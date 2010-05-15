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Jon Peddie: Nvidia 400 bin Fermi GPU'su sattı

İlk çeyrekte, satışlarını %51 arttıran ve 1 milyar dolar gelir açıklayan Nvidia'nın, 400 bin Fermi GPU'su sattığı belirtiliyor, işte detaylar.
9 yıl
7,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2011 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia, satışlarını %51 oranında arttırdığını ve 1 milyar dolar gelir elde ettiğini beyan ederek, analist tahminlerinden daha iyi bir sonuç açıkladı ve hissedarlarını mutlu etmeyi başardı. Finansal sonuçların değerlendirildiği toplantıda, üst düzey Nvidia yöneticileri şimdiye kadar yüzbinlerce Fermi GPU'sunun satıldığını açıklayarak, kart satışlarındaki artışa dikkat çekmiş ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının hızla yaygınlaştığını belirtmişlerdi. Resmi satışı geçtiğimiz ay başlayan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için net bir rakam vermek yerine "yüzbinlerce" adetlik satış açıklaması yapan Nvidia yöneticilerinden sonra, bu durumun sorulduğu sektörün saygın isimlerinden analist Jon Peddie, Nvidia satış rakamlarına ilişkin düşüncelerini X-Bit Labs ile paylaştı.

Jon Peddie: Nvidia 400 bin Fermi GPU'su sattı
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Nvidia için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC firmasındaki verimlilik problemlerinin, GPU satışlarına olumsuz etki ettiği biliniyor. 3 milyardan fazla transistör içeren ve Nvidia tarafından şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık GPU olarak tanımlanan GF100'de, verimlilik problemlerinden ötürü paralel işlemci sayısında kısıntıya gidildiği de zaman zaman gündeme getilrilmekte. Yer yer bulunabilirlik sıkıntılarının yaşandığı Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için açıklamada bulunan Jon Peddie, hesaplamalarına göre Nvidia'nın 400.000 adet Fermi GPU'su sattığını söyledi. Verimlilikle ilgili problemlerin aşıldığını ve Nvidia adına pek çok problemin geride kaldığını belirten Jon Peddie, Nvidia için işlerin tekrar yoluna girmeye başladığını ve önümüzdeki aylarda yeni modellerin pazara sunulacağını ifade etti.

Jon Peddie: Nvidia 400 bin Fermi GPU'su sattı
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Jon Peddie Research'ün yöneticisi olan bay Peddie, Nvidia'daki Fermi satışlarının sadece GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'den ibaret olmadığını, firmanın Fermi tabanlı çok sayıda Tesla kartı sattığını da söylüyor. Nvidia'da paranın başındaki isim olan finanstan sorumlu üst yönetici David White, finansal sonuçların açıklandığı konferans görüşmesinde, Fermi tabanlı GPU'lar için üretim verimliliğinin tahminlerden daha iyi olduğunu söyledi. Açıklanan sonuçlara göre, son kullanıcılara yönelik GPU işi dengede giderken, Quadro cephesinde satışların arttığı, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere yüksek performanslı bilgi-işlem sistemleri için geliştirilen Tesla serisi profesyonel kartlarda ise rekor gelir elde edildiği belirtildi. Çipset pazarı ise Nvidia'nın kayıp yaşadığı bir pazar olarak dikkat çekiyor zira lisans sorunlarından ötürü adeta yonga seti üretemez hale gelen firmanın, bu pazarda nasıl bir yol izleyeceğini ise zaman gösterecek.


