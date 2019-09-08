Enflamatuar hastalıkların tedavisinde yağ baloncuklarının kullanılması planlanıyor

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The University of Queensland's kurumundan Profesör Ranjeny Thomas ve ekibinin yaptığı araştırmalar neticesinde enflamatuar otoimmün hastalıklardan muzdarip olan insanlara fayda sağlayabilecek özelleşmiş hücreler izole edildi. Yeni araştırma ile romatoid artrit ve vaskülit gibi enflamatuar hastalıkları olan kişiler için yeni immünoterapi yöntemleri geliştirilebilecek.
Romatoid artrit
Romatoid artrit eklem iltihabının sık görülen formlarından birini oluşturuyor ve eklemlerin içindeki zarda (sinoviyumda) ve iç organlarda enflamasyonlara yol açabiliyor. Romatoid artritin ileri evrelerinde eklem hatlarında defektler meydana geliyor ve eklemlerde ısı artışı, şişme ve ağrı meydana gelebiliyor.
Romatoid artrit kronik seyirli olma eğilimi gösteriyor ve eklemlerdeki deformasyonlar ilerleyici özellik gösteriyor. Romatoid artritin küratif ( sağaltıcı ) bir tedavisi bulunmuyor, mevcut tedaviler ile semptomlar baskılanıyor ve hastalığın ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.
Farelerdeki T-hücreleri yeniden düzenlendi
Araştırma ekibi, antijene özgü immünoterapi yöntemi geliştirdi ve yapılan fare deneylerinde, farelerdeki enflamatuar artrit ve vaskülitin belirteci olan T-hücrelerini yeniden düzenledi.
Sonuçlara göre dendritik hücreler laboratuvar ortamında oluşturulan küçük yağ baloncuklarını absorbe etti ve hücrelerin bağışıklık özelliklerini yeniden düzenlendi.Lipozom adı verilen yağ baloncuklarının, bağışıklığı zayıflayan ve enflamatuar hastalığı olan kişilerde bağışıklığın tekrar düzenlenmesi için kullanılması planlanıyor.
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Araştırma JCI Insight dergisinde yayımlandı.
https://medicalxpress.com/news/2019-09-tiny-fat-boost-immunity-calm.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle