adamlar biraz zeki olsa fiyatı aşağı çekerler. Çünkü ne kadar çok bu konsol satılırsa, o kadar çok da oyun satılacak.

Pazarı genişletmekte fayda var.

XBox gibi senelerdir loser olan ve sadece özenti tiplerin aldığı uyduruk konsolu da pazardan iyice silmek lazım ayrıca.
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AlphaScramble 4 yıl
kusura bakmayın ama burası türkiye

öyle çok bi indirim olmaz 50-60 lira yansır maalesef
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MALTHAEL 4 yıl
İndirim geldiyse bizde zam gelir
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Hasemi 4 yıl
Aman ARAL duymasın!..
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Creativeflo 4 yıl
Love japan a
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