http://www.xbitlabs.com/news/video/display/20100514065941_Nvidia_Shipped_400_Thousand_Fermi_Class_Chips_Analyst.html Yorum Yaz
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komodor 9 yıl
siz bilirmisiniz bilmem ama,yüzde oranı denen bir yalan vardır.100 kişi bir araya gelir bir oylama yaparlar 60 kişi evet dedi bu oylamaya ne oldu bu ne oldu yüzde 60 neye göre yüzde 60 100 kişi oranına göre .eeeee ama 5000 kişiden oluşan toplulukta 100 kişye göre bir aranlama yapılıyorsa ne oldu bu şimdi? olmadı tabii.Nvidia'da bunu yapıyor zannımca kendine göre oranlıyorsa ki ,öyle yapıyor haklıdır.
ne yapalım oda haklı.
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gonuldagi 9 yıl
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PSU kaç Watt
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ALBAY 9 yıl
400.000 watt
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alito 9 yıl
evet burda bencede bir yanlış anlasılma var 400.000 gpu yu firmalar alıyor yani son kullanıcının 400.000 ekran kartı aldıgı filan yok.
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demircibu 9 yıl
NVİDİA için 400bin adet çok düşük bir rakamdır daha yeni çıktı kartlar hızla daha fazla satacaktır bu işlem yurt dışıdna daha hızlı oluyor ülkemizde zaten potansiyel yokki

nvidia türkiyeyi 3.dünya ülkesi görüyor 15 20kart yolluyor nvidia için asıl pazar abd asya ve avrupadır. ordaki satışları ciddiye alır burda 10tane 20tane fermi satmış nvidianın umrumda değildir bu sayıyı zaten basına yolluyordur inceleme sitelerine hediye ediyordur


nvidia tek bir pazarda değildir geniş pazara hakim durumda tesla adı altında prof. kartlarda satıyor müşterileri Server ve bilgi işlem tarzı ve prof firmalar ve bu pazarda nvidia yüzde %90 pazar payı ilde lider azmı...

hala satmadı yalan vs vs deyin


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Miasmus 9 yıl
400.000 Fermi satmadı ve satamaz bu kadar kısa sürede kronik sorunları olan bir kartı.
Yabancı sitelerdede 400.000 rakamı geçiyor ama hepsinde 400.000 Fermi GPU'su yola çıktı diyor. Yani nVidia 400.000 Fermi gpu'sunu üreticilere (Msi,asus,palit) göndermeye başladı.
Yani nihai tüketicilere satılmadı bu kadar kart daha beklemek lazım ama hali hazırda pazarda 400.000 Fermi GPU'su var yüksek bir potansiyel.
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saitcam 9 yıl
400.000 aslında normal bir rakam, millet niye inanmıyor anlamıyorum. Fermi tabanlı çipsetleri ekran kartı üreticilerine satıyorlar, müşterinin kendisine değil. Bu rakamlarda satış yapamasa zaten ona Nvidia denmez ki! Ayrıca bu herifler çıkıp da bütün dünyanın önünde yalan söylemezler arkadaşlar, pantolon satan tezgahtar ile karıştırmayınız. Yalan olsa en başta Intel ve Ati itiraz eder zaten

