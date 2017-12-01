Karşınızda Google'a göre 2017'nin en iyileri!

Google, merakla beklenen 2017 yılına ilişkin en popüler mobil uygulamalar, oyun ve diğer içerikler listesini bugün açıkladı. Nintendo'nun yapımcılığını üstlendiği Super Mario Run, oyun kategorisinde tahtın sahibi oldu. Google, oyunun indirilme sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmasa da Nintendo; oyunun Aralık 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana iOS ve Android platformlarında 200 milyondan fazla indirildiğini söyledi. Super Mario Run'a, Bubble Witch 3 Saga ve Magic Tiles 3 eşlik ediyor. Google tarafından açıklanan listede Bubble Witch 3 Saga ikinci sırada, Magic Tiles 3 ise üçüncü sırada yer alıyor.

Google, aynı zamanda 2017 yılının en iyi filmleri, TV şovları, şarkıları, kitapları ve uygulamalarını da açıklamayı ihmal etmiyor. Film kategorisinde zirvenin sahibi olan Moana'yı; en iyi TV şovları kategorisinde tahta oturan Game of Thrones izliyor. Listede Kendrick Lamar'ın Humble adlı şarkısı da yılın en iyi şarkıları arasında yerini almış durumda. Uygulama kategorisine baktığımız zaman ise photoshop uygulaması Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İşte karşınızda Google'ın açıklamış olduğu 2017 yılının enleri listesi:

2017'nin En Popüler 5 Uygulaması

https://blog.google/products/google-play/announcing-google-plays-best-2017/