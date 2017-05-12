KOBIL'den, daha güvenli online bankacılık için yeni yaklaşım

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Başta Almanya olmak üzere, Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Türkiye’de bankacılık ve veri güvenliği üzerinde faaliyetlerini sürdüren, bu konuda Ar-GE yatırımları yapan KOBIL, bankacılıkla birlikte dijitalleşen kimliklerin korunması konusunda seviyeyi en üst noktaya çıkararak, yeni bir güvenlik kavramına öncülük ediyor: Digitanium Channel(dijital çağda titanyum güvenliği)





9-10 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen ve bankacılık çözümleri ile finans teknolojileri alanında EMEA(Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nin en önemli konferanslarından biri olan IFINTEC’te KOBIL, bankacılığın değişen rolünü ve yeni güvenlik sistemlerini paylaştı. KOBIL, bankaların sahip oldukları müşteri verilerini, üçüncü taraf şirketlerle, uygulama arabirimi platformları aracılığıyla güvenli ve gerçek zamanlı olarak paylaşmalarına olanak sağlayan ''Open Banking'' kavramı ile güvenli ve güvenilir dijital kimliklere erişebilmek için yarışın başladığına dikkat çekti.





Avrupa Birliği’nin 2015’te aldığı kararın 13 Ocak 2018’de yürürlüğe gireceğini ve bankacılığın çok farklı bir noktaya doğru ilerleyeceğini belirten KOBIL CEO’su İsmet Koyun, “Fiziksel bankalar zamanla yerlerini daha işbirlikçi, yeni ekosistemle birlikte çalışan, daha şeffaf bankalara ve 3. parti sağlayıcılara bırakırken, müşterilerin talepleri Fintech’ler tarafından karşılanacak.'' derken bankaların dijital kimliklerin korunmasında kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.





Türkiye'de Her 4 Kullanıcıdan Biri KOBIL İle Korunuyor

KOBIL olarak 31 yıldır bu sektörde yer aldıklarını belirten Koyun, ''Bir gün her nesne internete bağlanacak ve güvenlik çok daha önemli ve kritik hala gelecek. Türkiye’de 10 büyük banka sistemlerimizi kullanılıyor. Türkiye’deki her aktif 4 mobil banka kullanıcısı KOBIL sistemlerinden geçiyor ve bu sistemlerle korunuyor. Güvenliğin artık uçtan uca olması gerekiyor. Biz bankalara, dijital dünyada titanyum güvenlik sağlıyoruz. Geleceği görüp buna yatırım yapanlar kendilerini bizimle daha güvende hissedecekler” dedi.





KOBIL’in güvenlik çözümü sunan ürününde, yalnızca bu ürüne ait olan yedi özellik KOBIL tarafından “güvenliğin yedi katmanı” olarak tanımlanıyor. Bu sayede, dijital kimliğiniz yedi aşamalı olarak koruma altına alınmış oluyor. KOBIL, yedi katmanlı güvenlik sistemini ise şu şekilde sıralıyor:

*Güvenli Cihaz: Cihazın kimliği güvenli hala gelmeli.





*Güvenli Uygulama: Uygulamanın kimliği korunmalı ve izlenmeli.





*Sanal Akıllı Kart: Güvenli akıllı kart mimarisinin sanal dünyadaki karşılığı.





*Digitanium Channel: Ayrı bir kanal oluşturarak atakların önlenmesi. Dijital dünyada titanyum güvenlik.





*Contextual Security (Bağlamsal Güvenlik): Zamana, duruma ve yere göre bir fraud (dolandırıcılık) olup olmadığının anlaşılması. Gerçek zamanlı durum ve yer analizinin yapılması.





*Güvenilir Kimlik: Etrafınızdaki herkesin kimliğinin, sizinkiyle birlikte koruma altına alınması. Zenginleştirilmiş kimlik anlayışı.





*Dijital İmza: Son onay kısmı. Dijital imza altyapısı bankaların sistemlerinde mutlaka yer almalı.

Commerzbank, DATEV, Alman Federal Meclisi, Migros Bankası, Societe Générale, UPS, Ziraat Bankası, ING Bank, Yapı Kredi gibi önemli kuruluşlara hizmet sunan KOBIL, yeni güvenlik sistemleriyle hem iş ortaklarını hem de banka müşterilerini korumayı amaçlıyor.