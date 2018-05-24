Jurassic World Alive indirmeye sunuldu

Hasılat rekorları kıran Jurassic World filminin ardından önümüzdeki hafta vizyona girecek ikinci film merakla beklenirken, zengin gerçeklik temelinde hazırlanan Jurassic World Alive mobil oyunu da indirmeye sunuldu.

Jurassic World Alive neler sunuyor?

Universal Studios ve Ludia iş birliğiyle geliştirilen Jurassic World Alive pek çok açıdan Pokemon GO oyununa benziyor. Google Maps destekli gerçek harita üzerinde yürüyor ve dinozorları yakalamaya çalışıyorsunuz.

Oyunun hikayesi Dinozor Koruma Grubu olarak ikinci kez nesli tükenmekten dinozorları korumanızı anlatıyor. Haritada size ait alan içerisine bir dinozor girdiğinde Drone’u havalandırıyor ve ok atarak DNA toplamaya çalışıyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"iOS tarafının beğenilen çizim uygulaması Procreate Pocket güncellendi"

Belirli bir miktar DNA topladıktan sonra bu dinozoru laboratuvar ortamında yeniden üretmeniz mümkün oluyor. Bazı türler melezlenebiliyor ve ortaya daha güçlü dinozorlar çıkıyor. Topladığınız ekibinizle ileride mücadelelere girişiyorsunuz.

100’den fazla dinozorun olduğu oyunda geliştikçe PvP arena mücadelelerinin kilidi açılıyor. 7 farklı mekânda dinozor ekibinizle diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz.

Oyunda yürümek şart ancak aylık 40TL karşılığında uzaktaki dinozorları da vurabileceğiniz bir güçlendirme paketine abone oluyorsunuz. Bu pakette DNA toplamak için ihtiyacınız olan oklar da var. Normalde haritada sayısız güçlendirme paketi var ancak hediye sayısı sınırlı. Ayrıca açtıktan sonra 15 dakika bekleme süresi var. Oyun ücretsiz.

Jurassic World Alive: Google PLay II App Store