Bunu da Nvidia yı savunmak için yazmadım haa, hangi kart hoşuma giderse onu alır kullanırım. Amaç yurdum insanı, fışkırttığımız bilgi ile aydınlansın ve keko durumuna düşmesin
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BekirHan 9 yıl
ulen ne komiğiz ya. yarayacak yarayacakta senin cebine ne girecek, hissen mi var ati' de. firmaya hayran olunmasını anlarım, ama fanatiklik çok çocukça ve boş geliyor bana. Gençliğimde maxtox ve 3dfx vardı piyasada örneğin. sonra nvidia çıktı derken şimdi ati ve yılların 3dfx' i yalan oldu. nereye bağlayacağım; bu işin sonu yok. Yanlız CAD alanında Ati Fire GL ve Nvidia Quadro kullanmış biri olarak Nvidia' nın stabilite konusunda her zaman daha iyi olduğunu gördüm. Geforce/Rodeon' da durum nedir onu bilmem. Kapitalizmin cilveleri bunlar birbirinizi yimeyin abem :)
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sendomi 9 yıl
al işte fanatiklikle suçlayan biri,banane kimin ne sattığından ne yaptığından ben sadece nvidia'nın çıkardığı haberlerin hep bu şekilde oluşunu sevmiyorum,son kullanıcıya yönelik onları aptal yerine koymaya çalışan haberlerini sevmiyorum
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sakiri 9 yıl
Konuya herkez farkli bir yorum getirmis.
Bana sorarsaniz nvidia ekran kartlari ati ekran kartlarindan daha iyi.
Mesala Oyunlarda belki suan Ati en hizli ekran kartina sahip olabilir karesn orani olarak ama onun disinda fazla bir getirisi yok ati ekran kartlarinin. Çünkü ben her iki ekran kartinida kullaniyorum ve cogu arkadasimin bilgisayarinda bu testleride yapiyorum.
Kim ne derse desin ne yazarsa yazsin nvidia ekran kartlari bence daha iyi.
En büyük faktör olarak yazilimsal özelligini gösterebilirim. Donanimsal olarakta cok büyük farklari var. video oynatma vb. gibi olaylarda görüntü kalistesinde hd videolarda kendini belli ettiriyor. Oyunlarda görüntü kalitesi ve doku sayisi nvidia ekran kartlarinda daha belirgin ve daha iyi.
Bilgisayardan anlamayan Gtx480 gibi ekran kartlarini rüyasinda bile görmeyenler basmis yorumu yazmis yorumu.
Avrupada ve amerikada bu kartlari alacak o kadar cok kisi varki.
neyse herseye ragmen bir ekran karti icin kimsenin kalbini kiracak degiliz. Bütün donanimhaber üyelerine tesekkür ederim.
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nasuh48 9 yıl

sakiri

Konuya herkez farkli bir yorum getirmis.

Bana sorarsaniz nvidia ekran kartlari ati ekran kartlarindan daha iyi.

Mesala Oyunlarda belki suan Ati en hizli ekran kartina sahip olabilir karesn orani olarak ama onun disinda fazla bir getirisi yok ati ekran kartlarinin. Çünkü ben her iki ekran kartinida kullaniyorum ve cogu arkadasimin bilgisayarinda bu testleride yapiyorum.

Kim ne derse desin ne yazarsa yazsin nvidia ekran kartlari bence daha iyi.

En büyük faktör olarak yazilimsal özelligini gösterebilirim. Donanimsal olarakta cok büyük farklari var. video oynatma vb. gibi olaylarda görüntü kalistesinde hd videolarda kendini belli ettiriyor. Oyunlarda görüntü kalitesi ve doku sayisi nvidia ekran kartlarinda daha belirgin ve daha iyi.

Bilgisayardan anlamayan Gtx480 gibi ekran kartlarini rüyasinda bile görmeyenler basmis yorumu yazmis yorumu.

Avrupada ve amerikada bu kartlari alacak o kadar cok kisi varki.

neyse herseye ragmen bir ekran karti icin kimsenin kalbini kiracak degiliz. Bütün donanimhaber üyelerine tesekkür ederim.


şükür doğru dürüst bir yorum bulabildim 2 sayfada...
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IgorStravinsky 9 yıl

sakiri

Konuya herkez farkli bir yorum getirmis.

Bana sorarsaniz nvidia ekran kartlari ati ekran kartlarindan daha iyi.

Mesala Oyunlarda belki suan Ati en hizli ekran kartina sahip olabilir karesn orani olarak ama onun disinda fazla bir getirisi yok ati ekran kartlarinin. Çünkü ben her iki ekran kartinida kullaniyorum ve cogu arkadasimin bilgisayarinda bu testleride yapiyorum.

Kim ne derse desin ne yazarsa yazsin nvidia ekran kartlari bence daha iyi.

En büyük faktör olarak yazilimsal özelligini gösterebilirim. Donanimsal olarakta cok büyük farklari var. video oynatma vb. gibi olaylarda görüntü kalistesinde hd videolarda kendini belli ettiriyor. Oyunlarda görüntü kalitesi ve doku sayisi nvidia ekran kartlarinda daha belirgin ve daha iyi.

