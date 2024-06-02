BİM marketler aksiyon kamerası ve motorsiklet Intercom sistemi satacak

7 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
7 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kandao markasına ait Qoocam 3 aksiyon kamerası yer alıyor. 5.7K çözünürlükte 360 derecelik videolar çekebilen kamera tek lens ile 4K 30fps görüntü yakalayabiliyor. Kandao ayrıca motorsiklet kurulum seti ile birlikte geliyor. Fiyatı ise 19999TL.
Diğer taraftan aynı anda 3 sisteme kadar bağlantı kurulabilen, çift telefon desteği, gürültü azaltma, Google asistan, Siri etkileşimi sunabilen ProZone Intercom iletişim sistemi ise 1499TL olarak satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.