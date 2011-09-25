Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşımızda yeni nesil yazıcı konsepti; SWYP (See What You Print)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,9b
1
33
Yazıcı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dokunmatik ekranlar; telefonlar, tabletler, hepsi bir arada bilgisayarlar ve medya oynatıcıları ile dünya üzerinde hiç olmadığı kadar yaygınlaşmış durumda. Peki dokunmatik ekran, bilgisayarlarımızın vazgeçilmez arkadaşlarından yazıcılarla buluşsaydı ne olurdu ? İşte sorumuza mükemmel bir cevap veren SWYP, yani See What You Print yazıcı konsepti...

Daha fazla uzatmadan "Ne yazdırırsan onu gör." yeni nesil yazıcı konsepti;


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
korayus 8 yıl en beğenilen
Bence görsel olarak güzel fakat tutmayacak bir teknoloji ürünü.
- Bu ürün profesyonelleri hedefliyor fakat renki olarak bu denli hızlı baskıyı ancak lazer yazıcılya alırsınız. Fakat ne yazık ki renkli lazer çıktı kalitesi çok düşük oluyor. Profesyonellere pek hitap etmiyor.
- Burada gördüğünüz canlı renkleri çeken bir fotoğraf makinesi yok. Bu renkler bilgisayarda işi bilen kişiler tarafından işlenerek elde ediliyor. Zaten bu kişiler de ne gördüğünü ve nasıl çıktı alacağını gayet iyi biliyorlar. Bu nedenle bu ürün yine profesyonellere hitap etmiyor.
Zaten A4 boyundaki çıktı da sınırlayan bir kriter.... Fiyatı da muhtemelen pahalı olacaktır. Bu nedenle bu ürünü kim ne için alsın?
Açıkcası ben cevap bulamadım, bu nedenle görsel olarak güzel fakat pratikte tutmayacak bir ürün olarak bakıyorum olaya.
Bunun yerine bilgisayarlarda genelde "Baskı Önizleme - Print preview" oluyor ve ekrandan ne basacağınızı görebiliyorsunuz...
Bence görsel olarak güzel fakat tutmayacak bir teknoloji ürünü.- Bu ürün profesyonelleri hedefliyor fakat renki olarak bu denli hızlı baskıyı ancak lazer ya...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
para harcayacak yer bulamayanlar için güzel bir fırsat.param çok olursa bende alırım.ama multi touch ekranına diyecek bişey yok..güzel planlanmış ve düşünülmüş bir ürün...
para harcayacak yer bulamayanlar için güzel bir fırsat.param çok olursa bende alırım.ama multi touch ekranına diyecek bişey yok..güzel planlanmış ve düşünülmüş ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Otganbıllık 8 yıl
yazılımsal olarak mükemmel. Yazıcı ile bütünleşik olmasına gerek yok.
Yazdırılacak şeyi kağıt üzerinde pozisyonlamak için böyle bir program şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 8 yıl
cidden baya iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 8 yıl
ne yorumlar,ne yorumlar.
havalar henuz sogumadi.
cay,kahve zamlandimi?
cafelere ogrenci yasagimi geldi?
liseliler DH facabook degil,mesaj bakiyelerinize +bonus degil,bilgi icerikli yazalim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
American_Muscle 8 yıl
kağıdı nerden konuyor bunun





































Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
yok artık! süper olur tuttum bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 8 yıl
Pc ile alakaıs olmuyan, yazıcıdan çıktı almakta zorlanan kişilere hitap ediyor bence. Görsel olarak çıktı almak çok kolay gözüküyor. Ekranı yüzünden fiyatıda pahalı olacak gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl
çok hızlı yazdırıyor. komple dokunmatik ekran lı olması fiyatı 750 tl den aşağı olmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
para harcayacak yer bulamayanlar için güzel bir fırsat.param çok olursa bende alırım.ama multi touch ekranına diyecek bişey yok..güzel planlanmış ve düşünülmüş bir ürün...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheAlphaOmega 8 yıl
katılmamak elde değil videoyu izlerken bunlar geldi aklıma, şimdi bilgisayarlar küçüldükçe dokunmatik falan oluyor tamam anladık da bu zaten büyük, hani yanınızda taşıyın işte usb bağlantı ile istediğiniz heryerde bilgisayar olmadan print işleminizi yapın deseler tamam fakat alet büyük, yani bunu olduğu yerde zaten bilgisayar bulunur bencede gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 8 yıl
Çok manyak bişey ya basılırken ekran kayıyo çok deil olmuş:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 8 yıl
Çok güzel gerçekten. Gelecek ilginç olacak


Ekleme: Yalnız dizayn çok kötü. Bunun nedeni de sanırım bir sonraki modeli düşünmelerinden olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 8 yıl
multitouch ekranı yüzünden çok pahalıya satılacak bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
refko 8 yıl
Evde kullanım için başarılı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 8 yıl en beğenilen
Bence görsel olarak güzel fakat tutmayacak bir teknoloji ürünü.
- Bu ürün profesyonelleri hedefliyor fakat renki olarak bu denli hızlı baskıyı ancak lazer yazıcılya alırsınız. Fakat ne yazık ki renkli lazer çıktı kalitesi çok düşük oluyor. Profesyonellere pek hitap etmiyor.
- Burada gördüğünüz canlı renkleri çeken bir fotoğraf makinesi yok. Bu renkler bilgisayarda işi bilen kişiler tarafından işlenerek elde ediliyor. Zaten bu kişiler de ne gördüğünü ve nasıl çıktı alacağını gayet iyi biliyorlar. Bu nedenle bu ürün yine profesyonellere hitap etmiyor.
Zaten A4 boyundaki çıktı da sınırlayan bir kriter.... Fiyatı da muhtemelen pahalı olacaktır. Bu nedenle bu ürünü kim ne için alsın?
Açıkcası ben cevap bulamadım, bu nedenle görsel olarak güzel fakat pratikte tutmayacak bir ürün olarak bakıyorum olaya.
Bunun yerine bilgisayarlarda genelde "Baskı Önizleme - Print preview" oluyor ve ekrandan ne basacağınızı görebiliyorsunuz...
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EknCn 8 yıl
Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tango-1 8 yıl korayus
korayus

Bence görsel olarak güzel fakat tutmayacak bir teknoloji ürünü.

- Bu ürün profesyonelleri hedefliyor fakat renki olarak bu denli hızlı baskıyı ancak lazer yazıcılya alırsınız. Fakat ne yazık ki renkli lazer çıktı kalitesi çok düşük oluyor. Profesyonellere pek hitap etmiyor.



- Burada gördüğünüz canlı renkleri çeken bir fotoğraf makinesi yok. Bu renkler bilgisayarda işi bilen kişiler tarafından işlenerek elde ediliyor. Zaten bu kişiler de ne gördüğünü ve nasıl çıktı alacağını gayet iyi biliyorlar. Bu nedenle bu ürün yine profesyonellere hitap etmiyor.



Zaten A4 boyundaki çıktı da sınırlayan bir kriter.... Fiyatı da muhtemelen pahalı olacaktır. Bu nedenle bu ürünü kim ne için alsın?



Açıkcası ben cevap bulamadım, bu nedenle görsel olarak güzel fakat pratikte tutmayacak bir ürün olarak bakıyorum olaya.



Bunun yerine bilgisayarlarda genelde "Baskı Önizleme - Print preview" oluyor ve ekrandan ne basacağınızı görebiliyorsunuz...





Yani ilginç fakat yetersiz ve gereksiz diyorsunuz
Katılıyorum, konsept bi cihaz zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22876 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Yazıcı, konsept
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim