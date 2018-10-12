Karısının kendisini aldattığını Google Haritalar'da gören adam boşandı

Bu enteresan olay Peru'nun başkenti Lima'da yaşandı. Şehirdeki bir köprüye ulaşmak için Google Haritalar'da en yakın rotayı arayan adam, karısının başka bir adamla Google kameralarına yansıyan görüntülerini görünce hemen boşanma davası açtı.

Fotoğraflara farklı açılardan baktı

Perulu adam Google Haritalar'da gezinirken bankın üzerinde oturan kadının elbiselerini karısının elbiselerine benzeterek yakınlaşmaya başladı. Fotoğraflara farklı açılardan bakan adam, karısının bir bankın üzerinde oturarak başka bir erkeğin saçlarını okşadığını görünce adeta beyninden vurulmuşa döndü.

https://www.newshub.co.nz/home/world/2018/10/divorce-after-cheating-wife-snapped-on-google-maps.html

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2013 yılında çekilmiş olan bu görüntüler sonrası aldatıldığınıöğrenen şanssız adam, karısının da olayı kabul etmesi üzerineve çift tek celsede boşandı. Bu ilginç olayla birliktehayatlarımıza ne denlibir kez daha görmüş olduk.