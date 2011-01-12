KFA2 tek slot tasarımlı ve WHDI teknolojili iki yeni GeForce GTX 460 hazırladı

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy'nin Avrupa için ürünler sunan alt markası KFA2, tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 Razor modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarıma kıyasla tek slot soğutucusu ile fark yaratıyor.

Grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz'de bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 336x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI portlarına sahip olan KFA2 GeForce GTX 460 Razor, iki yıllık garanti ile sunulurken, fiyatı ise açıklanmadı. Tek slot tasarıma sahip GeForce GTX 460 Razor modeline ek olarak KFA2 ayrıca WHDI teknolojisi ile 1080p videoların kablosuz aktarımına olanak tanıyan WHDI teknolojili GTX 460 modelini de tanıttı.

Üzerinde altı anten bulunan ve 30 metreye kadar kablosuz görüntü aktarımına olanak tanıyan GeForce GTX 460 WHDI modelinin de benzer şekilde yakında satışa sunulması bekleniyor.