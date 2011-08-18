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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kanex'ten Mac ve LED Cinema Display için DVI-Mini Display Port adaptörü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,5b
1
5
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Kanex, Mac kullanıcılarına bilgisayarlarını üzerinde Mini Display Port girişi bulunanan Apple LED Cinema Display'e bağlayabilmelerine imkan veren DVI-Mini Display Port adaptörünü duyurdu.

Satış fiyatı 150 dolar olarak belirlenen çevirici, Mac'lerden aldığı sinyalleri DVI çıkışı üzerinden 27 inç ve 30 inçte 2560x1600 piksel çözünürlüğüne kadar Apple LED Cinema Display'de bulunan Mini Display Port girişiyle aktarılmasına imkan veriyor. DVI kablosunun yanında yer alan USB kablosu, Mac'lerdeki iSight'ın Cinema Display ile uyumlu çalışmasına imkan sunarken; gerekli güç ihtiyacını ve ses aktarımı gerçekleştirebiliyor. 2 kanal ses ve HDCP desteği sunan adaptörün uyumlu olduğu bilgisayarlar şunlar;

  • 2006-2008 Macbook Pro;
    • MA463LL/A
    • MA464LL/A
    • MA601LL/A
    • MA092LL/A
    • MA609LL/A
    • MA610LL/A
    • MA611LL/A
    • MA895LL/A
    • MA896LL/A
    • MA897LL/A
    • MB133LL/A
    • MB134LL/A
    • MB166LL/A
  • 2006-2010 Mac Pro;
    • MA356LL/A
    • MA970LL/A
    • MB871LL/A
    • MB535LL/A
    • MC250LL/A
    • MC561LL/A
    • MC915LL/A
  • 2005-2007 (Orta) Mac Mini;
    • M9686LL/A
    • M9687LL/A
    • M9687LL/B
    • MA205LL/A
    • MA206LL/A
    • MA608LL/A
    • MB138LL/A
    • MB139LL/A

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umutarslan.com 8 yıl
baysan240
150 dolar.... çevirici..... şakamısınız olm siz

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eng304 8 yıl
Şu MiniDisplay çok büyük masrafı olan teknoloji ama 30$-50$ arası düşünmüştüm. 150$ nedir ya
Kanex
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baysan240 8 yıl
150 dolar.... çevirici..... şakamısınız olm siz
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