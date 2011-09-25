Karşımızda yeni nesil yazıcı konsepti; SWYP (See What You Print)

Haber Editörü
Dokunmatik ekranlar; telefonlar, tabletler, hepsi bir arada bilgisayarlar ve medya oynatıcıları ile dünya üzerinde hiç olmadığı kadar yaygınlaşmış durumda. Peki dokunmatik ekran, bilgisayarlarımızın vazgeçilmez arkadaşlarından yazıcılarla buluşsaydı ne olurdu ? İşte sorumuza mükemmel bir cevap veren SWYP, yani See What You Print yazıcı konsepti...
Daha fazla uzatmadan "Ne yazdırırsan onu gör." yeni nesil yazıcı konsepti;
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- Bu ürün profesyonelleri hedefliyor fakat renki olarak bu denli hızlı baskıyı ancak lazer yazıcılya alırsınız. Fakat ne yazık ki renkli lazer çıktı kalitesi çok düşük oluyor. Profesyonellere pek hitap etmiyor.
- Burada gördüğünüz canlı renkleri çeken bir fotoğraf makinesi yok. Bu renkler bilgisayarda işi bilen kişiler tarafından işlenerek elde ediliyor. Zaten bu kişiler de ne gördüğünü ve nasıl çıktı alacağını gayet iyi biliyorlar. Bu nedenle bu ürün yine profesyonellere hitap etmiyor.
Zaten A4 boyundaki çıktı da sınırlayan bir kriter.... Fiyatı da muhtemelen pahalı olacaktır. Bu nedenle bu ürünü kim ne için alsın?
Açıkcası ben cevap bulamadım, bu nedenle görsel olarak güzel fakat pratikte tutmayacak bir ürün olarak bakıyorum olaya.
Bunun yerine bilgisayarlarda genelde "Baskı Önizleme - Print preview" oluyor ve ekrandan ne basacağınızı görebiliyorsunuz...