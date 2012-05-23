Jonathan Ive: Üzerinde çalıştığımız projeler Apple'ın en önemli ve en iyi işleri

Kraliçe'den şövalyelik nişanı almak için gittiği İngiltere'de, The Telegraph gazetesine konuşan Apple'ın tasarımdan sonra başkan yardımcısı Jonathan Ive, üzerinde çalıştıkları projelerin, şirketin en önemli işi olduğunu söyledi. Hatırlanacağı üzere Apple tepe yöneticisi Tim Cook da Yeni iPad'in tanıtımı esnasında 2012'nin şirket adına çok önemli bir yıl olduğunu söylemişti. Jonathan Ive bahsettiği projelerin detayları hakkında çok fazla bilgi vermezken, daha küçük ekranlı bir iPad modelinden MacBook Air tarzı ince tasarımlı yeni MacBook Pro modellerine ve merakla beklenen Apple TV'ye kadar çok sayıda ürün için endüstri içerisindeki söylentiler hızla artmakta.

En önemli ve en iyi işleri üzerinde çalıştıklarına vurgu yapan Ive'ın nelerden bahsettiğine dair somut detayların ise Haziran ayında gerçekleştirilecek Apple Küresel Geliştiriciler Konferansı'yla birlikte su yüzüne çıkması bekleniyor. Haziran ayı için altı çizilen en önemli detay kuşkusuz ince bir kasaya ve retina ekrana sahip olan yeni nesil MacBook Pro'lar. Bununla birlikte artan ultrabook rekabetine karşı MacBook Air cephesinde daha uzun pil ömrü ve daha yüksek grafik performansına yönelik bir takım güncellemeler yapılması beklenebilir. Steve Jobs sonrası dönem için de yorum yapan Jonathan Ive, Apple'ın gerileme ile yüzleştiği şeklindeki yorumlara inanmadığını, Jobs'un keisnlikle çok önemli olduğunu ancak diğer taraftan şirket içerisinde büyük insan gruplarıın ürün geliştirmeye devam ettiğini aynı iki yıl önce, beş yıl önce, on yıl önce yaptıkları gibi olduğunu söyledi.



