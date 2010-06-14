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Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler

8 yıl
15,7b
1
19
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bir etkinlik için San Francisco, Amerika'a gittiniz. Uzun sürecek yolculuk için de yanınıza iPad'inizi aldınız. Ancak Amerika'da hiç beklemediğiniz bir şekilde kapkaççı tarafından saldırıyı uğradınız, cana gelen mala gelsin lafı bir tarafa, gerek siz yaralandınız gerekse de iPad neredeyse kullanılamaz hale geldi...

Kısaca bahsettiğimiz bu olay geçen hafta yapılan WWDC 2010'da bir Çin'li Apple geliştiricisinin başına geldi. Ülkenin en büyük anlık mesajlaşma yazılımı olan QQ'u hazırlayan TenCent'in geliştiricilerinden olan Stone, Apple tarafından gelen WWDC daveti ardından yanına iPad'ini de alarak, hiç tahmin etmediği olayı yaşayacağı San Francisco seyahatine başlar.

Fakat Stone, konferansın devam ettiği günlerde yokuşlarıyla ünlü San Francisco'da bir kapkaçcı tarafından saldırıya uğrar ancak saldırgana teslim olmaz ve eşyalarını vermemek için kavga eder. Kavga sonucu Stone kaburgasından yaralanır ve iPad'i de başta ekran camı olmak üzere hasar görür.

Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler
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Yaralı Stone ve iPad'i

Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler
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Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler
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Stone, iPad'in bu durumda bile çalışabildiğini ancak en büyük sorunun camda oluşan kırıkların parmağı kesme ihtimali olduğunu belirtiyor.

Kendi tedavisinden sonra ilk iş olarak Apple Store'a giden Stone, burada beklemediği bir ilgi görür. Burada Stone'la ilgilen Apple'ın Genius'u, Stone'nun durumu karşısında hiçbir ücret talep etmeden Stone'un zarar görmüş iPad'ini yepyeni sıfır bir iPad ile değiştirir.

Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler
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Genius çalışanı ve yeni iPad'iyle Stone

Ancak Stone başından geçen bu olayı, kullanıcılara zaman zaman cevap veren Steve Jobs'a elektronik posta üzerinden anlatır. Ve kısa bir süre içinde Steve Jobs, alıştığımız üslubuyla evine dönmeye hazırlanan Stone'a cevap verir; "İyi yolculuklar dilerim."

Kapkaç mağduru geliştiriciye Apple'dan yeni bir iPad ve Steve Jobs'dan iyi dilekler
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Her ne kadar Stone, bu talihsiz olay sonucunda yeni bir iPad almış olsa da böyle bir olayın kimsenin başına gelmemesi en büyük dileğimiz...

Ekleme: Haberde katkısı bulunan İpek Duman ve Sefa Koçali'ye teşekkürler


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sahafiec 8 yıl
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SilverBullet 8 yıl
Ya hocam iyi, hoş güzelde... Artık bunları da ana sayfa haberi yapmayın lütfen!!!

Yakında "Steve Jobs eveinin önündeki kedilere süt verdi, Steve güvercini kedilere yem olmakdan kurtardı, Steve iphone 4'ü zavallı mendilci çocuklara hediye etti..." diye haberlere mi göreceğiz? Ama lütfen biraz, yönetici sorumluluğu...

P.s. Şimdi beğenmiyosan girme, okuma bunları diyen "sivri zekalı" kullanıcıları, bir adet Raid Sinekkovar gönderiyorum...

Saygılar,
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Batuist 8 yıl
fotifoti
6/15/2010 Saat: 12:07 AM
burda kapkaç olsa, gitsek efenim bilkoma. bir de fırça yeriz malına niye sahip olmuyorsun diye :)

evet aynen öyle.. Kesinlik Türkiyenin müşteri memnuniyeti özeti tam anlamıyla budur...
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DH Misafiri 8 yıl
bu dünyanın hali ne böyle arkadaş... heryerde bi kapkaç, savaş, cahillik, açlık...
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DH Misafiri 8 yıl
İyi de maili Steve Jobs yayınlamamış ki?! Adam Jobs'tan kendisine gelen maili internette paylaşmış. Yani bunun nesi reklam anlamadım ben. Aksine Jobs'un ilgisizliği bence daha kötü. Kısaca güvenli yolculuklar demiş, insan bir geçmiş olsun der...
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musti2004s 8 yıl
"Steve Jobs, alıştığımız üslubuyla evine dönmeye hazırlanan Stone'a cevap verir; "İyi yolculuklar dilerim." kısmı alıştığımız üslubuyla Stone'a "Güvenli yolculuklar dilerim" olarak düzeltilmeli
İyi yolculuklar dileyince alıştığımız üslup olmuyor
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Nike 8 yıl
Adamlar reklam ve pazarlamayı biliyor korkulur bu Apple dan
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fotifoti 8 yıl
burda kapkaç olsa, gitsek efenim bilkoma. bir de fırça yeriz malına niye sahip olmuyorsun diye :)
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B-veritas 8 yıl
Apple 1 Ipad le güzel ülkemizde bile Reklam yaptı, gerisini siz düşünün :D
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ahbob 8 yıl
adamlar isi, nasil reklam yapacaklarini biliyorlar.
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ogkasa 8 yıl
gsel reklam yapmıs adamlar.
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1963bursa 8 yıl
Olayı anladıkta, internette haber olarak dolaşması ilginç, mağdur olan internette anlatmamış, Steve Jobs her zamanki gibi elektronik postalarını internet sitelerine alın bunu haber yapın diyerek dağıtmış, apple zaten gündemde, bunu nete iyilik ettik cinsinden düşürmesinin kısa vade faydasını göremez.
Uzun vadede çok şey kaybederler.
Yok kapkaça karşı ürünlerimiz garantilidir demek istiyorlarsa büyüksünüz derim, başka bir şey demem.
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quzman 8 yıl
Reklam kokan hareketler :)
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