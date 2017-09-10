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Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi

Çinli bilim adamları; damarlarımızdaki kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirdi. Tıp'ta da kullanılacak olan teknoloji hayatımızı oldukça kolaylaştıracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Vücudumuz; kendi elektriğini sinir sinyalleri şeklinde üretir ve kan, damarlarımızda hızlı bir şekilde yol alır. Ancak insan vücudu hiçbir zaman elektrik üretmek için kullanılmamıştır. Çinli bir araştırma ekibi, damarlarımızdaki kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirdi.
Jeneratörün çalışma prensibi bir hidroelektrik santralinin çalışma şekline benziyor. Tıpkı akan su gibi türbinleri döndürür ve elektrik üretir, damarlarımızda dolaşan kan da aynı şeyi yapabilir. Hidroelektrik santralleri, güneşe veya rüzgar enerjisi gibi hava koşullarına daha az bağlı olduğu için avantajlara sahiptir ancak Çinli ekibin geliştirmiş olduğu jeneratörle birlikte kan akışı ile elektrik üretmek daha da verimli olacak.

Peki Sistem Nasıl Çalışıyor?

Çinli ekip, türbin görevi gören ince bir tüp içerisine tuz çözeltisi ile çevreleyen bir milimetreden daha az kalınlıkta bir tel kullanıyor. Tel, polimerik çekirdeğin etrafına sarılan bir dizi karbon nanotüp bir araya getirilerek yapılıyor. Karbon nanotüplerin seçilmesinin sebebi ise elektroaktif özelliğe sahip olması yani bir elektrik alanı tarafından uyarıldığında boyut ve şekil bakımından bir değişiklik sergilemiyor. Araştırmacılar elektrik üretmek için elektrik üreteci dedikleri akışkan fiber nanojeneratör ipliğine (FNNG) adını veriyor.
Bilim adamları cuma günü Angewandte Chemie International Edition Journal'da yayınlanan makalede "Elektrik, FNNG ile solüsyon arasındaki hareketlenmeden üretilmiş." dedi.
Makale sistemin nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor: telin etrafında bir çeşit elektrikli çift tabaka oluşturuluyor ve akan solüsyon (tuzlu su) damarlardaki yük dağılımın bozuyor ve uzun bir eksen boyunca elektrik üretiyor.
Ekip, sistemi kurbağalar üzerinde test etti ve elektrik enerjisi elde etmeyi başardı.

Bu Sistem Günlük Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?

Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi
 
Bu projeyle birlikte, kan akışımızdan elektrik üretebilen giysiler yapılabilir ve bu sayede telefonunuzu gömleğinizin cebine v.s. yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Bu teknolojiye birlikte prizlere olan bağlılığımız da azalacak. 
Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi
 
Ayrıca bu teknoloji, kalp pilleri gibi tıbbi cihazların kullanılmasında da büyük ölçekli bir potansiyele sahip olabilir. Bu cihazlar, hastaların ömrünü uzatabilecek ek bir müdahale olmadan şarj edilebilir hale gelecek.
Bu araştırma kendi türünün ilk örneği değil. İsveçli bilim adamları, kan akışından elektrik üreten küçük bir yakıt hücresi tasarlamışlardı ancak projenin tehlikeli kan pıhtıları oluşturma riski yüzünden proje sonlandırılmıştı. 

http://www.ibtimes.com/fiber-shaped-fluidic-nanogenerator-will-generate-electricity-your-bloodstream-2588119 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
Kalgon kullanın damarlar kireçlenmesin de derler ilerde.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
beyin zaten 100w çapında bir enerji üretiyor ki
o kalp, bobanın hayrına mı atıyo sanıyorsun !?
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kadirirdem 2 yıl
güzel bir buluş işte bu
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incicibin 2 yıl
MATRİX
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gun 2 yıl ozmenakif
Kalp zaten hep yük altında yediklerimiz damarları tıkıyor vs ona bilem yıllarca direniyor. Bu bir sorun çıkarmaz ama pıhtı oluşturur mu oluşturmaz mı bilmem sonuçta bu tür şeyler üzerinde oluyor olanlar.
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ozmenakif 2 yıl gun
gun
Kalp zaten hep yük altında yediklerimiz damarları tıkıyor vs ona bilem yıllarca direniyor. Bu bir sorun çıkarmaz ama pıhtı oluşturur mu oluşturmaz mı bilmem sonuçta bu tür şeyler üzerinde oluyor olanlar.

Kalp sürekli yük altında ama kayda değer bir enerji elde edebilmek için kalbi iyice ağlatmak gerekiyor. Bulduğum bir kaynakta farklı araştırmacılar kalbin gücünü hesaplamışlar ve bulunan değerler 1,3w - 5w arasında. Bu da demektir ki bütün damarlara bu türbin sistemi takılıp kalbin tüm gücü 100% verimle bile emilse bir telefon anca şarj olur ki böyle birşey zaten imkansız. Bana garip geldi böyle bir sistemle uğraşılması. "Bu derece ilerledik, türbinleri damar içine koyabiliyoruz" manasında yapılıyorsa tamam, ama pratik bir ürün üretmek derdindeyseler gereksiz ve saçma. İki kez kolunu sallasan zaten deli gibi güç oluyor buna kıyasla. Niye damarıma bişey taktırayım? Kolumu sallarım biter.
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MDV 2 yıl
Her kes bir kulp takmış yine. Emin olun insan sağlığına zararlı gelecek her şeyi sizden önce düşünmüşlerdir
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Parola_18 2 yıl MDV
MDV

Her kes bir kulp takmış yine. Emin olun insan sağlığına zararlı gelecek her şeyi sizden önce düşünmüşlerdir

kulp takmakla alakası yok sesli düşünüyor herkes ... bizden önce düşündüklerini nereden biliyorsun düşüncemi okuyorsun ?
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ozmenakif 2 yıl
Kalp ekstra yük altına girmiş olmaz mı? Sonuçta bu olay kan akıntısında zorluk oluşturacaktır. Kalbin enerjisini kullanıp kalp pilini şarj etmek de çok güzel kafaymış. Haberi yazan editör arkadaşa tebrikler
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pofpor01 2 yıl
Matrix filminde Neo'nun uyandırıldığı sahne. Bütün insanlar makineler için elektrik üretiyor.
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irish 2 yıl
Bence olur bu iş.
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
Kalgon kullanın damarlar kireçlenmesin de derler ilerde.
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1BilimAdamı 2 yıl
Tehlikeli birşey, psikolojik olarak kimse şuan böyle bir icatla damardan elektrik üretimine göze almaz diye düşünüyorum.
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