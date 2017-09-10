Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi

Vücudumuz; kendi elektriğini sinir sinyalleri şeklinde üretir ve kan, damarlarımızda hızlı bir şekilde yol alır. Ancak insan vücudu hiçbir zaman elektrik üretmek için kullanılmamıştır. Çinli bir araştırma ekibi, damarlarımızdaki kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirdi.

Jeneratörün çalışma prensibi bir hidroelektrik santralinin çalışma şekline benziyor. Tıpkı akan su gibi türbinleri döndürür ve elektrik üretir, damarlarımızda dolaşan kan da aynı şeyi yapabilir. Hidroelektrik santralleri, güneşe veya rüzgar enerjisi gibi hava koşullarına daha az bağlı olduğu için avantajlara sahiptir ancak Çinli ekibin geliştirmiş olduğu jeneratörle birlikte kan akışı ile elektrik üretmek daha da verimli olacak.

Peki Sistem Nasıl Çalışıyor?

Çinli ekip, türbin görevi gören ince bir tüp içerisine tuz çözeltisi ile çevreleyen bir milimetreden daha az kalınlıkta bir tel kullanıyor. Tel, polimerik çekirdeğin etrafına sarılan bir dizi karbon nanotüp bir araya getirilerek yapılıyor. Karbon nanotüplerin seçilmesinin sebebi ise elektroaktif özelliğe sahip olması yani bir elektrik alanı tarafından uyarıldığında boyut ve şekil bakımından bir değişiklik sergilemiyor. Araştırmacılar elektrik üretmek için elektrik üreteci dedikleri akışkan fiber nanojeneratör ipliğine (FNNG) adını veriyor.

Makale sistemin nasıl çalıştığını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor: telin etrafında bir çeşit elektrikli çift tabaka oluşturuluyor ve akan solüsyon (tuzlu su) damarlardaki yük dağılımın bozuyor ve uzun bir eksen boyunca elektrik üretiyor.

Ekip, sistemi kurbağalar üzerinde test etti ve elektrik enerjisi elde etmeyi başardı.

Bu Sistem Günlük Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?

Bu projeyle birlikte, kan akışımızdan elektrik üretebilen giysiler yapılabilir ve bu sayede telefonunuzu gömleğinizin cebine v.s. yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Bu teknolojiye birlikte prizlere olan bağlılığımız da azalacak.

Ayrıca bu teknoloji, kalp pilleri gibi tıbbi cihazların kullanılmasında da büyük ölçekli bir potansiyele sahip olabilir. Bu cihazlar, hastaların ömrünü uzatabilecek ek bir müdahale olmadan şarj edilebilir hale gelecek.

Bu araştırma kendi türünün ilk örneği değil. İsveçli bilim adamları, kan akışından elektrik üreten küçük bir yakıt hücresi tasarlamışlardı ancak projenin tehlikeli kan pıhtıları oluşturma riski yüzünden proje sonlandırılmıştı.

http://www.ibtimes.com/fiber-shaped-fluidic-nanogenerator-will-generate-electricity-your-bloodstream-2588119