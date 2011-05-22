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Jon Carvill Intel'e geçiyor, Richard Huddy AMD'den ayrılıyor

8 yıl
12,4b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin eski yöneticilerinden birisi olan ve son olarak GlobalFoundries'de Kurumsal İletişim'den sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Jon Carvill, Intel'e geçiyor. Eski ATi çalışanlarından birisi olan ve 2006 yılında ATi'ın AMD tarafından satın alınmasıyla birlikte işlemci üreticisinin kadrosuna dahil olan Jon Carvill, AMD'nin üretim tesislerini GlobalFoundries'e devretmesiyle birlikte bir başka şirket değişikliği ile GlobalFoundries'e geçiş yapmıştı.

Gelen son bilgilere göre Jon Carvill, dünyanın en büyük işlemci üreticisine geçiyor. Intel çatısı altında akıllı telefon ve tablet bölümünün PR çalışmalarını yürütecek olan Carvill'i yeni bir kariyer bekliyor zira faaliyet göstereceği bölüme Intel'in ciddi bir yatırımı söz konusu ve hedefler de oldukça yüksek. Jon Carvill'e ek olarak AMD cephesinden bir başka iş değişikliği haberi daha geldi ve henüz doğrulanmamakla birlikte Richard Huddy'nin şirkette ayrılacağı belirtildi.

Yaptığı açıklamalarla kimi zaman haberlerimize de konuk olan Richard Huddy, AMD'nin Küresel Geliştirici İlişkileri'nden sorumlu yöneticisi olarak görev yapıyor. AMD'ye, ATi kadrosundan giriş yapan daha öncesinde ise Nvidia adına çalışan Richard Huddy'nin ayrılacağı yönündeki haberler için şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dirk Meyer'den sonra henüz yeni bir tepe yöneticisi atayamayan AMD'de daha önce de Janet Matsuda şirketten ayrılmıştı.

Editörün Notu: Görsel, Richard Huddy'e aittir.


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xxxrunoxxx 8 yıl en beğenilen
adamın keline yazmışlar sitenin adını :D
1 Yanıt Yanıtla +9
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WinteR 8 yıl
Kurumsal, dev firmalarda çalışanlar için isim önemli değil, kurumun başarısı ve kişisel kariyer önemlidir.
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swordfish666 8 yıl
Intel'ci olduğu kafasından belli zaten...
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shadowosman 8 yıl
arasında olurdu bu paralara şimdi üst seviye pc ler topluyoruz amd çalışanları bunun için bizim için önemli olduğunu düşünüyorum amd ne kadar büyürse işlemci fiyatları ve bizlerin üst seviye pc toplaması o kadar kolaylaşır benim fikrim bu
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shadowosman 8 yıl
bence daha hızlı işlemci çıkartmak için sebep kalmadı i7 veya amd 1090t gibi işlemciler standart ev kullanıcıları için çok yüksek ilemciler bunun yerini data centerlar için işlemci üretmek alıcak bizede bunu ekledik şunu ekledik veri yollarını genişlettik gibi söylemlerle aynı işlemcilerin modifikasyonlu halleri satılıcak
bu arkadaşın intel gibi bir firmaya geçmesi bence yanlış intel zaten aldı başını gidiyor amd intel in karşısında ne kadar az durursa bizden o kadar çok paraq çıkacağı kesin adamlar tek başına devlet bütçesine sahipler zaten bence amd bu pazardaki rolü unutulmamalı amd olmasaydi bir intel işlemcili ile orta seviye pc toplamanın fiyatı 3000-5000
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timramon 8 yıl
yenerbalcı
KANUNI61 amd kendi icindeki intelcilerden bir bir kurtuluyor bu iyi haber
zihniyete bak

Yorumuna yapılan -5 beğeniden zihniyeti anlayabilirsin. Sadece alıntı yaptığın arkadaş değil, diğerleride ayn ı fikirde.
Bu olayın başka takıma transfer olan bir futbolcudan farkı yok. Bu kadar kasmayın.
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Miasmus 8 yıl
AMD mi kaldı? İntel mi kaldı? mobil sektör aldı başını gidiyor, klasik bilgisayar kasası kavramı (anakart, işlemci,ekran kartı) 5-10 yıl içinde tamamen değişecek. "Toplama" kavramı ortadan kalkacak. Çünkü artık kimse bir yenilik çıkarmıyor. 2008 de aldığım bilgisayar 2011 model her programı, oyunu çalıştırıyor. 60fps değilde 55fps. 10sn'de değilde 15sn'de.
Artık ulaşılacak son noktaya ulaşıldı, 3-5sn lik farklar 3-5fps lik farklar için kimse donanım almaz oldu. Artık yepyeni şeyler lazım. Bu yüzden mobil sektör, tablet pc ler, telefonlar çok daha önemli oldu. Telefonlar hızla bilgisayarların yerini almaya başladı.
5 yıl sonra çıkacak telefonlar bugünkü bilgisayarın görevlerini yapacak. Eğer bu hızla ilerlerse bilgisayar sektörü batar. Çünkü mobil sektör çok hızlı gelişiyor. nVidia potasiyelin farkında, AMD ve İntel değil. Windows çok geç farkına vardı. Google erken uyandı.
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alito 8 yıl
ahaha harbi ya adamın parlak yerine reklam vermişler
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alpa07 8 yıl
gençlerin önünü açmak lazımm
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swordfish666 8 yıl
Intel'ci olduğu kafasından belli zaten...
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xxxrunoxxx 8 yıl en beğenilen
adamın keline yazmışlar sitenin adını :D
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fukox 8 yıl

xxxrunoxxx

adamın keline yazmışlar sitenin adını :D


bende dövme sanmıştım
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KANUNI61 8 yıl
amd kendi icindeki intelcilerden bir bir kurtuluyor
bu iyi haber
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WinteR 8 yıl
Kurumsal, dev firmalarda çalışanlar için isim önemli değil, kurumun başarısı ve kişisel kariyer önemlidir.
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yenerbalcı 8 yıl

KANUNI61

amd kendi icindeki intelcilerden bir bir kurtuluyor
bu iyi haber

zihniyete bak
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