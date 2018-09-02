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Karşınızda GoPro Hero 7: Yeni nesil aksiyon kamerası

Aksiyon kameraları dendiğinde akıllara gelen ilk isim olan GoPro, bu ayın sonunda yeni nesil modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ama erken başlayan mağaza eğitimleri sürprizi bozdu ve modeli sızdırdı.
8 ay
11,9b
1
13
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son birkaç yılı sıkıntılarla geçiren GoPro, yeni nesil aksiyon kamerası Hero 7'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonunda çıkması beklenen aksiyon kamerasının görüntüleri, bir mağaza eğitimi sırasında sızdırılmış oldu.
Kamera genel tasarım silüetiyle selefine oldukça çok benziyor. Öne çıkan ilk fark, üç farklı renk seçeneğine sahip olunması. Hero 7 pazara siyah, gümüş ve beyaz renk seçeneği ile birlikte giriş yapmaya hazırlanıyor.
Renk seçeceği dışında Hero 7 modelleri arasında ekran farkı da var. Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla serinin tepe modeli yine siyah renkli versiyon olacak ve diğerlerine göre ön taraftaki küçük ekranı kullanmaya devam edecek.
Sızdırılan görüntüler GoPro Hero 7'nin 10 metreye kadar su mukavemetine sahip olacağını da gösteriyor. Ayrıca kameranın ekranı, Hero 6'da olduğu gibi 4K çözünürlüğünde 60fps video kaydının devam ettiğini gösteriyor.
GoPro geçen yılki modellerinden GP1 adını verdiği özelleştirilmiş işlemcisini kullanmaya başlamıştı. Bu sene de muhtemelen GP2 işlemcisini göreceğiz. Bunun kameraya neler kazandırdığını ise resmi lansmanla anlayabileceğiz.
GoPro Hero 7 modelinin fiyatı ve diğer özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.

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MustafaC53 8 ay en beğenilen
ıphone gibi buda, kıytırıktan değişiklik yapi bir sayı yükselt 7 yap, sür piyasaya gitsin.
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MustafaC53 8 ay Guest-1F9BF2C01
boş konuşma, boş. Ben bütün yorumlarımı bilgisayardan yaparım.
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yEmreozc 3 ay
Ürünü yurt dışından satın aldım. Görüntü kalitesi çok iyi fakat bazı problemleri var.
Çekim yaptığımızda ışıklı ortamda ekran pıt pıt pıt dalgalanma oluyor. Bu sizde de mevcut mu?
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osgal 6 ay
gopro 7 cikti ve unanilmaz bir goruntu sabitleme si var.2500 tl civarina aliniyor
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jigsaw_54 5 ay osgal
özel mesaj atıyorum bakar mısınız
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saltug 8 ay
Photoshop.. Henüz 7 çıkmadı ve 2018 de çıkacağını sanmıyorum.
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CWaRRioR 8 ay
Fiyatı 3500 olur şimdi.
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Bgood 8 ay
go pro 6 alınabilir ozaman fiyatı şuan çok yüksek 7 çıkarsa ucuzlar belki, 7 belki bariz fark 4 k 60 fps optik sabitleme olabilir ama bunun içindr 7 alınmaz 6 hayranlıkla takip ederken 7 gerek yok belk 8 de 4 k 120 fps olursa alınır ama 4 k 60 fps için 7 alınmaz açılkk net.
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Francis J. Underwood 8 ay
Bakalım
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
En beğenilen yorum içler acısı.. ellerinde kullandıkları androidli cihazların bir çoğu apple taklidi ama ondan bahsedemezler ;)
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MustafaC53 8 ay Guest-1F9BF2C01
boş konuşma, boş. Ben bütün yorumlarımı bilgisayardan yaparım.
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Golden Gate 8 ay
Sizin gibilerin bilmediği de Apple'ın , işlemci ve yazilim disinda butun donanımlari Samsung ya da Lg gibi firmalardan alması.
Senelerdir kullanılan Amoled ekran için Apple'ın, Samsung un kapisinda yatmasini takdir ediyorum. Hangi firma taklitçi bilemedim.
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Tommy Shelby 8 ay
Çok fark yok gibi
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alemburda34 8 ay
Alışmışım Erdi beyin incelemelerine video beklerken yazı gelince biran şaşırdım :)
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MustafaC53 8 ay en beğenilen
ıphone gibi buda, kıytırıktan değişiklik yapi bir sayı yükselt 7 yap, sür piyasaya gitsin.
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