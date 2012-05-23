Jonathan Ive: Üzerinde çalıştığımız projeler Apple'ın en önemli ve en iyi işleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kraliçe'den şövalyelik nişanı almak için gittiği İngiltere'de, The Telegraph gazetesine konuşan Apple'ın tasarımdan sonra başkan yardımcısı Jonathan Ive, üzerinde çalıştıkları projelerin, şirketin en önemli işi olduğunu söyledi. Hatırlanacağı üzere Apple tepe yöneticisi Tim Cook da Yeni iPad'in tanıtımı esnasında 2012'nin şirket adına çok önemli bir yıl olduğunu söylemişti. Jonathan Ive bahsettiği projelerin detayları hakkında çok fazla bilgi vermezken, daha küçük ekranlı bir iPad modelinden MacBook Air tarzı ince tasarımlı yeni MacBook Pro modellerine ve merakla beklenen Apple TV'ye kadar çok sayıda ürün için endüstri içerisindeki söylentiler hızla artmakta.
En önemli ve en iyi işleri üzerinde çalıştıklarına vurgu yapan Ive'ın nelerden bahsettiğine dair somut detayların ise Haziran ayında gerçekleştirilecek Apple Küresel Geliştiriciler Konferansı'yla birlikte su yüzüne çıkması bekleniyor. Haziran ayı için altı çizilen en önemli detay kuşkusuz ince bir kasaya ve retina ekrana sahip olan yeni nesil MacBook Pro'lar. Bununla birlikte artan ultrabook rekabetine karşı MacBook Air cephesinde daha uzun pil ömrü ve daha yüksek grafik performansına yönelik bir takım güncellemeler yapılması beklenebilir. Steve Jobs sonrası dönem için de yorum yapan Jonathan Ive, Apple'ın gerileme ile yüzleştiği şeklindeki yorumlara inanmadığını, Jobs'un keisnlikle çok önemli olduğunu ancak diğer taraftan şirket içerisinde büyük insan gruplarıın ürün geliştirmeye devam ettiğini aynı iki yıl önce, beş yıl önce, on yıl önce yaptıkları gibi olduğunu söyledi.
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The late Apple co-founder and CEO Steve Jobs stated during an interview with biographer Walter Isaacson that no one at Apple can tell Ive what to do – "that's the way I set it up."
Ama esas beklenen (S3'ten de beklendiği ve olmadığı gibi) duyurulduğunda herkesi şok edecek bir yenilik. En basit örnek mevcut pil ömrünü 10 kat arttıran bir pil teknolojisi bulduk, yeni ürünlerde bunları kullanacağız deseler tamam derim.
apple yi bir mercedes gibi yada bmw gibi bir firmayla kalite olarak kıyaslamak bence çok saçma daha düne kadar güney korede çinde kişilerin apple ye izinsiz dinlemelerinden dolayı dava açtığını unuttunuz apple ürettiği tüm ciğazlar takip ediliyor bu bir gerçek, hadi o kadar özel bir şeyin yok alalım havalı bi cihaz sonrası... elinde sadece üstünde elma olan 2000 tl lik cep telefonu cafede okulda yada iş yerinde masasının üstünde durur yanından geçen insanların telefonuna yada tabletine bakıp bakmadığını kesersin sonra.... yapıcak bişi yok 300 tl lik android tablette ne oynuyorsan 2000 tl lik tablette de onu oynayacaksın AMA BENİM APPLE ım var ben küçük tepelerin lorduyum :D
son cümlen özetliyor neden apple kullandığını.kalite marka hikaye amac hava atmak. ve ayrıca son model diye aldığım bi macbook pronun 3 sene öncekinden tasarım olarak farkının olmaması beni niye mutlu etsin?Ayık olun be biraz.prestij ayağına ayakta götürüyolar sizi.Markaymışmış.kim yaptı onu marka acaba?
iyide ben Apple kullanmiyorum ki bende bi LG android telefon bi asus tf 101 tablet sony win7 laptop (ubuntu da yuklu) var gecmisteki deneyimlerimden saka yollu yazdim yukardakileri herkez ziplamis mesaja sazan mevsimi mi acaba once bi kullaninda ondan sona yorum yazin bunun hava atmakla bi alakasi yok bi urunu begenirsiniz bunu alirsiniz gun gelir bi yerde masaya koyarsiniz sahislarda gelir sizinle bu cihaz hakkinda konusur siz istemeden atarsiniz havanizi son cumleyide ondan dolayi saka yollu yazdim ,etrafta kuytu koseye sinmis eziklerde duruma bakip sirf havaya aliyolar yaaww markaci bunlar falan der .. ortadaki gercekleri gormezler, kullanim amacini bilmezler..... bu adamlarin yaptigi urunler kaliteli yazilimida oyle bu bi gercektir ekran kalitesi olsun kasa kalitesi olsun kalitelidir dizaynida goz alicidir bu konuda kullanicinin yapacagi bi sey yoktur bu apple amerkan markasi degilde kore yada herhangi bi ulkenin markasi olsaydi ve ayni urunleri cikarsaydi ayni seyleri yazardim
hic kimsede de adam gibi bi aciklama yapamaz bu adamlar nasil oluyoda bu kadar cok satiyo herkez hava mi atmaya calisiyor hic sanmiyorum anca yuzeysel kisiler dusunur bunu... mesela bi ornek vereyim burdaki bi cok insan app deyince aklina sadece oyunlar falan geliyor ve androidin appleye yetistigini soyluyorlar oyle gozukuyor ama oyle degil sadece angry birds kitlesi aradaki farki goremez zamaninda bu forumda neden blackberry nin cok sattigi tartismalar gibi tabletler ve akilli telefonlar artik is alaninda da ciddi bicimde kullaniliyor ve tabletler bazen cok karli olabiliyor iste bu alanda app sayisi bariz ortaya cikiyor cunku bi cok program firmasinin apple appi varken android icin bu app leri cikarmak istemiyolar sebebi ise bariz ortada versiyon ve donanim karmasasi ... bi ornek vermek gerekirse calistigimiz bi firma tum sirkete bi tur sistem kurmamizi istedi (detaya girmiycem nasil bi sistem oldugunu ) bizde ana bilgisayara bu is icin kullanilacak programi yukleyip sirketin geri kalanina daha mobil bi kullanim sagladigindan programla iletisime girecek tabletler yerlestirmek istedik kullanici yetkileride daha kolay ayarlaniyor ucuncu bi sebebi daha var onada deyinecem .. biz tablet olarak android sectik ( fiyatlandirma dahil bazi sebepler bunu gerektirdi, sirket istedigi halde appleyle calisamadi ) ama gordukki programin android appi yok ama ipad appi var programi yapan sirketlede gorustuk cikarmayacaklarini ogrendik bizde laptopla yapariz dedik ama sirkete zarari oldu peki neden cunku programi satin aldiginiz zaman eger ipad ve bunun appini kullanirsaniz programi istediginiz kadar cihaza dagitabiliyorsunuz ama laptopla yaparsaniz kullandiginiz cihaz kadar lisans almaniz gerekiyordu
Son satira kadar iyi gidiyordun çorç
elinin altında son model macbook pro olana kadar eleştirirsin apple kişisini....
çok güzel bir bakış açısı bence.. aynen katılıyorum.. eleştirilerin çoğu bilmeyenler tarafında geliyor.. bilenlerden tek birinin aldım beğenmedim dediğini görmedim duymadım.... bir kere kullanan fan oluyor hatta... gerçi bende kullanmadım ama hayranım bu cihazlara... kullanmak isterdim..