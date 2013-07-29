John Sculley : Jobs ilk iPhone planlarını 1984 yılında yaptı





2011 yılı Ekim ayında kaybettiğimiz Apple'ın kurucusu ve efsane ismi Steve Jobs, arkasında pek çok proje ve ürün bıraktı. Ölümünden sonra biyografisinde yer almayan ancak yakınlarındaki kişilerin aktardığı bilgilerden birisi de iPhone planlarıydı.





Bizzat Jobs'un yönetim kurulu başkanlığına getirdiği ancak daha sonra kavga ederek kendi şirketinden ayrılmasına sebep olan John Scully, Jobs ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı paylaştı.





Sculley 1984 yılında Jobs ile birlikte Mac telefonları üzerinde çalıştıklarını aktarırken, o dönemde Jobs'un telefon pazarındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi. Jobs'un Mac telefon planlarında da basitlikten ödün vermediğini belirten Scully, aynı dönemde oyunun kurallarını değiştiren Macintosh kişisel bilgisayarların lansmanını yaptıklarını ifade etti.





Gündemin en çok konuşulan konusu ucuz iPhone hakkında da konuşan Scully, firma içerisinde herhangi bir köstebeğinin olmadığını ancak Apple'ın ucuz akıllı telefon segmentine gireceğine inanmadığını ve bunun Jobs'un vizyonuna aykırı olduğunu dile getirdi. Scully, Apple'ın BMW markası gibi olduğunu ve alt seviye markalarla hiçbir zaman mücadele etmeyeceğini sözlerine ekledi.





Scully ayrıca Apple'ın bir televizyon veya giyilebilir bir cihaz gibi dikkat çekici bir ürün satışa sunabileceğini de belirtti.

http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2013/07/29/former-apple-ceo-sculley-says-steve-jobs-considered-phone-market-in-1984/