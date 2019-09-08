Enflamatuar hastalıkların tedavisinde yağ baloncuklarının kullanılması planlanıyor

The University of Queensland's kurumundan Profesör Ranjeny Thomas ve ekibinin yaptığı araştırmalar neticesinde enflamatuar otoimmün hastalıklardan muzdarip olan insanlara fayda sağlayabilecek özelleşmiş hücreler izole edildi. Yeni araştırma ile romatoid artrit ve vaskülit gibi enflamatuar hastalıkları olan kişiler için yeni immünoterapi yöntemleri geliştirilebilecek.

Romatoid artrit

Farelerdeki T-hücreleri yeniden düzenlendi

Sonuçlara göre dendritik hücreler laboratuvar ortamında oluşturulan küçük yağ baloncuklarını absorbe etti ve hücrelerin bağışıklık özelliklerini yeniden düzenlendi.

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JCI Insight

https://medicalxpress.com/news/2019-09-tiny-fat-boost-immunity-calm.html

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artrit eklem iltihabının sık görülen formlarından birini oluşturuyor ve(sinoviyumda) veyol açabiliyor.meydana geliyor ve eklemlerde ısı artışı, şişme ve ağrı meydana gelebiliyor.Romatoid artrit kronik seyirli olma eğilimi gösteriyor ve eklemlerdekiilerleyici özellik gösteriyor. Romatoid artritin( sağaltıcı ) bir tedavisi bulunmuyor, mevcut tedaviler ileve hastalığın ilerlemesiçalışılıyor.Araştırma ekibi, antijene özgü immünoterapi yöntemi geliştirdi ve yapılan fare deneylerinde,yeniden düzenledi.adı verilen yağ baloncuklarının, bağışıklığıve enflamatuar hastalığı olan kişilerdeiçin kullanılması planlanıyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.