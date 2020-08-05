Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde

İlk dönem Osmanlı konulu oyunlarıyla mobil dünyada ilgi gören Umuro Games üçüncü oyunuyla yine aynı dönemi oyunculara anlatacak. Ertuğrul Gazi 2 oyunu Google Play mağazasında en beğenilenler arasında yerini aldı.
Ertuğrul Gazi 2 neler sunuyor?
Daha önce Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi adlı iki oyun geliştiren Umur Burak mekanikleri daha iyileştirerek Ertuğrul Gazi 2 oyununu yayınladı. Benzer dönemi anlatan oyun bu kez en beğenilenler arasına girmeyi başardı.
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2.5 milyondan fazla indirilen Ertuğrul Gazi 2 oyununda savaş sistemi ve mekanikler sıfırdan tasarlandı. Zıplama, yuvarlanma ve savunma özelliği eklendi. Yeni fizik motoru ile oba halkı ve fiziki olaylar daha gerçekçi hale getirildi. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.
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Ertuğrul Gazi 2 Umur Burak Oyunlar Ücretsiz 370.1 MB
Ertuğrul Gazi 2 UMURO Macera Oyunları Ücretsiz 97M
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Üzerinde 3-5 yıl saglam bir ekiple geliştirilse valla kaliteli bir pc oyunu olur.
Gördüklerim beklentimin çok üstünde helal olsun
abi tm
Birseyde cokluk kalitedir manasina gelmediginin kanitidir. En iyisi buysa guldurduler milleti. Kandiran kandirana :) .
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