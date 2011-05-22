Jon Carvill Intel'e geçiyor, Richard Huddy AMD'den ayrılıyor

AMD'nin eski yöneticilerinden birisi olan ve son olarak GlobalFoundries'de Kurumsal İletişim'den sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Jon Carvill, Intel'e geçiyor. Eski ATi çalışanlarından birisi olan ve 2006 yılında ATi'ın AMD tarafından satın alınmasıyla birlikte işlemci üreticisinin kadrosuna dahil olan Jon Carvill, AMD'nin üretim tesislerini GlobalFoundries'e devretmesiyle birlikte bir başka şirket değişikliği ile GlobalFoundries'e geçiş yapmıştı.

Gelen son bilgilere göre Jon Carvill, dünyanın en büyük işlemci üreticisine geçiyor. Intel çatısı altında akıllı telefon ve tablet bölümünün PR çalışmalarını yürütecek olan Carvill'i yeni bir kariyer bekliyor zira faaliyet göstereceği bölüme Intel'in ciddi bir yatırımı söz konusu ve hedefler de oldukça yüksek. Jon Carvill'e ek olarak AMD cephesinden bir başka iş değişikliği haberi daha geldi ve henüz doğrulanmamakla birlikte Richard Huddy'nin şirkette ayrılacağı belirtildi.

Yaptığı açıklamalarla kimi zaman haberlerimize de konuk olan Richard Huddy, AMD'nin Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu yöneticisi olarak görev yapıyor. AMD'ye, ATi kadrosundan giriş yapan daha öncesinde ise Nvidia adına çalışan Richard Huddy'nin ayrılacağı yönündeki haberler için şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dirk Meyer'den sonra henüz yeni bir tepe yöneticisi atayamayan AMD'de daha önce de Janet Matsuda şirketten ayrılmıştı.

Editörün Notu: Görsel, Richard Huddy'e aittir.