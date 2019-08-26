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Jon Snow artık Marvel evreninde

Jon Snow karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu Kit Harington, gelecek yıl vizyona girecek The Eternals filminde Dane Whitman yani Black Knight karakterini canlandıracak.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sekiz yılını Game of Thrones dizisinde Jon Snow olarak geçiren ve akıllara kazınan ünlü oyuncu Kit Harington da Marvel evrenine katılıyor. The Eternals filminin kadro duyurusunda Disney bombayı patlattı.

En eski karakterlerden

Harington’un Marvel evrenine transfer olacağı bir süre önce internete sızdırılmıştı. Harington gelecek yıl vizyona girecek The Eternals filminde Eternal olmayan Dane Whitman yani Black Knight karakterine hayat verecek.

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Black Knight karakteri 1966 yılında Marvel çizgi romanlarına katılmıştı. Şeytanın Efendileri klanının üyesi olan Dane Whitman, amcasından Black Knight ünvanını aldıktan bir süre sonra klana başkaldırıyor ve Avengers olma yolunda ilerlemeye başlıyordu. Dane Whitman sonraki dönemde Eternal olan Sersi ile aşk yaşıyor ve bazı güçler kazanıyordu.

6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek The Eternals filminde Sersi rolünde Gemma Chan, ruhsal lider Ajak rolünde Salma Hayek ve korkusuz savaşçı Thena rolünde de Angelina Jolie yer alıyor.

 


https://deadline.com/2019/08/kit-harington-the-eternals-cast-game-of-thrones-marvel-1202703463/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 41 dk.
kit halindemi gitti acaba yoksa tek parçamı:)
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End7je7sjsaj 43 dk. yeni yorumcu
Şüphesiz ALLAH katında tek din islamdir.
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