Jelly Bean sürümü kullanım oranı yüzde 13.6'ya ulaştı





Geçen yıl tanıtılan 4.1 Jelly Bean sürümü ile birlikte Android işletim sistemindeki gelişim devam ederken, kullanım oranları da ay bazında değişiyor. Uygulama mağazası verilerine göre hazırlanan Ocak ayı raporuna göre kullanım oranları şu şekilde:

Android 4.x sürümleri toplamda yüzde 13.6 kullanım oranına ulaştı. Hızlı bir yükseliş beklenen Jelly Bean sürümleri, güncelleme konusunda yaşanan yavaşlıklar nedeniyle istenen seviyeye henüz ulaşamamış görülüyor. Bunların arasında en çok kullanılan yüzde 12.2 ile 4.1.x sürümleri geliyor.

Android 4.0.x Ice Cream Sandwich sürümleri halen yeni cihazlarda ve güncelleme almayan cihazlarda kullanımda olduğu için oranı yüzde 29'larda seyrediyor.

Android sürümlerinin en çok kullanım oranı yüzde 45 ile 2.3.x Gingerbread sürümlerinde. Nadiren de olsa bazı cihazlar bu sürümde pazara sunuluyor ve 4.0 güncellemesi almayan kullanıcılar da bu aralığa sıkışmış durumda.

Yılın ilk ayları için güncellemelerin de etkisiyle Jelly Bean kullanım oranı bir miktar daha yükselecektir. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2013 etkinliğinde yeni sürümün tanıtılması muhtemel olduğu için Jelly Bean sürümü hakim sürüm olamayabilir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html