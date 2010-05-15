Jon Peddie: Nvidia 400 bin Fermi GPU'su sattı

2011 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia, satışlarını %51 oranında arttırdığını ve 1 milyar dolar gelir elde ettiğini beyan ederek, analist tahminlerinden daha iyi bir sonuç açıkladı ve hissedarlarını mutlu etmeyi başardı. Finansal sonuçların değerlendirildiği toplantıda, üst düzey Nvidia yöneticileri şimdiye kadar yüzbinlerce Fermi GPU'sunun satıldığını açıklayarak, kart satışlarındaki artışa dikkat çekmiş ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının hızla yaygınlaştığını belirtmişlerdi. Resmi satışı geçtiğimiz ay başlayan Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için net bir rakam vermek yerine "yüzbinlerce" adetlik satış açıklaması yapan Nvidia yöneticilerinden sonra, bu durumun sorulduğu sektörün saygın isimlerinden analist Jon Peddie, Nvidia satış rakamlarına ilişkin düşüncelerini X-Bit Labs ile paylaştı.
Nvidia için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC firmasındaki verimlilik problemlerinin, GPU satışlarına olumsuz etki ettiği biliniyor. 3 milyardan fazla transistör içeren ve Nvidia tarafından şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık GPU olarak tanımlanan GF100'de, verimlilik problemlerinden ötürü paralel işlemci sayısında kısıntıya gidildiği de zaman zaman gündeme getilrilmekte. Yer yer bulunabilirlik sıkıntılarının yaşandığı Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için açıklamada bulunan Jon Peddie, hesaplamalarına göre Nvidia'nın 400.000 adet Fermi GPU'su sattığını söyledi. Verimlilikle ilgili problemlerin aşıldığını ve Nvidia adına pek çok problemin geride kaldığını belirten Jon Peddie, Nvidia için işlerin tekrar yoluna girmeye başladığını ve önümüzdeki aylarda yeni modellerin pazara sunulacağını ifade etti.
Jon Peddie Research'ün yöneticisi olan bay Peddie, Nvidia'daki Fermi satışlarının sadece GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'den ibaret olmadığını, firmanın Fermi tabanlı çok sayıda Tesla kartı sattığını da söylüyor. Nvidia'da paranın başındaki isim olan finanstan sorumlu üst yönetici David White, finansal sonuçların açıklandığı konferans görüşmesinde, Fermi tabanlı GPU'lar için üretim verimliliğinin tahminlerden daha iyi olduğunu söyledi. Açıklanan sonuçlara göre, son kullanıcılara yönelik GPU işi dengede giderken, Quadro cephesinde satışların arttığı, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere yüksek performanslı bilgi-işlem sistemleri için geliştirilen Tesla serisi profesyonel kartlarda ise rekor gelir elde edildiği belirtildi. Çipset pazarı ise Nvidia'nın kayıp yaşadığı bir pazar olarak dikkat çekiyor zira lisans sorunlarından ötürü adeta yonga seti üretemez hale gelen firmanın, bu pazarda nasıl bir yol izleyeceğini ise zaman gösterecek.
http://www.xbitlabs.com/news/video/display/20100514065941_Nvidia_Shipped_400_Thousand_Fermi_Class_Chips_Analyst.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne yapalım oda haklı.
PSU kaç Watt
nvidia türkiyeyi 3.dünya ülkesi görüyor 15 20kart yolluyor nvidia için asıl pazar abd asya ve avrupadır. ordaki satışları ciddiye alır burda 10tane 20tane fermi satmış nvidianın umrumda değildir bu sayıyı zaten basına yolluyordur inceleme sitelerine hediye ediyordur
nvidia tek bir pazarda değildir geniş pazara hakim durumda tesla adı altında prof. kartlarda satıyor müşterileri Server ve bilgi işlem tarzı ve prof firmalar ve bu pazarda nvidia yüzde %90 pazar payı ilde lider azmı...
hala satmadı yalan vs vs deyin
Yabancı sitelerdede 400.000 rakamı geçiyor ama hepsinde 400.000 Fermi GPU'su yola çıktı diyor. Yani nVidia 400.000 Fermi gpu'sunu üreticilere (Msi,asus,palit) göndermeye başladı.
Yani nihai tüketicilere satılmadı bu kadar kart daha beklemek lazım ama hali hazırda pazarda 400.000 Fermi GPU'su var yüksek bir potansiyel.
Bunu da Nvidia yı savunmak için yazmadım haa, hangi kart hoşuma giderse onu alır kullanırım. Amaç yurdum insanı, fışkırttığımız bilgi ile aydınlansın ve keko durumuna düşmesin
Bana sorarsaniz nvidia ekran kartlari ati ekran kartlarindan daha iyi.
Mesala Oyunlarda belki suan Ati en hizli ekran kartina sahip olabilir karesn orani olarak ama onun disinda fazla bir getirisi yok ati ekran kartlarinin. Çünkü ben her iki ekran kartinida kullaniyorum ve cogu arkadasimin bilgisayarinda bu testleride yapiyorum.
Kim ne derse desin ne yazarsa yazsin nvidia ekran kartlari bence daha iyi.
En büyük faktör olarak yazilimsal özelligini gösterebilirim. Donanimsal olarakta cok büyük farklari var. video oynatma vb. gibi olaylarda görüntü kalistesinde hd videolarda kendini belli ettiriyor. Oyunlarda görüntü kalitesi ve doku sayisi nvidia ekran kartlarinda daha belirgin ve daha iyi.
Bilgisayardan anlamayan Gtx480 gibi ekran kartlarini rüyasinda bile görmeyenler basmis yorumu yazmis yorumu.
Avrupada ve amerikada bu kartlari alacak o kadar cok kisi varki.
neyse herseye ragmen bir ekran karti icin kimsenin kalbini kiracak degiliz. Bütün donanimhaber üyelerine tesekkür ederim.
şükür doğru dürüst bir yorum bulabildim 2 sayfada...
nVidia'nın iyi bir firma olduğuna kesinlikle bişey diyemem. GTX 480 çok sağlam bi kart. Fakat ısınma vs.. sorunlarını atlıyosunuz çözümleme yaparken.
Allahım sana geliyorum...