Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jelly Bean sürümü kullanım oranı yüzde 13.6'ya ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
415
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jelly Bean sürümü kullanım oranı yüzde 13.6'ya ulaştı

Geçen yıl tanıtılan 4.1 Jelly Bean sürümü ile birlikte Android işletim sistemindeki gelişim devam ederken, kullanım oranları da ay bazında değişiyor. Uygulama mağazası verilerine göre hazırlanan Ocak ayı raporuna göre kullanım oranları şu şekilde:
Android 4.x sürümleri toplamda yüzde 13.6 kullanım oranına ulaştı. Hızlı bir yükseliş beklenen Jelly Bean sürümleri, güncelleme konusunda yaşanan yavaşlıklar nedeniyle istenen seviyeye henüz ulaşamamış görülüyor. Bunların arasında en çok kullanılan yüzde 12.2 ile 4.1.x sürümleri geliyor. 
Android 4.0.x Ice Cream Sandwich sürümleri halen yeni cihazlarda ve güncelleme almayan cihazlarda kullanımda olduğu için oranı yüzde 29'larda seyrediyor.
Android sürümlerinin en çok kullanım oranı yüzde 45 ile 2.3.x Gingerbread sürümlerinde. Nadiren de olsa bazı cihazlar bu sürümde pazara sunuluyor ve 4.0 güncellemesi almayan kullanıcılar da bu aralığa sıkışmış durumda.
Yılın ilk ayları için güncellemelerin de etkisiyle Jelly Bean kullanım oranı bir miktar daha yükselecektir. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2013 etkinliğinde yeni sürümün tanıtılması muhtemel olduğu için Jelly Bean sürümü hakim sürüm olamayabilir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ciddi Kedii 6 yıl
Jelibon akar digerleri bakar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
CM 4.1.2 kullanıyorum. O da var mı bu listede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9888 6 yıl
Galaxy Ace 2.3.3 idare ediyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
galaxy s3 4.1.2 yukledım ve harıka ozellıkler var.. telefon cok hızlandı..
thanks samsung :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Editör post kasıyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Binali'ye üzülen bir tek ben miyim?
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim