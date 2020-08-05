Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde

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İlk dönem Osmanlı konulu oyunlarıyla mobil dünyada ilgi gören Umuro Games üçüncü oyunuyla yine aynı dönemi oyunculara anlatacak. Ertuğrul Gazi 2 oyunu Google Play mağazasında en beğenilenler arasında yerini aldı.

Ertuğrul Gazi 2 neler sunuyor?

Daha önce Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi adlı iki oyun geliştiren Umur Burak mekanikleri daha iyileştirerek Ertuğrul Gazi 2 oyununu yayınladı. Benzer dönemi anlatan oyun bu kez en beğenilenler arasına girmeyi başardı.

Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

2.5 milyondan fazla indirilen Ertuğrul Gazi 2 oyununda savaş sistemi ve mekanikler sıfırdan tasarlandı. Zıplama, yuvarlanma ve savunma özelliği eklendi. Yeni fizik motoru ile oba halkı ve fiziki olaylar daha gerçekçi hale getirildi. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın"

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