Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jibo projesi 500$ karşılığında evinize bir aile robotu getirmeyi vaad ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,7b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jibo projesi 500$ karşılığında evinize bir aile robotu getirmeyi vaad ediyor

Günümüzde robot teknolojileri oldukça gelişti ve profesyonel amaçlar haricinde evde de farklı işler için kullanılabilecek robotlar mevcut. Ancak bu ürünlerin fiyatı oldukça pahalı. Jibo projesi ise 500$ karşılığında etkileşime geçerek size gündelik işleri yönetmenizde yardımcı olacak bir aile robotu geliştirmeyi amaçlıyor.

Indiegogo platformu üzerinde şimdiden ihtiyacı olan bağışı elde etmeyi başaran Jibo, sabit bir şekilde komutlarınızı bekliyor ve Siri dijital asistanının fiziksel dünyaya uyarlanmış hali olarak gösteriliyor. Kişinin konumuna göre ise kafa bölümü dönebiliyor. 

Jibo'nun iki yüksek çözünürlüklü kamerası yüzleri tanıyarak takip edebiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve video konferansına imkan tanıyor. 360 derece ses alabilen mikrofonları vasıtasıyla sahibini duyan Jibo, doğal dil işleme algoritmaları sayesinde söylenen kelimeleri komuta çevirebiliyor. Ayrıca kullanıcısının günlük hareketlerini ve aktivitelerini takip ederek onu daha iyi tanıyor ve önerilerini kişiselleştirebiliyor. Tüm gövdesi dokunmatik hassasiyete sahip olan Jibo'nun HD dokunmatik ekranı ile çeşitli ayarlar yapılabiliyor. 

Jibo'nun sunduğu hizmetlerden bazıları ise yüz algılayarak kişiye özel kaydedilen mesajları okumak, randevu saatlerini hatırlatmak, fotoğraf için poz veren kişileri algılamak ve fotoğraflarını çekmek, interaktif olarak hikayeler anlatabilmek şeklinde sayılabilir. 

Jibo kendisine ait bir uygulama mağazası üzerinden yeteneklerini genişletecek pek çok uygulamayı da beraberinde sunacak. Jibo'nun ilk örnekleri Eylül 2015 tarihinde dağıtıma başlayacak ve nihai sürüm de Aralık 2015 itibariyle satışa sunulmuş olacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/jibo-the-world-s-first-family-robot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ya muthıs bişi dert ortagım olur basit görenlere şaşıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
I, Robot
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Yorumlara baktım da Türkiye'de yaşıyor olduğumuzu bir kez daha anladım. Bu kadar küçümsediğiniz robotun teknolojisi hakkında bilginiz olsa eminim bu yorumları yazamazdınız... Bilgiyi geçtim fikir bile yeter...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
kendi kendine bulunduğu ailenin dilini öğrenebilmesi gerekirdi. hatta örfler vs falan. belki zamanla espri anlayışı filanda gelişir. şimdilik bu kadar sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 5 yıl
Tanıtım videosunu seyrettim aklımda oluşan şey İron Man deki Jarvis in çocuk versiyonu gibi olduğu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Umut vaadedici gelişmeler ancak iki foto çekip kafası dönen oyuncağı paraya çevirmek fazla esnaf işi olmuş. Para verilmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih-8 5 yıl
Ne bicim robot bu bende hareket edip ev ısı yapıyor sandim 500 dolarda cok ucuzmus demiştim. Su haline 500 dolar cok bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
evet burda pahalilik tartisilir,peki kiyaslanabilecek daha ucuzu varmi ?
gerekli yerlerde cok verimli olacagi kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnszfr 5 yıl
They're coming.....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası... 5 yıl Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda 5 yıl 2si1 "Logosu yeni, introsu eski" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim