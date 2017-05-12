Arçelik’ten çığır açacak mağazacılık adımı

Türkiye’nin en sevilen ve sektöründe lider markalarından Arçelik, perakende anlayışında standartları değiştirecek yeni nesil mağazacılık modelinin ilkini İzmir Asmaçatı’da faaliyete soktu.

Perakende anlayışı değişiyor

Dijital dünyanın sunduğu tüm imkanların, müşteri deneyiminin bir parçası haline getirildiği mağazada oluşturulan 5 yaşam alanı, benzersiz bir müşteri deneyimi vaat ediyor. Mağaza; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Arçelik üst yönetiminin katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Seçkin Ev Aletleri bayisinde müşterilerin hizmetine sunulan ve 1.050 metrekarelik alana kurulu olan mağazada müşterilerin ürünleri deneyimleyebileceği ve keyifli zaman geçireceği ‘Elektronik’, ‘İnovasyon’, ‘Küçük Ev Aletleri’, ‘Canlı Mutfak’ ve ‘Akıllı Ev’ olmak üzere 5 ada yer alıyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranlarla donatılan mağazada, Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en trendi, en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor.

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Arçelik’in yeni nesil mağazasının tasarımında, müşterilerin alışveriş yolculuğunu planlarken “Hayal et, Deneyimle, Seç” (“Dream – Play – Choose”) mottosundan hareketle yaratılan yaşam alanlarından ilham alarak hayal kurması, deneyimleme alanlarında eğlenmesi, öğrenmesi, ürünle etkileşime geçerek doğru ürünü seçmesi ve Arçelik’in güçlü hizmet anlayışını hissetmesi amaçlandı.