Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı

Teknoloji Editörü
Bu enteresan olay Peru'nun başkenti Lima'da yaşandı. Şehirdeki bir köprüye ulaşmak için Google Haritalar'da en yakın rotayı arayan adam, karısının başka bir adamla Google kameralarına yansıyan görüntülerini görünce hemen boşanma davası açtı.
Fotoğraflara farklı açılardan baktı
Perulu adam Google Haritalar'da gezinirken bankın üzerinde oturan kadının elbiselerini karısının elbiselerine benzeterek yakınlaşmaya başladı. Fotoğraflara farklı açılardan bakan adam, karısının bir bankın üzerinde oturarak başka bir erkeğin saçlarını okşadığını görünce adeta beyninden vurulmuşa döndü.2013 yılında çekilmiş olan bu görüntüler sonrası aldatıldığını tesadüf eseri öğrenen şanssız adam, karısının da olayı kabul etmesi üzerine boşanma davası açtı ve çift tek celsede boşandı. Bu ilginç olayla birlikte teknolojinin hayatlarımıza ne denli müdahil olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
https://www.newshub.co.nz/home/world/2018/10/divorce-after-cheating-wife-snapped-on-google-maps.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Madem teknoloji fitne ve şeytan işi o zaman ne işin var forumda ? Git köyüne yada bir mağaraya, ömrunun sonuna kadar oraya kapan.
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