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KOBİ’lere veri güvenliği konusunda Facebook desteği

Kişisel verilerin kullanımı ve korunması konusunda Facebook önemli eğitimler vermeye başladı. Geliştiricilerin yanında firma ABD ve Avrupa’da KOBİ’lere de eğitim verecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Cambridge Analytica skandalı sonrasında başı oldukça ağrıyan Facebook, adeta yoğurdu üfleyerek yiyor. Kullanıcı verisi kullanımını sert bir şekilde kısıtlayan Facebook eğitim tarafında da oldukça hareketli.

Eğitim şart

Firma TeachPrivacy ile iş birliği yaparak ABD’de KOBİ’lere kişisel verilerin güvenliği ile ilgili on maddede eğitim vermeye başlayacak. Eğitim Baltimore, New Orleans, San Diego, Palo Alto gibi şehirlerde verilecek.

Ayrıca Bkz. "Pebble saatler için umut ışığı doğdu"

Avrupa’da ise Promontory platformu ile iş birliği yapan Facebook bu kıtadaki KOBİ’leri de eğitime dahil ediyor. Şimdilik hangi Avrupa ülkelerinde eğitimin verileceği açıklanmadı.

KOBİ’lerin yanında uygulama girişimlerine de veri güvenliği ile ilgili eğitimlere başlanıyor. Facebook üzerinde uygulama geliştirecek olan kullanıcılara HackerOne iş birliği ile veri güvenliği anlatılacak. Önümüzdeki aylarda eğitimin daha fazla alana yayılacağı ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/06/19/facebook-help-small-businesses-protect-privacy/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
Kurda kuzu emanet etmek gibi birşey
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fantomasds 11 ay
Kişisel verileri satan Facebook değil mi? Dalga mı geçiyorlar. Bu skandaldan sonra 3-4 ayda bir girdiğim facebooku temelli kapattım. Hesabımı dondurdum.
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