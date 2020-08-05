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    Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde

    Umuro Games tarafından geliştirilen Ertuğrul Gazi 2 oyunu Google Play mağazasının en beğenilenleri arasına girmeyi başardı. Oyun 2.5 milyondan fazla indirildi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,2b
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde
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    İlk dönem Osmanlı konulu oyunlarıyla mobil dünyada ilgi gören Umuro Games üçüncü oyunuyla yine aynı dönemi oyunculara anlatacak. Ertuğrul Gazi 2 oyunu Google Play mağazasında en beğenilenler arasında yerini aldı.

    Ertuğrul Gazi 2 neler sunuyor?

    Daha önce Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi adlı iki oyun geliştiren Umur Burak mekanikleri daha iyileştirerek Ertuğrul Gazi 2 oyununu yayınladı. Benzer dönemi anlatan oyun bu kez en beğenilenler arasına girmeyi başardı.

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    2.5 milyondan fazla indirilen Ertuğrul Gazi 2 oyununda savaş sistemi ve mekanikler sıfırdan tasarlandı. Zıplama, yuvarlanma ve savunma özelliği eklendi. Yeni fizik motoru ile oba halkı ve fiziki olaylar daha gerçekçi hale getirildi. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın"

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    eror1 (adem demir) 2 hf. en beğenilen
    Çöp
    Yanıtla +19
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Ya arkadaş hiç mi yok şöyle oyunları kaliteli şekilde yapabilecek bir insanımız. Kaç yıl geriden geliyoruz? Ps1de bile çalışır bu şekliyle
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf.
    Reklam gibi reklam.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywalkerx 2 hf.
    Çöp
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    O ne güzel at mekaniği valla witcher 3’den iyi.



    Üzerinde 3-5 yıl saglam bir ekiple geliştirilse valla kaliteli bir pc oyunu olur.



    Gördüklerim beklentimin çok üstünde helal olsun
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    Artizt (Mert ) 2 hf.
    Ps1'de 60 fps oynatır bence ahahaha.
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    firat_kilic 2 hf.
    Gelişebilirde Allahü ekber nedir? Bir yandan orta asya Türk müziği diğer yandan arap kelimeleri orası olmamış. Ya Türksün ya arap bu işler bu kadar keskin kılıçtır yani. 1402timur gelirken Allahu ekber diyenlere o parçayı okumuş bile olabilir dumbıra osmanlıda allahu ekber demiştir. Tarihi iyice bilmemiz gerekiyor. Aksi halde başkası senin tarihini bildiğinde işin biter. Önce isimlere bak tavim yapraklarına nasılda gizlice yıllardır arap isimleri diyanet takvimi adı altında dağıtılıyor içerden nasıl sinsi bir plan işliyor farkındamısın? Asıl oyun büyük oyun dışarıda ekrandan içeri başkasının çemberine de girebilirsin oynamaya belki birlik bütünlük getirir.
    Yanıtla +1
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    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu
    abi bize çöp denecek bir oyun göster ama çok indirilmiş olsun
    abi tm
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 2 hf.
    Pakistan'da diriliş şuan zirve oralar indirsin zaten onlar oynar severler. Ama umarım kazandığı parayı gezmeye tozmaya değil'de adam gibi bir oyun stüdyosu kurmaya harcar arkadaş.
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    babgozd 2 hf.
    listeyi altı nokta körler derneği mi belirledi?
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    mynameisaoa (Abdullah Olcan Askar) 2 hf.
    Ulan çimen bile yok ya bu na
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    e bu da engin altan düzyatan'a benziyo:D
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    O ne garip girtlak sesi :D . Grafikler kotu.. Utanc kaynagi ...

    Birseyde cokluk kalitedir manasina gelmediginin kanitidir. En iyisi buysa guldurduler milleti. Kandiran kandirana :) .
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    4233 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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