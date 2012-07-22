Jet Set Radio, Android ve iOS platformları için de geliyor

Konsollar ve PC için HD olarak tekrar geliştirilen Jet Set Radio'nun Android ve iOS platformları içinde çıkış yapacağı belirtildi.





Jet Set Radio'nun Android ve iOS sürümünün diğer sürümler gibi eğlenceli bir oynanış sunarken, harika müzikleri ve sanatsal çizgileri de bünyesinde barındıracak. Ayrıca 'OpenFeint' ve Retina ekran desteğine de sahip olacak olan Jet Set Radio'da cihazınızın kamerası ile çektiğiniz fotoğrafları oyuna graffiti olarak aktarabilecek.





SEGA'nın duyurusuyla birlikte Android ve iOS platformlarına da gelecek olan 'Jet Set Radio' için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de oyunun bu yaz Appstore ve Google Play'de yerini alması bekleniyor.

http://www.joystiq.com/2012/07/20/jet-set-radio-also-broadcasting-to-ios-and-android-this-summer/