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John Sculley : Jobs ilk iPhone planlarını 1984 yılında yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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John Sculley : Jobs ilk iPhone planlarını 1984 yılında yaptı

2011 yılı Ekim ayında kaybettiğimiz Apple'ın kurucusu ve efsane ismi Steve Jobs, arkasında pek çok proje ve ürün bıraktı. Ölümünden sonra biyografisinde yer almayan ancak yakınlarındaki kişilerin aktardığı bilgilerden birisi de iPhone planlarıydı.

Bizzat Jobs'un yönetim kurulu başkanlığına getirdiği ancak daha sonra kavga ederek kendi şirketinden ayrılmasına sebep olan John Scully, Jobs ile ilgili ilginç bir ayrıntıyı paylaştı.

Sculley 1984 yılında Jobs ile birlikte Mac telefonları üzerinde çalıştıklarını aktarırken, o dönemde Jobs'un telefon pazarındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi. Jobs'un Mac telefon planlarında da basitlikten ödün vermediğini belirten Scully, aynı dönemde oyunun kurallarını değiştiren Macintosh kişisel bilgisayarların lansmanını yaptıklarını ifade etti.

Gündemin en çok konuşulan konusu ucuz iPhone hakkında da konuşan Scully, firma içerisinde herhangi bir köstebeğinin olmadığını ancak Apple'ın ucuz akıllı telefon segmentine gireceğine inanmadığını ve bunun Jobs'un vizyonuna aykırı olduğunu dile getirdi. Scully, Apple'ın BMW markası gibi olduğunu ve alt seviye markalarla hiçbir zaman mücadele etmeyeceğini sözlerine ekledi. 

Scully ayrıca Apple'ın bir televizyon veya giyilebilir bir cihaz gibi dikkat çekici bir ürün satışa sunabileceğini de belirtti. 

http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2013/07/29/former-apple-ceo-sculley-says-steve-jobs-considered-phone-market-in-1984/ Yorum Yaz
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hawloo 6 yıl en beğenilen Mmertkk
Mmertkk
hawloo
Microsoft da Volkswagen

Google da Toyota

Nokia da Mercedes

Sony de Honda

Böyle saçmalık olur mu. Telefon piyasasında Nokia'nın payı çok büyük. Yazılım konusunda Google Microsoft taş çıkartır. Adamların derdi kazıklamak sadece. Çok kaybeder çook.

Nokia mercedes

Samsung olmasın o


Plastikten araba yok. Onu benzetme yaparsak araba markasına haksızlık olur.
MmertkkhawlooMicrosoft da VolkswagenGoogle da ToyotaNokia da MercedesSony de Honda...
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mvn_ 6 yıl
Umarım dediği gibi olur
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.:asci:. 6 yıl
"Scully, Apple'ın BMW markası gibi olduğunu ve alt seviye markalarla hiçbir zaman mücadele etmeyeceğini sözlerine ekledi."
valla bu lite ile iş değişecek gibi
"Scully, Apple'ın BMW markası gibi olduğunu ve alt seviye markalarla hiçbir zaman mücadele etmeyeceğini sözlerine ekledi."valla bu lite ile iş değişecek gi...
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farukclkk 6 yıl
Eylül ayı gelse de şu haberlerden kurtulsak artık.s
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Nerevarine 6 yıl
Scully, Apple'ın BMW markası gibi olduğunu ve alt seviye markalarla hiçbir zaman mücadele etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Tüm Android telefonlara da lafı sokmuş.
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GokhanMaths 6 yıl
BMW kendini yırtıyo ki ucuz bir araba çıkarsın 3-2-1 en son 0,5 diye gidecek
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kızgınjapon 6 yıl
Mmertkk
hawloo Microsoft da Volkswagen Google da Toyota Nokia da Mercedes Sony de Honda Böyle saçmalık olur mu. Telefon piyasasında Nokianın payı çok büyük. Yazılım konusunda Google Microsoft taş çıkartır. Adamların derdi kazıklamak sadece. Çok kaybeder çook.
Nokia mercedes
Samsung olmasın o

daha yeni 2012de en iyi oldu ondan önce hep nokia vardı hatırlatayım istedim :)
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The Tenth Doctor 6 yıl
erkan0075
Apple hiçbir zaman 7 tablet üretmeyecek. Sözün sahibi Steve Jobs. Yazan: erkan0075. Kullandığı cihaz: 7.85 ekranı ipad. Nokta.

Onu 8 inç say sen :)
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novacaine 6 yıl
Umarım dediği gibi ucuz iPhone çıkartmazlar yoksa bende şirketin Steve Jobs'tan sonra bozulduğuna inanmaya başlıcam!
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etlik 6 yıl
Apple teknoloji bakımından, Osmanlıda ki gibi şuan duraklama devrini yaşıyor.
Not: iphone kullanıcısıyım.
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erkan0075 6 yıl
DH Misafiri
erkan0075Apple hiçbir zaman 7 tablet üretmeyecek. Sözün sahibi Steve Jobs. Yazan: erkan0075. Kullandığı cihaz: 7.85 ekranı ipad. Nokta.
Eee kendin diyorsun işte. Steve Jobs, 7 inç tablet üretmeyeceğiz demiş. Senin elindeki cihaz ise 7,85. 7 inç mi? Hayır değil. Ayrıca iPad Mininin ekran tasarımı itibariyle sözde 7 inçlik cihazlardan çok daha fazlasını verdiği de var.

Mesajımın ana fikri Apple ipad mini değil. Ana fikir, konjonktür neyi gerektiriyorsa onu yapmak. Para kazanmak. Şirketi ayakta ve karlı tutmak. Bunun için gerekirse monokrom ekran iphone bile üretmek(son örnek ekstremdir).
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DH Misafiri 6 yıl
erkan0075
Apple hiçbir zaman 7 tablet üretmeyecek. Sözün sahibi Steve Jobs. Yazan: erkan0075. Kullandığı cihaz: 7.85 ekranı ipad. Nokta.

Eee kendin diyorsun işte. Steve Jobs, 7 inç tablet üretmeyeceğiz demiş. Senin elindeki cihaz ise 7,85". 7 inç mi? Hayır değil.
Ayrıca iPad Mini'nin ekran tasarımı itibariyle sözde 7 inçlik cihazlardan çok daha fazlasını verdiği de var.
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erkan0075 6 yıl
Apple hiçbir zaman 7" tablet üretmeyecek. Sözün sahibi Steve Jobs. Yazan: erkan0075. Kullandığı cihaz: 7.85" ekranı ipad. Nokta.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
nedir bu jobsu ilahlaştırma cabaları o dönemlerde cep telefonu yoktu adam ilk ipnone planları diyor klasik amerikan propagandaları her dönem kahraman yaratmaya meraklıdırlar,insanlar ilk uzaya cıkan astronotun kim olduğunu ne olduğunu bilmez ama aya cıkan amerikalı amstrongu herkes bilir
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Darkimore 6 yıl
Yinemi bamya. Birakin bu yalanlari iphonenu 1980 lerde planlamissa ilk telefonu Motoroladan once ilk akilli telide Windowstan once yaparlardi. Ios isletim sistemiyle kaymagi yediler bir sure. Ama bu yıldan itibaren dususe geçiyorlar. 4 sene sonra işleri biter.
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