Bilgisayardan anlamayan Gtx480 gibi ekran kartlarini rüyasinda bile görmeyenler basmis yorumu yazmis yorumu.

Avrupada ve amerikada bu kartlari alacak o kadar cok kisi varki.

neyse herseye ragmen bir ekran karti icin kimsenin kalbini kiracak degiliz. Bütün donanimhaber üyelerine tesekkür ederim.

nVidia'nın iyi bir firma olduğuna kesinlikle bişey diyemem. GTX 480 çok sağlam bi kart. Fakat ısınma vs.. sorunlarını atlıyosunuz çözümleme yaparken.
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ALBAY 9 yıl
sakiri

Konuya herkez farkli bir yorum getirmis.

Bana sorarsaniz nvidia ekran kartlari ati ekran kartlarindan daha iyi.

Mesala Oyunlarda belki suan Ati en hizli ekran kartina sahip olabilir karesn orani olarak ama onun disinda fazla bir getirisi yok ati ekran kartlarinin. Çünkü ben her iki ekran kartinida kullaniyorum ve cogu arkadasimin bilgisayarinda bu testleride yapiyorum.

Kim ne derse desin ne yazarsa yazsin nvidia ekran kartlari bence daha iyi.

En büyük faktör olarak yazilimsal özelligini gösterebilirim. Donanimsal olarakta cok büyük farklari var. video oynatma vb. gibi olaylarda görüntü kalistesinde hd videolarda kendini belli ettiriyor. Oyunlarda görüntü kalitesi ve doku sayisi nvidia ekran kartlarinda daha belirgin ve daha iyi.

Bilgisayardan anlamayan Gtx480 gibi ekran kartlarini rüyasinda bile görmeyenler basmis yorumu yazmis yorumu.

Avrupada ve amerikada bu kartlari alacak o kadar cok kisi varki.

neyse herseye ragmen bir ekran karti icin kimsenin kalbini kiracak degiliz. Bütün donanimhaber üyelerine tesekkür ederim.


Allahım sana geliyorum...
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KANUNI61 9 yıl
abi yalanın da kuyruklusu böyledir heralde Nvidia, satışlarını %51 oranında arttırdığını :))))))))))) satışları tamamen durduysa bile % 51 pazar payı mı var bu firmanın
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KotoRr 9 yıl
satışların %51 oranında artması demek , %10 olan satış oranın %15 'e cıkması demektir , %10 olan satış payının %60' a cıkması demek degil.
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Master.Cain 9 yıl
Arkadaşlar birincisi bu açıklamayı yapan Nvidia değil, Nvidia her seferinde kıvırmak için rakam vermek yerine "yüzbinlerce" diyor. 400.000 diyen sadece bir analist. Rakam sadece geForce kartları kapsamıyor, aynı zamanda pro kartları da kapsıyor. Artı bu haberin yalan olma olasılığı düşük çünkü nvidia borsada hisseleri olan bir şirket, ve böyle bir şirketin satış rakamları ile ilgili halka yanlış beyanda bulunmak manüpilasyon ve borsa sahtekarlığına girer, o adam hapisten kurtulamaz valla.
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KutlugKagan 9 yıl
Yalan haber olamaz. Neden derseniz; Nvidia büyük bir firma. İllaki ABD borsasında işlem gören kağıdı vardır. Yalan haber yapamazlar. Bu sadece istatistik bakımından önemli değil yatırımcı ortakları ve borsadaki işlemleri etkileyen bir durum. Bana göre yalan olamaz.
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siLahsz 9 yıl
400 bin çok sizce o kadarını fanatikleri almıştır bence satışlar bu kadarsa yakında batar nvidiaçünkü çok 30 milyona bilgisayar kullanıcı varken
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