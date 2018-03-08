Kalabalık sanal gerçeklik ortamları için önemli adım

Sanal gerçeklik teknolojisi son yıllarda önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı ve başarılı projeler ortaya kondu. Ne var ki bir sanal gerçeklik ortamında halen yalnızlık hâkim ve karakter sayısı belirli bir seviyeyi geçemiyor. Intel bunun için önemli bir adım attı.

Kalabalık ortamlar

Intel Arena Project adıyla başlatılan program VR geliştiricilerinin kolay bir şekilde içeriklere binlerce kişi eklemesini amaçlıyor. The Glimpse Group ile birlikte geliştirilen program Unity’nin Datasmith özelliğini temel alıyor.

Intel ve The Glimpse Group tarafından yapılan sunumda bir kullanıcı 2500 kişilik bir basketbol stadyumuna yerleştirilmiş. Bu büyük kalabalığın büyük kısmı tek tek işlenmiş ve bahse konu teknolojiler sayesinde bu mümkün olmuş.

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Demo sisteminde Intel’in Core i9 işlemcisi ve Optane bellek teknolojileri kullanılmış olsa da yazılım aracının ve işlem dökümanlarının herkesin erişimine açılacağı ifade ediliyor. Yani isteyen her geliştirici kalabalık ortamlarda geçen sanal gerçeklik içerikleri oluşturabilecek ancak bunun akıcı olması için üst seviye Intel donanımları bir nevi zorunlu olacak.

Muhakkak kalabalık bir sokakta geçen maceralar veya dolu stadyumlarda sanal gerçeklik turnuvaları kullanıcıları daha da cezbedecektir. Kalabalık ortamlara yönelik ilk örneklerin yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.