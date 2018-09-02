Karşınızda GoPro Hero 7: Yeni nesil aksiyon kamerası

Son birkaç yılı sıkıntılarla geçiren GoPro, yeni nesil aksiyon kamerası Hero 7'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonunda çıkması beklenen aksiyon kamerasının görüntüleri, bir mağaza eğitimi sırasında sızdırılmış oldu.

Kamera genel tasarım silüetiyle selefine oldukça çok benziyor. Öne çıkan ilk fark, üç farklı renk seçeneğine sahip olunması. Hero 7 pazara siyah, gümüş ve beyaz renk seçeneği ile birlikte giriş yapmaya hazırlanıyor.

Renk seçeceği dışında Hero 7 modelleri arasında ekran farkı da var. Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla serinin tepe modeli yine siyah renkli versiyon olacak ve diğerlerine göre ön taraftaki küçük ekranı kullanmaya devam edecek.

Sızdırılan görüntüler GoPro Hero 7'nin 10 metreye kadar su mukavemetine sahip olacağını da gösteriyor. Ayrıca kameranın ekranı, Hero 6'da olduğu gibi 4K çözünürlüğünde 60fps video kaydının devam ettiğini gösteriyor.

GoPro geçen yılki modellerinden GP1 adını verdiği özelleştirilmiş işlemcisini kullanmaya başlamıştı. Bu sene de muhtemelen GP2 işlemcisini göreceğiz. Bunun kameraya neler kazandırdığını ise resmi lansmanla anlayabileceğiz.

GoPro Hero 7 modelinin fiyatı ve diğer özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.