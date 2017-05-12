Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Arçelik’ten çığır açacak mağazacılık adımı

Yerli üreticimiz Arçelik, deneyim odaklı olarak tanımladığı yeni nesil perakende mağazacılık atağını İzmir’den başlatıyor. İlk mağaza Alaçatı’da hizmete girdi.
2 yıl
5b
1
21
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye’nin en sevilen ve sektöründe lider markalarından Arçelik, perakende anlayışında standartları değiştirecek yeni nesil mağazacılık modelinin ilkini İzmir Asmaçatı’da faaliyete soktu.

Perakende anlayışı değişiyor

Dijital dünyanın sunduğu tüm imkanların, müşteri deneyiminin bir parçası haline getirildiği mağazada oluşturulan 5 yaşam alanı, benzersiz bir müşteri deneyimi vaat ediyor. Mağaza; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Arçelik üst yönetiminin katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Seçkin Ev Aletleri bayisinde müşterilerin hizmetine sunulan ve 1.050 metrekarelik alana kurulu olan mağazada müşterilerin ürünleri deneyimleyebileceği ve keyifli zaman geçireceği ‘Elektronik’, ‘İnovasyon’, ‘Küçük Ev Aletleri’, ‘Canlı Mutfak’ ve ‘Akıllı Ev’ olmak üzere 5 ada yer alıyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranlarla donatılan mağazada, Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en trendi, en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "iTunes yazılımı Windows Store’a geliyor"

Arçelik’in yeni nesil mağazasının tasarımında, müşterilerin alışveriş yolculuğunu planlarken “Hayal et, Deneyimle, Seç” (“Dream – Play – Choose”) mottosundan hareketle yaratılan yaşam alanlarından ilham alarak hayal kurması, deneyimleme alanlarında eğlenmesi, öğrenmesi, ürünle etkileşime geçerek doğru ürünü seçmesi ve Arçelik’in güçlü hizmet anlayışını hissetmesi amaçlandı.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 2 yıl en beğenilen
çok iyi olmuş.binlerce lira verip alınan beyaz eşyaları mağazada deneyemiyor,evde denedikten sonra memnun kalmazsak(arıza yoksa) iade diye bir şey olamıyordu.umarım hızla yayılır bu tür mağazalar
çok iyi olmuş.binlerce lira verip alınan beyaz eşyaları mağazada deneyemiyor,evde denedikten sonra memnun kalmazsak(arıza yoksa) iade diye bir şey olamıyordu.um...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankserum 2 yıl Escapetolife
Orijinalden alıntı: Escapetolife

Abartmaya gerek yok hepiniz Apple Store'dan öğrendiniz nasıl mağaza zinciri olması gerektiğini.


