Japonya'daki PS4 indirimi Avrupaya yansıyabilir

Sony, Playstation 4 konusunda agresif davranmaya devam ediyor. Şirket oldukça iyi satış rakamlarına ulaşan oyun konsolu için bu kez indirim kararı aldı. Şimdilik bu karar sadece Japonya için geçerli olsa da yeni fiyat etiketi yaklaşık 290 dolar seviyesinde olacak.
İndirim 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu değişiklik bizi şimdilik etkilemese de önümüzdeki hafta Paris'de düzenlenecek Paris Games Week indirimin Avrupa'ya taşınması için önemli olabilir. Hatta Şimdilik net bir açıklama olmasa da bu Playstation VR için bir ön hazırlık olarak değerlendiriliyor. İndirimle birlikte sanal gerçeklik kiti Playstation VR'ın da toplam fiyatı biraz düşürülmüş olacak.
Eski Japonya fiyatının 330 dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek 40 dolarlık bir indirim söz konusu. Ancak konsolun dünya genelindeki başarılı satışlarına rağmen Japonya'da daha küçük bir paya sahip olması, indirimin bu bölgeyle sınırlı kalmasına sebep olabilir.
Eski Japonya fiyatının 330 dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek 40 dolarlık bir indirim söz konusu. Ancak konsolun dünya genelindeki başarılı satışlarına rağmen Japonya'da daha küçük bir paya sahip olması, indirimin bu bölgeyle sınırlı kalmasına sebep olabilir.
http://www.engadget.com/2015/09/15/playstation-4-price-cut/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz böyle bir şey üretsek araba fiyatına satmaya çalışır, satamayız. Dükkanı kapatırız sonunda.
sadece 48 saat direnin.
Adamlar biraz zeki olsa fiyatı aşağı çekerler. Çünkü ne kadar çok bu konsol satılırsa, o kadar çok da oyun satılacak.
Pazarı genişletmekte fayda var.
XBox gibi senelerdir loser olan ve sadece özenti tiplerin aldığı uyduruk konsolu da pazardan iyice silmek lazım ayrıca.
öyle çok bi indirim olmaz 50-60 lira yansır maalesef
1 Misafir
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