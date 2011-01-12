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KFA2 tek slot tasarımlı ve WHDI teknolojili iki yeni GeForce GTX 460 hazırladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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KFA2 tek slot tasarımlı ve WHDI teknolojili iki yeni GeForce GTX 460 hazırladı
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy'nin Avrupa için ürünler sunan alt markası KFA2, tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 Razor modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarıma kıyasla tek slot soğutucusu ile fark yaratıyor.

Grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 336x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI portlarına sahip olan KFA2 GeForce GTX 460 Razor, iki yıllık garanti ile sunulurken, fiyatı ise açıklanmadı. Tek slot tasarıma sahip GeForce GTX 460 Razor modeline ek olarak KFA2 ayrıca WHDI teknolojisi ile 1080p videoların kablosuz aktarımına olanak tanıyan WHDI teknolojili GTX 460 modelini de tanıttı.

Üzerinde altı anten bulunan ve 30 metreye kadar kablosuz görüntü aktarımına olanak tanıyan GeForce GTX 460 WHDI modelinin de benzer şekilde yakında satışa sunulması bekleniyor.

KFA2 tek slot tasarımlı ve WHDI teknolojili iki yeni GeForce GTX 460 hazırladı
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maviay1980 8 yıl
Kablosuz görüntü aktarımı güzelde,performansı yüksek bir kartı tek slot yapmaları ilginç doğrusu akıl erdiremedim...
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Alish 8 yıl
Sanırım 30 Hz çalışıyor bu şekilde. 60Hz için 10 tane mi anten lazım acaba ? :D
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Rainbow6 8 yıl
tek slot tasarimini begendim itx toplayanlarin en buyuk derdi yeni cikan itx anakartlarda pciex olmasina ragmen itx kasalarin geneli tek slot alacak sekilde tasarlaniyor (itx kup kasalara tam boy kart takilabiliyor )tabi bu durumda tek slotta calisan guclu bi kart bulmak baya zor oluyor
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Batuist 8 yıl
tek slot tasarımı iyi cesaret valla.. gram oc olmaz o kart.. tam yük altındaki sıcaklığını merak ettim!!
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K0rkunc 8 yıl
Kablosuz olayı süpermiş ya vcd olayı falanda rafa kalkar oadadan aç bilgisayara koy videoyu oturma odasından izle izlettir merkezi bilgisayar sistemiş gibi bir olay yapılabilir kablo karmaşasıda sona erer
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Rey Leon 8 yıl

Batuist

tek slot tasarımı iyi cesaret valla.. gram oc olmaz o kart.. tam yük altındaki sıcaklığını merak ettim!!



aynen katılıyorum o fan nereye üflüyecekde soğutacak o kartı allahdan soğuk bir kart 460
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theyapici 8 yıl
yeterince kablosuz veri dalgasına maruz kalıyoruz evin içinde 5 antenli tıfıl bir soğutuculu miyadı dolmuş bu karta değmez
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XavierPedro 8 yıl
netin ve ekran kartının wireless olanına sıcak bakmıyorum kayıplar oluyor bu teknolojinin oturması en az 8 sene :)
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Reddemon35 8 yıl
1 Resimdeki Kartın Fanı çok vızıldayıp çabuk su koyuvercek gişbi duruyor ne dersiniz.
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devrimdoga 8 yıl
Kablosuz görüntü aktarımı ile ilgili yazılara katılıyorum.Bunun dışında acaba desteği olmayan tv lere bir aparat yardımıyla bu kazandırılabilinirmi ?
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hapocod 8 yıl
İlerleyen zamanlarda inceleme olursa DH tarafından güzel olacaktır.
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captanico 8 yıl
su kablosuz goruntu aktarımı ile genis bir bilgi verilse gercekten iyi olur
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momento_tr 8 yıl
Bu kablosuz görüntü aktarımı konusu oldukça ilginç.Umarım bir incelemesi yapılır yada bu konuda detaylı bir bilgilendirme videosu hazırlanır.Mesela bu kartın gönderdiği sinyalleri alabilmek için ayrı bir çözücü gerekli mi yada bu sinyalleri çözen tvlerde hangi özellik olması lazım gibi.Ayrıca görüntü aktarımı sırasında herhagi bir gecikme yada senkron sorunu yaşanıyor mu ? Bu görüntü aktarım teknolojisi ile ilgili bir inceleme olursa gerçekten çok faydalı olacağına inanıyorum.
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FightF0RFreedom 8 yıl
eğer bu kablosuz görüntü aktarımı lcd panellerdeki dlna teknolojisi için yapılmış ise süper birşey.
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maliahmet1 8 yıl
süper razor üretimi ne de olsa
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