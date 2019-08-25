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Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu

Yapay zekâ konusunda önemli yatırımlar yapan Huawei özel amaçlı işlemciler de tasarlıyor. Ascend 310 işlemcisinin ardından çok daha güçlü Ascend 910 modeli duyuruldu.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei en gelişmiş yapay zekâ işlemcisini duyurdu

Bir dönem robotik projelerde daha çok karşımıza çıkan yapay zekâ teknolojileri bugün akıllı telefonlardan başlayarak sürücüsüz araç gibi pek çok alana yayılmış durumda. Haliyle özel amaçlı işlemcilere ihtiyaç duyuluyor.

Ascend 910 neler sunuyor?

Akıllı telefon dünyasına ilk yapay zekâ destekli yongayı sunan Huawei hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda özel amaçlı yapay zekâ yongaları da tasarlayan firma Ascend 910 işlemcisini duyurdu.

Bir dönem akıllı telefon ismi olarak gördüğümüz Ascend bugün firmanın yapay zekâ işlemcilerini niteliyor. Ascend 910 firmanın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü yapay zekâ işlemcisi durumunda. Aslında firma sektörün en güçlüsü olduğunu iddia etse de geçtiğimiz günlerde tanıtılan 400 bin çekirdekli işlemci rekoru elinde tutuyor. Huawei ise mobil odaklı hizmetlerde öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "HyperX Cloud Flight S oyuncu kulaklığı duyuruldu"

Ascend 910 işlemcisi FP16 performansında 256 TFLOPS seviyesine, INT8 hesaplamalarında ise 512 TOPS seviyesine çıkabiliyor. Isıl tasarım gücü ise 310W seviyesinde. Huawei ilk planlanan yapıdan çok daha verimli bir yongaya ulaştıklarını ifade ediyor.

Ascend 910 yanında firma MindSpore adını verdiği yazılım çerçevesini duyurdu. MindSpore yapay zekâ odaklı uygulamaların geliştirilmesinde ve entegrasyonunda büyük kolaylık sağlıyor. Bu iki unsur birleştiğinde TensorFlow kullanan sistemlere göre 2 kat daha hızlı model eğitebiliyor. Ascend 910 işlemcisi firmanın kendi bulut servisleri yanında sürücüsüz araç ve uç sunucu gibi alanlarda da kullanılacak.

Huawei’nin bir önceki işlemcisi ise Ascend 310 idi. Bu yongada 8 TFLOPS ve 16 TOPS yapay zekâ performansı bulunuyordu. 8W enerji tüketen yonga firmanın bulut servislerinde kullanılıyor ve günlük 100 milyon API çağrısını geçmiş durumda. Ayrıca 100 firma da Ascend 310 işlemcisine sunucularında yer vermiş durumda.

 

https://www.huawei.com/en/press-events/news/2019/8/huawei-ascend-910-most-powerful-ai-processor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khytr89 1 sa.
Samsung da en akıllısı diye bixby i çıkartmıştı ama Türkçe konuşamıyor. Samsung telefon kullanıyorum, apple fanboyu değilim ancak yiğidi öldür hakkını ver apple, siri ile bu işte açık ara farkla önde.
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smart1978 2 sa.
SIZINTI ! ....
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