Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Juno'dan yeni fotoğraflar geldi: İşte Jüpiter'in büyüleyici atmosferi

Juno, geçtiğimiz ay gerçekleşen bir yakın geçiş sırasında Jüpiter'in kuzey yarım küresini görüntüledi. NASA tarafından yayınlanan fotoğraflarda dev gezegenin atmosferi büyüleyici görünüyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
6,3b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın ünlü uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'i hız kesmeden incelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda görev süresi NASA tarafından tam 3 yıl boyunca uzatılan uzay aracı, şimdi de Jüpiter'in kuzey yarım küresini detaylı bir şekilde görüntüledi. Beş farklı fotoğrafın yer aldığı time-lapse görselde gaz devinin kompleks atmosferik olaylarına göz atıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""
Juno'nun 14. yakın geçişi sırasında yakaladığı fotoğraflar yaklaşık 17 dakika içerisinde çekilmiş. NASA'nın ifadelerine göre Juno, fotoğrafları yakaladığı sırada Jüpiter'in bulutlarından 25.300 ile 6.200 kilometre arasında değişen bir uzaklıkta bulunuyormuş. 16 Temmuz tarihli fotoğraflar TSİ 07.54 ve 08.11 arasında çekilmiş.

Jüpiter'in büyüleyici atmosferine göz attığımız fotoğraflarda bir çok ilginç detay yer alıyor. Örneğin ikinci görselde dev bir antisiklonik fırtına olan beyaz oval bir nokta görüyoruz. Ayrıca ikinci ve üçüncü fotoğrafların alt taraflarında "Küçük Kırmızı Leke" olarak bilinen Büyük Kırmızı Leke'nin yarısı boyutlarında bir fırtına da görünüyor. NASA son olarak dördüncü ve beşinci fotoğraflarda görülen turuncu renkli Kuzey Kuzey Ilıman Kuşağı'na da (North North Temperate Belt) dikkat çekiyor.

NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.

Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek

Üç farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan görsel, Juno'nun 12. yakın geçişi sırasında çekilmiş. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 
https://www.nasa.gov/feature/jpl/time-lapse-sequence-of-jupiter-s-north Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 9 ay
O küçük oval alan bile dünyanın kimbilir kaç katıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 9 ay
Hayaller evreni dolaşmak ama gerçekler Dünya gezegeni...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 9 ay
NASA JunoShop v2.0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 9 ay
Sex yazıyor, sübliminal mesaj var. İnanmayın böyle şeylere fotoşok bunların hepsi. Dünya düzdür, dönmez, ataleti yoktur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 9 ay
Bu uydunun jupiter önünde fotoğrafını kim çekti :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 9 ay 35plt35
Temsili görsel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz Ozcan 9 ay
Çok heyecan verici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Harbiden çok iyi ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor 9 ay Livio AI fitness takibi yapabilen işitme cihazı 9 ay Dizüstü bilgisayara işkence testi: Uzaya giden bilgisayar Thinkpad 9 ay 2018 Lada Niva'nın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu 9 ay Playstation 2 klasiği Onimusha, yeni nesil konsollara geliyor 9 ay YU Ace, 30 Ağustos'ta tanıtılacak 9 ay Sony, IFA 2018 teaser'ını yayınladı: Xperia XZ3 ve Xperia XA3 geliyor 9 ay AMD ve GlobalFoundries arasındaki 7nm ortaklığı bitti şimdi rota TSMC 9 ay Sony yeni dayanıklı SD bellek kartı serisini duyurdu 9 ay The Walking Dead 1.sezon Nintendo Switch'e geldi 9 ay Threadripper işlemcilerinin babası AMD’den ayrıldı 9 ay Türk Telekom hisselerinin bankalara devrine bakanlıktan onay çıktı 9 ay Yahoo ve AOL e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine satıyor 9 ay Renault Arkana ortaya çıktı; işte Fransız üreticinin çok konuşulan coupe-SUV modeli 9 ay Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'dan daha fazla akıllı telefon sattı 9 ay Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı 9 ay Bilim-kurgu dizisi The First'ün yeni fragmanı yayımlandı 9 ay Hava kirliliği insan zekâsını doğrudan ilgilendiriyor 9 ay LG yeni UltraGear oyuncu monitörlerini duyurdu 9 ay Mozilla, araştırma ve kamu kullanımı için Firefox kullanıcı verilerini paylaşıyor 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Juno'dan yeni fotoğraflar geldi: İşte Jüpiter'in büyüleyici atmosferi Sonraki Xbox Live Gold Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı 9 ay Bitcoin kazma oranı rekor düzeye ulaştı 9 ay Samsung yeni taşınabilir SSD'sini duyurdu 9 ay Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek 9 ay 3 fare bir arada "Razer Naga Trinity incelemesi" 9 ay Google Duo sonunda iPad desteği kazandı 9 ay Gboard’a eklenen Minis özelliği ile kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebileceksiniz 9 ay Ters çalışan filtre üretildi 9 ay Pebble Beach'te sergilenen en etkileyici otomobiller [Galeri] 9 ay Samsung ve Panasonic’in 4K televizyonlarına HDR10+ sertifikası geliyor 9 ay Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım 9 ay 1.0 litrelik motor seçeneğine sahip 2019 Fiat 500X tanıtıldı 9 ay Facebook Arakan Katliamı'nı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı 9 ay Sony Xperia XZ3 dört farklı renkte sızdı 9 ay Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek 9 ay 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone daha geç piyasaya sürülecek 9 ay Realme 2 resmi olarak tanıtıldı 9 ay Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma! 9 ay LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu 9 ay Creative’den yeni Sound BlasterX G6 ses kartı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim