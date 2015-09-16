Japonya'daki PS4 indirimi Avrupaya yansıyabilir

Sony, Playstation 4 konusunda agresif davranmaya devam ediyor. Şirket oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan oyun konsolu için bu kez indirim kararı aldı. Şimdilik bu karar sadece Japonya için geçerli olsa da yeni fiyat etiketi yaklaşık 290 dolar seviyesinde olacak.

İndirim 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu değişiklik bizi şimdilik etkilemese de önümüzdeki hafta Paris'de düzenlenecek Paris Games Week indirimin Avrupa'ya taşınması için önemli olabilir. Hatta Şimdilik net bir açıklama olmasa da bu Playstation VR için bir ön hazırlık olarak değerlendiriliyor. İndirimle birlikte sanal gerçeklik kiti Playstation VR'ın da toplam fiyatı biraz düşürülmüş olacak.



Eski Japonya fiyatının 330 dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek 40 dolarlık bir indirim söz konusu. Ancak konsolun dünya genelindeki başarılı satışlarına rağmen Japonya'da daha küçük bir paya sahip olması, indirimin bu bölgeyle sınırlı kalmasına sebep olabilir.

http://www.engadget.com/2015/09/15/playstation-4-price-cut/