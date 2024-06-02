BİM marketler aksiyon kamerası ve motorsiklet Intercom sistemi satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketler zincirinde motorsiklet tutkunlarının ihtiyacı olan iletişim sistemi, aksiyon kamerası, elektronik kompresör, lastik tamir kiti, sırt çantası, elektrikli bisiklet gibi pek çok ürün satılacak.

7 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

7 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kandao markasına ait Qoocam 3 aksiyon kamerası yer alıyor. 5.7K çözünürlükte 360 derecelik videolar çekebilen kamera tek lens ile 4K 30fps görüntü yakalayabiliyor. Kandao ayrıca motorsiklet kurulum seti ile birlikte geliyor. Fiyatı ise 19999TL.

31 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan aynı anda 3 sisteme kadar bağlantı kurulabilen, çift telefon desteği, gürültü azaltma, Google asistan, Siri etkileşimi sunabilen ProZone Intercom iletişim sistemi ise 1499TL olarak satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.