Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı

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Son zamanlarda küçük büyük her segmentte karşımıza çıkan elektrikli araçlar tahmin edilenden çok daha kısa sürede yolları doldurmaya başladı. Bunun olmasında insanların elektrikli otomobilleri tercih etmesi için sunulan teşviklerin de payı büyük. Söz konusu araçlara teşvik uygulayan ülkeler arasına Kanada da katıldı.

37 milyon nüfusa sahip Kanada’nın bazı eyaletlerinde elektrikli araçlara yönelik teşvikler yapılıyordu. Ancak şimdiye kadar hiç ülke genelinde elektrikli otomobillerin fiyatlarını düşüren bir program uygulanmamıştı. Bu bağlamda yeni bir bütçe tasarısı hazırlayan Kanada Federal Hükümeti, teşvikle birlikte elektrikli araç fiyatlarını 5 bin dolar düşüreceklerini duyurdu.

Tesla modelleri indirim kapsamına giremedi

Yapılan açıklamada söz konusu indirimin hidrojen yakıtlı araçlara da uygulanacağı belirtildi. Programa satış fiyatı 45 bin dolar ve altında olan araçlar dahil edilirken, en ucuz modeli 47 bin dolara (Kanada Doları) satılan Tesla’nın araçları teşvik kapsamına giremedi. Elektrikli araç pazarının önemli temsilcilerinden Nissan Leaf, Chevrolet Bolt EV ve Hyundai Ioniq Electric gibi modeller ise indirimden faydalanabiliyor.

İndirimden sonra Nissan Leaf’in 36 bin 798 dolarlık başlangıç fiyatı 31 bin 798 dolara, Hyundai Ioniq Electric modeli de 37 bin 449 dolardan 32 bin 449 dolara düşüyor. Chevrolet Bolt EV modeli de indirimden sonra yaklaşık 40 bin dolara satın alınabiliyor. Araç fiyatlarındaki indirim dışında şarj istasyonlarına yönelik yatırımlara da teşvik uygulanacağı söyleniyor.

https://electrek.co/2019/03/19/canada-incentive-electric-cars-tesla-excluded/