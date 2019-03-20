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Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı

Şimdiye dek elektrikli araçlara eyalet bazında farklı teşvikler uygulanan Kanada'da artık ülke genelinde 5 bin dolar indirim uygulanacak. Fakat Tesla modelleri indirimden yararlanamıyor. İşte detaylar
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı
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Son zamanlarda küçük büyük her segmentte karşımıza çıkan elektrikli araçlar tahmin edilenden çok daha kısa sürede yolları doldurmaya başladı. Bunun olmasında insanların elektrikli otomobilleri tercih etmesi için sunulan teşviklerin de payı büyük. Söz konusu araçlara teşvik uygulayan ülkeler arasına Kanada da katıldı.

37 milyon nüfusa sahip Kanada’nın bazı eyaletlerinde elektrikli araçlara yönelik teşvikler yapılıyordu. Ancak şimdiye kadar hiç ülke genelinde elektrikli otomobillerin fiyatlarını düşüren bir program uygulanmamıştı. Bu bağlamda yeni bir bütçe tasarısı hazırlayan Kanada Federal Hükümeti, teşvikle birlikte elektrikli araç fiyatlarını 5 bin dolar düşüreceklerini duyurdu.

Tesla modelleri indirim kapsamına giremedi 

Yapılan açıklamada söz konusu indirimin hidrojen yakıtlı araçlara da uygulanacağı belirtildi. Programa satış fiyatı 45 bin dolar ve altında olan araçlar dahil edilirken, en ucuz modeli 47 bin dolara (Kanada Doları) satılan Tesla’nın araçları teşvik kapsamına giremedi. Elektrikli araç pazarının önemli temsilcilerinden Nissan Leaf, Chevrolet Bolt EV ve Hyundai Ioniq Electric gibi modeller ise indirimden faydalanabiliyor.

İndirimden sonra Nissan Leaf’in 36 bin 798 dolarlık başlangıç fiyatı 31 bin 798 dolara, Hyundai Ioniq Electric modeli de 37 bin 449 dolardan 32 bin 449 dolara düşüyor. Chevrolet Bolt EV modeli de indirimden sonra yaklaşık 40 bin dolara satın alınabiliyor. Araç fiyatlarındaki indirim dışında şarj istasyonlarına yönelik yatırımlara da teşvik uygulanacağı söyleniyor.


https://electrek.co/2019/03/19/canada-incentive-electric-cars-tesla-excluded/ Yorum Yaz
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sreylare 2 ay en beğenilen
Bizimkiler batının gelişmelerini ileri demokrasisini örnek alıyoruz diyorlar ama iş fiyatlara vergilendirmeye indirimlere gelince tam tersi 3 maymun hesabına dönüyor iş.
Bizimkiler batının gelişmelerini ileri demokrasisini örnek alıyoruz diyorlar ama iş fiyatlara vergilendirmeye indirimlere gelince tam tersi 3 maymun hesabına dö...
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Mellkor 2 ay
Biz sadece alamamayı tercih ediyoruz
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aspirin_00 2 ay
bizde olsa yer işgal etme vergisi
prize sokma çıkarma vergisi
görüntü kirliliği oluşturma vergisi
vsss vsss biliyorum ki her habere bizden olumsuz yorumlar yapılıyor denilecek ama ne yapıldı da o bu şu vergileri koyulmadı, milleti öyle koşullandırdılar ki istemsiz olarak böyle yorumlar yapmaya başlıyoruz.
hani arabamız nerde biz arabayı çıkarırken millet petrol ürünüyle çalışan arabaları hurdaya çıkaracaklar...
bizde olsa yer işgal etme vergisiprize sokma çıkarma vergisigörüntü kirliliği oluşturma vergisivsss vsss biliyorum ki her habere bizden olumsuz yor...
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firat_kilic 2 ay
Adam elektrikli araç yaparkene..... 8 yaşında kız çocuğu ile evlenilir mi? diye din adamları program yapıyor-du....Sümerbank satıldı halbuki o kadar çok üretseydik dünyanın en ucuz ve kaliteli battaniyelerini dünyaya satabilirdik.... burada 2 çeşit satış felsefesi var... ucuza sat çok sat... adamın tipine bak yüksekten sat 1tane sat 1hafta geçin... 2nci sistem ölüyor... hemde insani değil... yani sümerbankı satmak yerine onunla ihraç edilebilirdi.... yazıklar olsun politikanıza... ne iktidarda nede parası olan büyüklerde iş yok... devrim şart...yani nadas.... toprak verimsiz olunca üsttekiler alta alttakiler üste gelir böylece toprağın verimi artar... işte buna devrim denir.. halkın anlayacağı dilde en basitçe...
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ramis78 2 ay
bizimkilerde ulaşamayalım diye arttırıyor
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Jeopol 2 ay
Bizde teşvik için %50 vergi artımı olur.
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The.Mafia 2 ay
Güzel uygulama güzel ülkemde lazım böyle şeyler
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shifisitert 2 ay
vay be aradakı farka bak bızım baskanda elde kaaln cop arabaları ulkemıze toplayalım dıye otvyı dusurme kararı aldı
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elcas 2 ay
bolt buralarda ucuza olsa gönlümdeki aslan. biz de motorsuz araca MTV alırız ancak. teşvik öldüğümüzde gelecek.
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medyxnet 2 ay
bizde tam tersi
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Araba kullanmak artık çok lüks, gerek yok
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RocknRoll@ 2 ay
Amaç Elon Musk'u bitirmek bu oyuna gelme Kanada!
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bulentcandan 2 ay
Akaryakıttan da ciddi oranda vergi kazancı giriyor devletin kasasına. Gün gelir de trafikteki elektrikli otomobil oranı hatırı sayılır miktara çıkarsa acaba nasıl ve ne şekilde vergilendirme yapılacak diye merakla bekliyorum. Sonucun trajikomik bir şey olacağı kesin gibi.
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elektrikli araçlar, indirim ve
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