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    Çin dünyanın en büyük “hayalet parçacık” dedektörünü inşa etti

    Dünyanın en büyük şeffaf küresel dedektörünün inşası Çin'in güneyindeki bir tepenin derinliklerinde başarıyla tamamlandı. Bu devasa dedektör ile hayalet parçacıklar aranacak.
    Çin dünyanın en büyük “hayalet parçacık” dedektörünü inşa etti Tam Boyutta Gör
    Çin'in güneyindeki bir tepenin derinliklerinde, dünyanın en büyük şeffaf küresel dedektörünün inşası başarıyla tamamlandı. Bu önemli gelişme, hayalet parçacıklar olarak bilinen nötrinoları tespit etmeyi amaçlayan Jiangmen Yeraltı Nötrino Gözlemevi'nin (JUNO) önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

    Nötrinolar, evrenin derin sırlarını aydınlatmada kilit rol oynayan, son derece zor tespit edilen parçacıklar olarak biliniyor. Bu parçacıkların, "hayalet parçacıklar" olarak anılmasının nedeni, neredeyse hiç etkileşimde bulunmamalarından kaynaklanıyor. Nötrinolar sıradan maddeyle nadiren etkileşime girdiğinden, vücudumuzdan, binalardan veya Dünya'nın içinden hissedilmeden kolayca geçebiliyorlar. JUNO'nun baş bilim adamı Wang Yifang, “Nötrinoları inceleyerek evrenin neden bugünkü haline geldiğini ve evrenin geleceğinin ne olacağını anlayabiliriz” dedi.

    Evrenin hayaletleri tespit edilecek

    JUNO dedektörü, 35.4 metre çapında, 12 kat yüksekliğinde akrilik bir küre konumunda ve yerin 700 metre altında inşa edildi. Bu derinlik, kozmik ışınlardan kaynaklanan parazitlerden korunmak için seçildi. Bu yapının ağırlığı ise 600 ton. Dedektörün içi, nötrinoları tespit ettiğinde "parlama" yapabilen 20.000 ton sıvı ile doldurulacak. Bu arada küreyi ve içindeki sıvıyı mümkün olduğunca şeffaf hale getirmek için 20.000 ton sıvıdaki toplam toz miktarının 0,008 gramı geçmemesi gerekiyor. Kürenin dışındaki su tankı ise kozmik ışınları ve radyoaktif arka planı kayalardan korumak için kullanılan 35.000 ton ultra saf su ile doldurulacak.

    Çin dünyanın en büyük “hayalet parçacık” dedektörünü inşa etti Tam Boyutta Gör
    Elektriksel olarak nötr olan ve neredeyse ışık hızında hareket eden bu parçacıklar, Büyük Patlama’dan bu yana evrenin her köşesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Yıldızlardaki nükleer reaksiyonlar, süpernova patlamaları, nükleer reaktörlerin işleyişi ve kayaçlardaki radyoaktif bozunmalar gibi çeşitli olaylarla meydana geldikleri belirtiliyor.

    JUNO'nun ana hedeflerinden biri, nötrino kütle hiyerarşisini çözmek ve bu sayede evrenin gelişimi hakkında önemli ipuçları elde etmek. Gözlemevi, süpernova nötrinoları, atmosferik nötrinolar ve Güneş nötrinoları gibi diğer fenomenleri de incelemeyi amaçlıyor.

    JUNO projesi, 2015 yılında Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Guangdong hükümeti tarafından başlatılmıştı. Gözlemevinin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması 2025 yılı Ağustos ayını bulacak. Tamamlandığında, JUNO'nun her gün yaklaşık 40 reaktör nötrinosu, birkaç atmosferik nötrino, bir jeonötrino ve binlerce Güneş nötrinosu tespit etmesi bekleniyor.

    Altı yıllık veri toplama sürecinde yaklaşık 100.000 nötrino tespit edilebilecek, en azından tahminler bu yönde.  JUNO'nun en az 30 yıl çalışması bekleniyor. Fransa, İtalya, Rusya, Almanya ve Belçika dahil olmak üzere 17 ülke ve 74 kurumdan 700'ün üzerinde bilim insanı JUNO projesinde görev alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    cd pasif ne demek tintus formula kullananlar ilk çalıştırmada beyaz duman aynı şehirde kyk yurt çıkar mı lancia delta alınır mı

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