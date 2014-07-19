Jibo projesi 500$ karşılığında evinize bir aile robotu getirmeyi vaad ediyor





Günümüzde robot teknolojileri oldukça gelişti ve profesyonel amaçlar haricinde evde de farklı işler için kullanılabilecek robotlar mevcut. Ancak bu ürünlerin fiyatı oldukça pahalı. Jibo projesi ise 500$ karşılığında etkileşime geçerek size gündelik işleri yönetmenizde yardımcı olacak bir aile robotu geliştirmeyi amaçlıyor.





Indiegogo platformu üzerinde şimdiden ihtiyacı olan bağışı elde etmeyi başaran Jibo, sabit bir şekilde komutlarınızı bekliyor ve Siri dijital asistanının fiziksel dünyaya uyarlanmış hali olarak gösteriliyor. Kişinin konumuna göre ise kafa bölümü dönebiliyor.





Jibo'nun iki yüksek çözünürlüklü kamerası yüzleri tanıyarak takip edebiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve video konferansına imkan tanıyor. 360 derece ses alabilen mikrofonları vasıtasıyla sahibini duyan Jibo, doğal dil işleme algoritmaları sayesinde söylenen kelimeleri komuta çevirebiliyor. Ayrıca kullanıcısının günlük hareketlerini ve aktivitelerini takip ederek onu daha iyi tanıyor ve önerilerini kişiselleştirebiliyor. Tüm gövdesi dokunmatik hassasiyete sahip olan Jibo'nun HD dokunmatik ekranı ile çeşitli ayarlar yapılabiliyor.





Jibo'nun sunduğu hizmetlerden bazıları ise yüz algılayarak kişiye özel kaydedilen mesajları okumak, randevu saatlerini hatırlatmak, fotoğraf için poz veren kişileri algılamak ve fotoğraflarını çekmek, interaktif olarak hikayeler anlatabilmek şeklinde sayılabilir.





Jibo kendisine ait bir uygulama mağazası üzerinden yeteneklerini genişletecek pek çok uygulamayı da beraberinde sunacak. Jibo'nun ilk örnekleri Eylül 2015 tarihinde dağıtıma başlayacak ve nihai sürüm de Aralık 2015 itibariyle satışa sunulmuş olacak.

https://www.indiegogo.com/projects/jibo-the-world-s-first-family-robot