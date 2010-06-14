Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler

Bir etkinlik için San Francisco, Amerika'a gittiniz. Uzun sürecek yolculuk için de yanınıza iPad'inizi aldınız. Ancak Amerika'da hiç beklemediğiniz bir şekilde kapkaççı tarafından saldırıyı uğradınız, cana gelen mala gelsin lafı bir tarafa, gerek siz yaralandınız gerekse de iPad neredeyse kullanılamaz hale geldi...

Kısaca bahsettiğimiz bu olay geçen hafta yapılan WWDC 2010'da bir Çin'li Apple geliştiricisinin başına geldi. Ülkenin en büyük anlık mesajlaşma yazılımı olan QQ'u hazırlayan TenCent'in geliştiricilerinden olan Stone, Apple tarafından gelen WWDC daveti ardından yanına iPad'ini de alarak, hiç tahmin etmediği olayı yaşayacağı San Francisco seyahatine başlar.

Fakat Stone, konferansın devam ettiği günlerde yokuşlarıyla ünlü San Francisco'da bir kapkaçcı tarafından saldırıya uğrar ancak saldırgana teslim olmaz ve eşyalarını vermemek için kavga eder. Kavga sonucu Stone kaburgasından yaralanır ve iPad'i de başta ekran camı olmak üzere hasar görür.

Yaralı Stone ve iPad'i

Stone, iPad'in bu durumda bile çalışabildiğini ancak en büyük sorunun camda oluşan kırıkların parmağı kesme ihtimali olduğunu belirtiyor.

Kendi tedavisinden sonra ilk iş olarak Apple Store'a giden Stone, burada beklemediği bir ilgi görür. Burada Stone'la ilgilen Apple'ın Genius'u, Stone'nun durumu karşısında hiçbir ücret talep etmeden Stone'un zarar görmüş iPad'ini yepyeni sıfır bir iPad ile değiştirir.

Genius çalışanı ve yeni iPad'iyle Stone

Ancak Stone başından geçen bu olayı, kullanıcılara zaman zaman cevap veren Steve Jobs'a elektronik posta üzerinden anlatır. Ve kısa bir süre içinde Steve Jobs, alıştığımız üslubuyla evine dönmeye hazırlanan Stone'a cevap verir; "İyi yolculuklar dilerim."

Her ne kadar Stone, bu talihsiz olay sonucunda yeni bir iPad almış olsa da böyle bir olayın kimsenin başına gelmemesi en büyük dileğimiz...

Ekleme: Haberde katkısı bulunan İpek Duman ve Sefa Koçali'ye teşekkürler