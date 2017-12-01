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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda Google'a göre 2017'nin en iyileri!

Google, merakla beklenen 2017 yılına ilişkin en popüler mobil uygulamalar, oyun ve diğer içerikler listesini bugün açıkladı. Super Mario Run; 2017 yılının en çok indirilen oyunu oldu!
1 yıl
4,7b
1
10
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Google, merakla beklenen 2017 yılına ilişkin en popüler mobil uygulamalar, oyun ve diğer içerikler listesini bugün açıkladı. Nintendo'nun yapımcılığını üstlendiği Super Mario Run, oyun kategorisinde tahtın sahibi oldu. Google, oyunun indirilme sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmasa da Nintendo; oyunun Aralık 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana iOS ve Android platformlarında 200 milyondan fazla indirildiğini söyledi. Super Mario Run'a, Bubble Witch 3 Saga ve Magic Tiles 3 eşlik ediyor. Google tarafından açıklanan listede Bubble Witch 3 Saga ikinci sırada, Magic Tiles 3 ise üçüncü sırada yer alıyor.
Google, aynı zamanda 2017 yılının en iyi filmleri, TV şovları, şarkıları, kitapları ve uygulamalarını da açıklamayı ihmal etmiyor. Film kategorisinde zirvenin sahibi olan Moana'yı; en iyi TV şovları kategorisinde tahta oturan Game of Thrones izliyor. Listede Kendrick Lamar'ın Humble adlı şarkısı da yılın en iyi şarkıları arasında yerini almış durumda. Uygulama kategorisine baktığımız zaman ise photoshop uygulaması Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İşte karşınızda Google'ın açıklamış olduğu 2017 yılının enleri listesi:

2017'nin En Popüler 5 Uygulaması

2017'nin En Popüler 5 Oyunu

2017'nin En Popüler 5 Şarkısı 

  • HUMBLE. by Kendrick Lamar
  • Shape of You by Ed Sheeran 
  • DNA. by Kendrick Lamar
  • Mask Off by Future
  • Body Like A Back Road by Sam Hunt

2017'nin En Popüler 5 Filmi

2017'nin En Popüler 5 TV Şovu


https://blog.google/products/google-play/announcing-google-plays-best-2017/ Yorum Yaz
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Vega 1 yıl
Edit: 98 doğumlu adamı haber editörü yapmışlar.
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Vega 1 yıl
Verdiğin oyun linkleri Google Play'i açıyor. Neden iOS indirme linki vermiyorsun?
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Astforum 1 yıl
Tarafsız olmamış seçimler.
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sniper23 1 yıl
C.A.T.S güzel oyun, tavsiye ederim.
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Ohol Oula 1 yıl
Super Mario Run çöpüne bak.
Kendrick de uçtu iyice
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ApsinteX 1 yıl
Rick and Morty cidden acayip izleyin, deneyimleyin.. :))
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System32Deleted 1 yıl
Çok Şükür
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drfree1 1 yıl
boomerang güzelmiş
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tobepeople 1 yıl
Kitapların çoğunun Türkçesi yok sanırım sadece Başlat'ı buldum.
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CWaRRioR 1 yıl
The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson
:)
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