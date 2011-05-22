Jon Carvill Intel'e geçiyor, Richard Huddy AMD'den ayrılıyor

AMD'nin eski yöneticilerinden birisi olan ve son olarak GlobalFoundries'de Kurumsal İletişim'den sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Jon Carvill, Intel'e geçiyor. Eski ATi çalışanlarından birisi olan ve 2006 yılında ATi'ın AMD tarafından satın alınmasıyla birlikte işlemci üreticisinin kadrosuna dahil olan Jon Carvill, AMD'nin üretim tesislerini GlobalFoundries'e devretmesiyle birlikte bir başka şirket değişikliği ile GlobalFoundries'e geçiş yapmıştı.
Gelen son bilgilere göre Jon Carvill, dünyanın en büyük işlemci üreticisine geçiyor. Intel çatısı altında akıllı telefon ve tablet bölümünün PR çalışmalarını yürütecek olan Carvill'i yeni bir kariyer bekliyor zira faaliyet göstereceği bölüme Intel'in ciddi bir yatırımı söz konusu ve hedefler de oldukça yüksek. Jon Carvill'e ek olarak AMD cephesinden bir başka iş değişikliği haberi daha geldi ve henüz doğrulanmamakla birlikte Richard Huddy'nin şirkette ayrılacağı belirtildi.
Yaptığı açıklamalarla kimi zaman haberlerimize de konuk olan Richard Huddy, AMD'nin Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu yöneticisi olarak görev yapıyor. AMD'ye, ATi kadrosundan giriş yapan daha öncesinde ise Nvidia adına çalışan Richard Huddy'nin ayrılacağı yönündeki haberler için şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dirk Meyer'den sonra henüz yeni bir tepe yöneticisi atayamayan AMD'de daha önce de Janet Matsuda şirketten ayrılmıştı.
Editörün Notu: Görsel, Richard Huddy'e aittir.
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bu arkadaşın intel gibi bir firmaya geçmesi bence yanlış intel zaten aldı başını gidiyor amd intel in karşısında ne kadar az durursa bizden o kadar çok paraq çıkacağı kesin adamlar tek başına devlet bütçesine sahipler zaten bence amd bu pazardaki rolü unutulmamalı amd olmasaydi bir intel işlemcili ile orta seviye pc toplamanın fiyatı 3000-5000
Yorumuna yapılan -5 beğeniden zihniyeti anlayabilirsin. Sadece alıntı yaptığın arkadaş değil, diğerleride ayn ı fikirde.
Bu olayın başka takıma transfer olan bir futbolcudan farkı yok. Bu kadar kasmayın.
Artık ulaşılacak son noktaya ulaşıldı, 3-5sn lik farklar 3-5fps lik farklar için kimse donanım almaz oldu. Artık yepyeni şeyler lazım. Bu yüzden mobil sektör, tablet pc ler, telefonlar çok daha önemli oldu. Telefonlar hızla bilgisayarların yerini almaya başladı.
5 yıl sonra çıkacak telefonlar bugünkü bilgisayarın görevlerini yapacak. Eğer bu hızla ilerlerse bilgisayar sektörü batar. Çünkü mobil sektör çok hızlı gelişiyor. nVidia potasiyelin farkında, AMD ve İntel değil. Windows çok geç farkına vardı. Google erken uyandı.
bende dövme sanmıştım
bu iyi haber
zihniyete bak
1 Misafir
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