Karşınızda Huawei Honor 7

Bu yılı 100 milyon akıllı telefon satışı ile kapatmayı planlayan Huawei, üst seviye akıllı telefon segmentine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Firma son olarak Huawei Honor 7 amiral gemi modelini duyurdu.





5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon firmanın 64-bitlik Kirin 935 yongasetinden gücünü alıyor. 2.2GHz saat hızında çalışan bu yongasetinde 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunurken, grafik tarafını ise Mali-T628 birimi üstleniyor.





Tamamen metal kasaya sahip olan modelde 3GB RAM ve 16GB/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri yer alıyor. Arka kısımdaki 20MP çözünürlüğündeki Sony sensör f/2.0 aralığına sahipken faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor. Arka kısımda ayrıca bir parmak izi okuyucu da mevcut. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.





NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 gibi teknolojilerle donatılan modelde 3100mAh gücündeki batarya 10 dakika şarj ile yüzde 25, 30 dakika şarj ile yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor.





8.5mm kalınlık değeri olan model kapasite ve hücresel bağlantıları ile birbirinden farklılaşıyor. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü sunan modelin 16GB kapasiteli LTE versiyonu 322$, 16GB kapasiteli çift SIM LTE versiyonu 355$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 400$ olarak belirlenmiş.

http://www.phonearena.com/news/Metal-Huawei-Honor-7-unveiled-with-20-MP-phase-detection-camera-starts-at-322_id70977