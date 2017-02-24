Karşınızda Huawei Watch 2

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei’nin Google ile de bir ortaklığı bulunuyor. İlk Android Wear saatini 2015 yılında piyasaya süren Huawei, şimdi ikinci modelini hazırlıyor.
Yine üst seviye segment
Huawei Watch o dönem metal kasası ve yuvarlak tasarımı ile beğeni toplamıştı. Halen daha model en iyilerden birisi olarak görülüyor. Üst seviye segmentte yürümeyi tercih eden Huawei, yeni saati ile de bunu devam ettiriyor. Huawei Watch 2 adındaki akıllı saat Android Wear 2 işletim sistemini temel alacak.
MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen model biraz daha spor tasarıma yönelmiş. Canlı renk seçenekleri bunun en büyük örneği. Dayanıklılık odaklı olduğu anlaşılan gövdede iki kontrol tuşu yer alıyor. Kayışlar değiştirilebiliyor ve saatte bir nanoSIM yuvası da yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı"
Android Wear 2.0 işletim sistemi sayesinde uygulamaları kendi üzerinden kurup çalıştırabileceğiniz saat, ayrıca doğrudan telefon görüşmesi başlatmanıza ve muhtemelen LTE bağlantısı kullanmanıza da imkan sağlayacak. Huawei Watch 2 yine yüksek bir fiyattan piyasaya çıkacaktır ki ülkemizde bile halen 1500TL seviyelerinde alıcı buluyor.
http://venturebeat.com/2017/02/23/this-is-the-sportier-huawei-watch-2-in-three-colors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkesin satın alabilmesi için ben de o rakamlara inmesi isterim kardeşim ama daha 2017 yapımı ve hayli donanımlı bir akıllı saatin de o rakamlara bu kadar kolay düşeceğini sanmıyorum açıkçası. Şu an Almanya fiyatı ise 249€.
Arkadaşlar
mesajları silenmi var
Biraz önce 13 mesaja düştüm foruma bişeyler oluyor[8\|]
ironman
Yarbay
2547 Mesaj
Türkiye Huawei bu saatlere bakmıyormuş diye duydum..[8\|]
Garanti yoksa sıkıntı
Arkadaşlar bu saati almak istedim
urun.n11.com/...
urun.n11.com/...
Fiatlar çok değişken farkları göremedim..[8\|]
Huawei Watch 2 ile ilgili bir inceleme çektim aşağıda izleyebilirsiniz. Teşekkürler.
Huawei Watch 2 İnceleme
gsmarena.com/...
tURUNCU şık duruyor..
1 Misafir
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