Abartmaya gerek var. Bu sıradan bir şey değil. Karşılaştırdığın firma Apple en değerli teknoloji markası. İyi bir şeyler yapanları alkışlayacağımıza bunu şunlardan gördü bunu şunlardan aldı. İş yapmayı sevmiyorsan iş yapanlara engel olma.
Orijinalden alıntı: EscapetolifeAbartmaya gerek yok hepiniz Apple Store'dan öğrendiniz nasıl mağaza zinciri olması gerektiğini.
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tufanumur12 2 yıl
Konsept yapacağınıza hepsini aynısını yapın. 1-2 mağaza yaparlar tabi o arada reklamda yapmış olurlar ama sonra ..... Sonrası yok konu kapandı gitti. Ama sorsan biz yaptık öncü olduk derler. Ötv 'de indirim oldu ama her nasılsa arçelk BİNDİRİM yaptı. ötv den önce kahve makinası 399'ken şimdi 569'oldu :) demek ki bu mağaza için para topluyorlarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 2 yıl
güzel bir düşünce kutlarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akif_gamer 2 yıl
Bizim yerli firmaların bu kafa ile işi zor. Şunu yaptık. Bunu yaptık diye lansman larda böbürleniyorlar ancak yeni birşey yok aslında ortada. Yani bu mağaza işinden de çok birşey beklememek lazım. Deneyim mağazasında önce yapmaları gereken çok şey var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
alaçatı ne alaka?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 2 yıl
Bu mağaza uzun zamandır yok muydu?
Ben mi yanlış hatırlıyorum!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
en azından böyle daha iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
iyi fikirmiş tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Her ile lazım böyle mağazalar güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musteker 2 yıl
Magazada beyaz esyalar denenmiyor arkadaşlar sadece elektronik urunler drone lar falan var onlar deneniyor dolaplar demo modunda çalışıyor çamaşır bulaşık aktif olarak çalışmıyor akilli saatler akilli telefonlar grundig elektronik ürünleri satılıyor arkadaşlar sadece ürün gamı diger magazalara gore çok geniş birçok ürünü magazalarda bulup deneyebileceksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 2 yıl
mağazacılık anlayışını 6 aya kalmaz göreceğiz anıracaklar battık çıktık yandık diye yaptıklarında. Vestelin bir ara tonla mağazası vardı neredeyse tüm türkiye genelinde. Notebook aldınız arızalandı bilgileriniz var ve bu sürede kullanmanız lazım servis formu ile birlikte 2. bir evrak düzenlenerek ürün onarılıp ya da değişim yapılana kadar geçici yeni cihaz veriliyordu sonra yaşanan sorunlar nedeni ile cortladılar şimdi ise tek tük moduna düştüler baktığınız her yerde Vestel yok artık. bunlarında sonu aynı olacak.
Diğer bütün büyük firmalar APTAL bir bunlar mı AKILLI sanıyor kendisini bunların daha adı bile yokken piyasaya iş yapan firmalar yıllarca yaşadıkları deneyim sonrasında iy davranmanın kazanç değil tamamen zarar getirdiğini anladığı için arızalı ise arızalı 30 gün bekleyeceksin diyorlar yoksa MSİ firmasının da bir çok iyi yanı var garanti konusunda bilinmeyen ama söylemiyorlar bilenlerde zaten ali cengiz oyunu ile gelen yeni cihazdaki tüm orijinal aksesuarları yalıyor. kaç kişi var acaba MSİ türkiyeye aksesuarsız dahi yollanılan birçok ürünün birebir aynısı yada bir üst modelinin tüm aksesuarları ile yollandığını acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4968 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
arçelik, arçelik yeni nesil mağaza ve
5 etiket daha Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, WWDC etkinliğinde yeni iPad Pro’yu ve daha fazlasını tanıtabilir 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 gişede rakip tanımıyor 2 yıl Qualcomm davasına Intel ve Samsung da katıldı 2 yıl Satechi’den MacBook Pro 2016 için kapsamlı bir USB Tip-C çoğaltıcı 2 yıl Samsung döküm tesislerini ayrı bir bölüm haline getiriyor 2 yıl Samsung Galaxy J3, AT&T tarafından satışa sunuldu 2 yıl iPhone SE 2017 kendini gösterdi 2 yıl Apple’dan uyku takibi konusunda önemli satın alma 2 yıl Android güncellemelerinde önemli gelişme 2 yıl BlackBerry KEYone akıllı telefon mercek altında 2 yıl Tarihin en büyük ransomware saldırılarından birisi şu an gerçekleşiyor 2 yıl Türkçe Wikipedia'nın engellenemez sürümü yayınlandı! 2 yıl Mercedes’in elektrikli otomobilleri, Vision Maybach 6 ve dahası 2 yıl iPhone 8 modellerinin tahmini fiyatları açıklandı 2 yıl Samsung'un Tizen'li dördüncü telefonu Z4 resmiyet kazandı 2 yıl Google Pixel 2'nin performansı Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium'a kafa tutacak 2 yıl KOBIL'den, daha güvenli online bankacılık için yeni yaklaşım 2 yıl Microsoft'un dev değişimi: En büyük Linux dağıtımları, Windows Store'a geliyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi sadece ekran kapalı iken hızlı şarj oluyor 2 yıl Dikkat: HP bilgisayarlarda keylogger tespit edildi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Arçelik’ten çığır açacak mağazacılık adımı Sonraki 5 dakikada tamamen şarj olan elektrikli otomobil bataryası 2 yıl Galaxy Note 7R Çinli perakende sitesinde göründü 2 yıl iTunes yazılımı Windows Store’a geliyor 2 yıl Avrupa Adalet Divanı: Uber taksi şirketi gibi davranmalı 2 yıl Amazon, gençler tarafından en çok kullanılan uygulamalar arasında 2 yıl Golf görünümlü yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı 2 yıl Cisco, MindMeld’i 125 milyon dolara satın aldı 2 yıl MSI B350 TOMAHAWK inceleme "Ryzen 5 için ideal platform" 2 yıl İkinci Windows Creators Update sonbaharda geliyor 2 yıl Snapchat’in yükselişi hayal kırıklığı yarattı 2 yıl Türkiye tünel kazma makinesi üreten 8. ülke oldu 2 yıl Akıllı hoparlör trendine Samsung da dahil olabilir 2 yıl ABD'den, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yeni açıklama 2 yıl Otomotiv yan sanayicileri Tesla ile görüşecek 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinde ses kesilme sorunu başladı 2 yıl GeForce Experience için önemli güncelleme 2 yıl İnternetten korsan film yayanların interneti 6 ay yavaşlatılacak 2 yıl MSI'dan iddialı açıklama: "Gelmiş geçmiş en iyi anakartı hazırladık" 2 yıl Canavar geldi: EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ilk izlenimler 2 yıl Windows 10 toplamda 500 milyon cihazda kurulu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim