Jet Set Radio, Appstore ve Google Play'de yerini aldı

Konsollar ve PC için HD olarak yeniden geliştirilen 2000'li yılların Dreamcast klasiği Jet Set Radio, nihayet mobil platformlarda da yerini aldı.





Cel-shaded grafik yapısıyla özgün görseller sunan yapım, kaykay ve grafiti temasıyla mobil oyuncuları müzik dolu sokakların kapılarını açıyor. Müzikleriyle kulakların pasını silen klasik, bakımda geçirilmiş haliyle mobil oyuncuları 2000'li yıllara götürmeye hazırlanıyor. Yapım alışmanız gereken bir D-pad kontrol sistemiyle geliyor. iOS platformunda Retina ekran, Game Center lide tablosu ve başarılar desteği sunan yapım; 4.3 ve üzeri sürüme sahip olan iPhone 3GS, iPod Touch(3.nesil), iPad(1.nesil) ve üzeri cihazlarda çalışabiliyor. Jet Set Radio, Android platformunda ise, 2.2 ve üzeri bir Android sürümüne ihtiyaç duyuyor.





Patenle gezinerek, sokaklarda grafiti çizmek ve geçmişe bir yolculuk yapmak istiyorsanız, Jet Set Radio'ya Appstore üzerinden 8.99 TL'lik Google Play üzerinden ise 4.99 $'lık fiyat etiketi ile erişebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id554531935?mt=8&partnerId=0