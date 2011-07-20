Juniper Research: 2016'da dünya çapında akıllı telefon satışları 1 milyara ulaşacak

Günümüzde Android, iOS, webOS, BlackBerry OS, Symbian OS, Windows Phone 7 platformlarını kullanan akıllı telefonlar teknoloji meraklıları tarafından daha fazla tercih edilirken, java platformu (örn: Nokia S40) desteğini arkasına alan modellerin payı git gide düşüyor.

2010 yılında 303.4 milyona yakın akıllı telefon satışı gerçekleştirilmişti ve araştırma kuruluşlarından IDC (International Data Center), içinde bulunduğumuz 2011 yılında satışların %50 civarında artarak 450 milyona ulaşacağını tahmin ediyordu.



Cep telefonu sektörüne ilişkin araştırmalar yapan bir başka kuruluş olan Juniper Research, 2016 yılına ilişkin bir tahminlemede bulundu. Yapılan tahmine göre 2016 yılına gelindiğinde dünya çapında akıllı telefon satışları 2010 yılına kıyasla %331 artış göstererek 1 milyara kadar ulaşacak.

Juniper Research yetkilileri bu büyük sıçramanın, 150$ altı fiyatla satılan akıllı telefonlar sayesinde gerçekleşeceğine inanıyor.

