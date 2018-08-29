Juno'dan yeni fotoğraflar geldi: İşte Jüpiter'in büyüleyici atmosferi

NASA'nın ünlü uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'i hız kesmeden incelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda görev süresi NASA tarafından tam 3 yıl boyunca uzatılan uzay aracı, şimdi de Jüpiter'in kuzey yarım küresini detaylı bir şekilde görüntüledi. Beş farklı fotoğrafın yer aldığı time-lapse görselde gaz devinin kompleks atmosferik olaylarına göz atıyoruz.
Ayrıca Bkz. "Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""
Juno'nun 14. yakın geçişi sırasında yakaladığı fotoğraflar yaklaşık 17 dakika içerisinde çekilmiş. NASA'nın ifadelerine göre Juno, fotoğrafları yakaladığı sırada Jüpiter'in bulutlarından 25.300 ile 6.200 kilometre arasında değişen bir uzaklıkta bulunuyormuş. 16 Temmuz tarihli fotoğraflar TSİ 07.54 ve 08.11 arasında çekilmiş.
Jüpiter'in büyüleyici atmosferine göz attığımız fotoğraflarda bir çok ilginç detay yer alıyor. Örneğin ikinci görselde dev bir antisiklonik fırtına olan beyaz oval bir nokta görüyoruz. Ayrıca ikinci ve üçüncü fotoğrafların alt taraflarında "Küçük Kırmızı Leke" olarak bilinen Büyük Kırmızı Leke'nin yarısı boyutlarında bir fırtına da görünüyor. NASA son olarak dördüncü ve beşinci fotoğraflarda görülen turuncu renkli Kuzey Kuzey Ilıman Kuşağı'na da (North North Temperate Belt) dikkat çekiyor.
NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.
Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek
Üç farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan görsel, Juno'nun 12. yakın geçişi sırasında çekilmiş. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/time-lapse-sequence-of-jupiter-s-north Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca Bkz. "Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""
Juno'nun 14. yakın geçişi sırasında yakaladığı fotoğraflar yaklaşık 17 dakika içerisinde çekilmiş. NASA'nın ifadelerine göre Juno, fotoğrafları yakaladığı sırada Jüpiter'in bulutlarından 25.300 ile 6.200 kilometre arasında değişen bir uzaklıkta bulunuyormuş. 16 Temmuz tarihli fotoğraflar TSİ 07.54 ve 08.11 arasında çekilmiş.
Jüpiter'in büyüleyici atmosferine göz attığımız fotoğraflarda bir çok ilginç detay yer alıyor. Örneğin ikinci görselde dev bir antisiklonik fırtına olan beyaz oval bir nokta görüyoruz. Ayrıca ikinci ve üçüncü fotoğrafların alt taraflarında "Küçük Kırmızı Leke" olarak bilinen Büyük Kırmızı Leke'nin yarısı boyutlarında bir fırtına da görünüyor. NASA son olarak dördüncü ve beşinci fotoğraflarda görülen turuncu renkli Kuzey Kuzey Ilıman Kuşağı'na da (North North Temperate Belt) dikkat çekiyor.
NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno uzay aracı, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.
Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i anlama şeklimizi değiştiriyor. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birisi olan Juno, bakalım önümüzdeki dönemlerde ne tür bilgiler ve fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam edecek
Üç farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan görsel, Juno'nun 12. yakın geçişi sırasında çekilmiş. Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/time-lapse-sequence-of-jupiter-s-north Yorum Yaz Paylaş Tweetle