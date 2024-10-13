Çin dünyanın en büyük “hayalet parçacık” dedektörünü inşa etti

Nötrinolar, evrenin derin sırlarını aydınlatmada kilit rol oynayan, son derece zor tespit edilen parçacıklar olarak biliniyor. Bu parçacıkların, "hayalet parçacıklar" olarak anılmasının nedeni, neredeyse hiç etkileşimde bulunmamalarından kaynaklanıyor. Nötrinolar sıradan maddeyle nadiren etkileşime girdiğinden, vücudumuzdan, binalardan veya Dünya'nın içinden hissedilmeden kolayca geçebiliyorlar. JUNO'nun baş bilim adamı Wang Yifang, “Nötrinoları inceleyerek evrenin neden bugünkü haline geldiğini ve evrenin geleceğinin ne olacağını anlayabiliriz” dedi.
Evrenin hayaletleri tespit edilecek
JUNO dedektörü, 35.4 metre çapında, 12 kat yüksekliğinde akrilik bir küre konumunda ve yerin 700 metre altında inşa edildi. Bu derinlik, kozmik ışınlardan kaynaklanan parazitlerden korunmak için seçildi. Bu yapının ağırlığı ise 600 ton. Dedektörün içi, nötrinoları tespit ettiğinde "parlama" yapabilen 20.000 ton sıvı ile doldurulacak. Bu arada küreyi ve içindeki sıvıyı mümkün olduğunca şeffaf hale getirmek için 20.000 ton sıvıdaki toplam toz miktarının 0,008 gramı geçmemesi gerekiyor. Kürenin dışındaki su tankı ise kozmik ışınları ve radyoaktif arka planı kayalardan korumak için kullanılan 35.000 ton ultra saf su ile doldurulacak.
JUNO'nun ana hedeflerinden biri, nötrino kütle hiyerarşisini çözmek ve bu sayede evrenin gelişimi hakkında önemli ipuçları elde etmek. Gözlemevi, süpernova nötrinoları, atmosferik nötrinolar ve Güneş nötrinoları gibi diğer fenomenleri de incelemeyi amaçlıyor.
JUNO projesi, 2015 yılında Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Guangdong hükümeti tarafından başlatılmıştı. Gözlemevinin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması 2025 yılı Ağustos ayını bulacak. Tamamlandığında, JUNO'nun her gün yaklaşık 40 reaktör nötrinosu, birkaç atmosferik nötrino, bir jeonötrino ve binlerce Güneş nötrinosu tespit etmesi bekleniyor.
Altı yıllık veri toplama sürecinde yaklaşık 100.000 nötrino tespit edilebilecek, en azından tahminler bu yönde. JUNO'nun en az 30 yıl çalışması bekleniyor. Fransa, İtalya, Rusya, Almanya ve Belçika dahil olmak üzere 17 ülke ve 74 kurumdan 700'ün üzerinde bilim insanı JUNO projesinde görev alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.