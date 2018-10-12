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Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı

Yol tarifi almak için Google Haritalar servisini kullanan adam, şans eseri karısının başka bir erkekle samimi fotoğraflarını gördü ve hemen boşandı. Bu ilginç olayın detayları haberimizde.
7 ay
22,7b
1
31
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu enteresan olay Peru'nun başkenti Lima'da yaşandı. Şehirdeki bir köprüye ulaşmak için Google Haritalar'da en yakın rotayı arayan adam, karısının başka bir adamla Google kameralarına yansıyan görüntülerini görünce hemen boşanma davası açtı.

Fotoğraflara farklı açılardan baktı

Perulu adam Google Haritalar'da gezinirken bankın üzerinde oturan kadının elbiselerini karısının elbiselerine benzeterek yakınlaşmaya başladı. Fotoğraflara farklı açılardan bakan adam, karısının bir bankın üzerinde oturarak başka bir erkeğin saçlarını okşadığını görünce adeta beyninden vurulmuşa döndü.
2013 yılında çekilmiş olan bu görüntüler sonrası aldatıldığını tesadüf eseri öğrenen şanssız adam, karısının da olayı kabul etmesi üzerine boşanma davası açtı ve çift tek celsede boşandı. Bu ilginç olayla birlikte teknolojinin hayatlarımıza ne denli müdahil olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

https://www.newshub.co.nz/home/world/2018/10/divorce-after-cheating-wife-snapped-on-google-maps.html Yorum Yaz
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nikony 7 ay en beğenilen EmuMaster
Teknoloji yüzünden yuva yıkıldığını düşünmek, otomobili uçuruma sürüp suçu otomobile atmaktır.
2 Yanıt Yanıtla +133
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Hasan07-36 7 ay EmuMaster
Bence çok yanlış tespit. Teknoloji fitne ve şeytan işi değildir. Adam ne güzel kendisine yapılan pisliği teknoloji sayesinde öğrenmiş ve gerekeni yapmış. Teknoloji o kadının yaptığı şeytanlığı açığa vurmuş oldu bu sayede. Teknoloji sayesinde dünyadaki olayları öğrenebiliyoruz. Bize bilgi verenlerin insafına kalmamış oluyoruz. Aynı zamanda teknoloji sayesinde suçlular ortaya çıkıyor ve cezalandırılabiliyor.
Bence çok yanlış tespit. Teknoloji fitne ve şeytan işi değildir. Adam ne güzel kendisine yapılan pisliği teknoloji sayesinde öğrenmiş ve gerekeni yapmış. Tekno...
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Sensuski 7 ay
Bende bizim eve bakayım derken evin camına yaklaştırdım 2014 görüntüsü vardı. rahmetli annem camda dışarıyı seyrediyordu. çok kötü olmuştum.
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mahsur kalan adam 7 ay
bu kaçıncı böyle haber ya
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mavizaman 7 ay
ahaah habere gel tam bombaymış.
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BlueDay_86 7 ay
Hey be işte teknoloji bütün kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor
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xxlor 7 ay
Adam teknoloji sayesinde kaç senedir aldatıldığını öğrenmiş bizim salaklar teknoloji yüzünden yuva yıkıldı diyor ya . Cidden bizim millet bi değişik cahil mi desem nedesem bilemiyorum birde teknoloji şeytan işi diyende var bu tipler yüzündende islam dini ilime , bilime , teknolojiye düşman bir din olarak gösteriyorlar ve ergenlik çağındaki bir çocuk müslümanlıktan soğuyor .
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Kartal Göz 7 ay
Vay be tesadüfün de böylesi!
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Quard 7 ay
Google maps da öyle bir işe yaradı ki :D kimse(aldatanla, aldatılan)beklemiyordu :)
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Vega 7 ay
Yine dinle kafayı bozmuş tipler damlamış konuya. Kalkmış ‘Şeytan işi’ diyor dingil herif.
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stalker(1979) 7 ay
5 Yıldır boynuzlanan adam 2018 yılında ancak anlamış aldatıldığını. Yazık!
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12 Angry Men 7 ay
Adam teknolojiye fitne ve şeytan işi demiş ya la. Vay arkadaş şu ülkede ne tipler yaşıyor.
Madem teknoloji fitne ve şeytan işi o zaman ne işin var forumda ? Git köyüne yada bir mağaraya, ömrunun sonuna kadar oraya kapan.
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Cihan4292 7 ay
bu kadın gibi nice pislikler var kocalarının arkasından gizliden iş çeviren. bu defa neyseki adam şanslıymış geçte olsa kurtulmuş.
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