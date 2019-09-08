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Enflamatuar hastalıkların tedavisinde yağ baloncuklarının kullanılması planlanıyor

Romatoid artrit eklem iltihap formlarından birini oluşturuyor ve eklemlerin içindeki zarda ve iç organlarda enflamasyonlara yol açabiliyor. Hastalığın tedavisi üzerindeki çalışmalar sürüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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The University of Queensland's kurumundan Profesör Ranjeny Thomas ve ekibinin yaptığı araştırmalar neticesinde enflamatuar otoimmün hastalıklardan muzdarip olan insanlara fayda sağlayabilecek özelleşmiş hücreler izole edildi. Yeni araştırma ile romatoid artrit ve vaskülit gibi enflamatuar hastalıkları olan kişiler için yeni immünoterapi yöntemleri geliştirilebilecek.

Romatoid artrit


Romatoid artrit eklem iltihabının sık görülen formlarından birini oluşturuyor ve eklemlerin içindeki zarda (sinoviyumda) ve iç organlarda enflamasyonlara yol açabiliyor. Romatoid artritin ileri evrelerinde eklem hatlarında defektler meydana geliyor ve eklemlerde ısı artışı, şişme ve ağrı meydana gelebiliyor.

Romatoid artrit kronik seyirli olma eğilimi gösteriyor ve eklemlerdeki deformasyonlar ilerleyici özellik gösteriyor. Romatoid artritin küratif ( sağaltıcı ) bir tedavisi bulunmuyor, mevcut tedaviler ile semptomlar baskılanıyor ve hastalığın ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.

Farelerdeki T-hücreleri yeniden düzenlendi


Araştırma ekibi, antijene özgü immünoterapi yöntemi geliştirdi ve yapılan fare deneylerinde, farelerdeki enflamatuar artrit ve vaskülitin belirteci olan T-hücrelerini yeniden düzenledi.

Sonuçlara göre dendritik hücreler laboratuvar ortamında oluşturulan küçük yağ baloncuklarını absorbe etti ve hücrelerin bağışıklık özelliklerini yeniden düzenlendi.
Lipozom adı verilen yağ baloncuklarının, bağışıklığı zayıflayan ve enflamatuar hastalığı olan kişilerde bağışıklığın tekrar düzenlenmesi için kullanılması planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Çin; okullarda kullandığı yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor"

Araştırma JCI Insight dergisinde yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2019-09-tiny-fat-boost-immunity-calm.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drserk 2 dk.
çeviri çok yanlış. ''bağışıklığı zayıflayan'' diye belirtilen bir kelime/cümle/anlam hiçbir yerde geçmiyor. ''Romatoid artritin küratif ( sağaltıcı ) bir tedavisi bulunmuyor'' derken..
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