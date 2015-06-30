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Karşınızda Huawei Honor 7

3 yıl
10,6b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Huawei Honor 7

Bu yılı 100 milyon akıllı telefon satışı ile kapatmayı planlayan Huawei, üst seviye akıllı telefon segmentine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Firma son olarak Huawei Honor 7 amiral gemi modelini duyurdu. 

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon firmanın 64-bitlik Kirin 935 yongasetinden gücünü alıyor. 2.2GHz saat hızında çalışan bu yongasetinde 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunurken, grafik tarafını ise Mali-T628 birimi üstleniyor. 

Tamamen metal kasaya sahip olan modelde 3GB RAM ve 16GB/64GB artırılabilir kapasite seçenekleri yer alıyor. Arka kısımdaki 20MP çözünürlüğündeki Sony sensör f/2.0 aralığına sahipken faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor. Arka kısımda ayrıca bir parmak izi okuyucu da mevcut. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip. 

NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 gibi teknolojilerle donatılan modelde 3100mAh gücündeki batarya 10 dakika şarj ile yüzde 25, 30 dakika şarj ile yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor. 

8.5mm kalınlık değeri olan model kapasite ve hücresel bağlantıları ile birbirinden farklılaşıyor. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde EMUI 3.1 kullanıcı arayüzünü sunan modelin 16GB kapasiteli LTE versiyonu 322$, 16GB kapasiteli çift SIM LTE versiyonu 355$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 400$ olarak belirlenmiş.  

http://www.phonearena.com/news/Metal-Huawei-Honor-7-unveiled-with-20-MP-phase-detection-camera-starts-at-322_id70977 Yorum Yaz
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Deae 3 yıl en beğenilen altan_518
altan_518
Deae
Arka kamerasına hasta oldum :)

Kamerayı görmeden, çektiği fotoğrafa bakmadan nasıl hasta oldun acaba?

Yabancı sitelerde incelemesi ve fotoları mevcut hemde boy boy, bi zahmet bakıverin ondan sonra laf sokma aşamasına geçin.
altan_518DeaeArka kamerasına hasta oldum :)Kamerayı görmeden, çektiği fotoğrafa bakmadan nasıl hasta oldun acaba...
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kuyudakitas 3 yıl
4.5 ila 5 inç arası üst seviye telefona hasret kaldık, sen çinlisin ellerin minicik senin, senin neyine 5 inç üzeri telefon eyyyyyy huawei
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
2 adet satın aldim. Tereddütsüz alınabilecek iyi bir telefon
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tugares 3 yıl
Umarım uygun bi fiyattan ülkemizde de satışa sunulur alım gücü yüksek olmayan ama özellikleri iyi telefon kullanmak isteyen, en azından yeni teknoloji ve yazılımlara ilgi duyan vatandaşlarımızda bu teknolojiyi deneyimleme fırsatı bulurlar
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altan_518 3 yıl
Deae
Arka kamerasına hasta oldum :)

Kamerayı görmeden, çektiği fotoğrafa bakmadan nasıl hasta oldun acaba?
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Deae 3 yıl altan_518
altan_518
Deae
Arka kamerasına hasta oldum :)

Kamerayı görmeden, çektiği fotoğrafa bakmadan nasıl hasta oldun acaba?

Yabancı sitelerde incelemesi ve fotoları mevcut hemde boy boy, bi zahmet bakıverin ondan sonra laf sokma aşamasına geçin.
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kuyudakitas 3 yıl
4.5 ila 5 inç arası üst seviye telefona hasret kaldık, sen çinlisin ellerin minicik senin, senin neyine 5 inç üzeri telefon eyyyyyy huawei
1 Yanıt Yanıtla +5
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mcebi001 3 yıl kuyudakitas
kuyudakitas

4.5 ila 5 inç arası üst seviye telefona hasret kaldık, sen çinlisin ellerin minicik senin, senin neyine 5 inç üzeri telefon eyyyyyy huawei

Sırf o yüzden 129mm lik moto x aldım ben hem üst seviye hem küçük diye bir sonraki cihazımda yurtdışı olacak bıktık küreklerden.....
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murat425 3 yıl
Ekrandaki siyah çerçeve berbat görünüyor.
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DH Misafiri 3 yıl
uygur türklerine yapılan zulme son verinceye kadar çin malı almayalım aldırmayalım.
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ICromwelleI 3 yıl
Şu Gpu'dan bir türlü vazgeçemediler arkadaş işin ucuza kaçıcaz diye fiyat olarak iyi tahmini 16 gb olan model gelirse 1100 gibi bir fiyattan gelebilir belki 1250 falanda olabilir.
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thunderstruck7 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
uygur türklerine yapılan zulme son verinceye kadar çin malı almayalım aldırmayalım.

Made in China yazmayan ürün yok ki
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FreeRun 3 yıl
güzel telefonlar zaten bizim ülkeye gelmez, gelirse dengeleri değiştireceği için getirilmiyor.
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homebird 3 yıl
Huawei telefonları çok sağlam oluyor ideos x5 modelini 2 yıl ben,2 yılda eşim kullandı. Cihaz şu an 5. yılında,hala canavar gibi çalışıyor.
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swat882 3 yıl
Tek kelime ile harika olmuş,fiyatı ve full hd ekran ile muazzam duruyor, önemli olan gpu cpu ve batarya süreleri nasıldır? Bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim
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memleket44 3 yıl
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vetro 3 yıl
Türkiyedeki kaliteli ve istediğini bilen kullanıcı kitlesine önem verse bu pazarda çok iyi bir tutunma yaşayacağını düşünüyorum, bu tarz telefonların ülkeye gelmemesi acaba harbi 3. dünya ülkesi miyiz diye sorgulamama sebep olmuyor değil
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