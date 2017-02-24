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Karşınızda Huawei Watch 2

Huawei’nin haftaya gerçekleşecek MWC 2017 fuarında tanıtmasını beklediğimiz önemli silahlarından birisi olan Huawei Watch 2 akıllı saati, internete sızmaya başladı.
2 yıl
5,7b
1
34
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Huawei Watch 2

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei’nin Google ile de bir ortaklığı bulunuyor. İlk Android Wear saatini 2015 yılında piyasaya süren Huawei, şimdi ikinci modelini hazırlıyor.

Yine üst seviye segment

Huawei Watch o dönem metal kasası ve yuvarlak tasarımı ile beğeni toplamıştı. Halen daha model en iyilerden birisi olarak görülüyor. Üst seviye segmentte yürümeyi tercih eden Huawei, yeni saati ile de bunu devam ettiriyor. Huawei Watch 2 adındaki akıllı saat Android Wear 2 işletim sistemini temel alacak.

MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen model biraz daha spor tasarıma yönelmiş. Canlı renk seçenekleri bunun en büyük örneği. Dayanıklılık odaklı olduğu anlaşılan gövdede iki kontrol tuşu yer alıyor. Kayışlar değiştirilebiliyor ve saatte bir nanoSIM yuvası da yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı"

Android Wear 2.0 işletim sistemi sayesinde uygulamaları kendi üzerinden kurup çalıştırabileceğiniz saat, ayrıca doğrudan telefon görüşmesi başlatmanıza ve muhtemelen LTE bağlantısı kullanmanıza da imkan sağlayacak. Huawei Watch 2 yine yüksek bir fiyattan piyasaya çıkacaktır ki ülkemizde bile halen 1500TL seviyelerinde alıcı buluyor. 

  

http://venturebeat.com/2017/02/23/this-is-the-sportier-huawei-watch-2-in-three-colors/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DODANLI 2 yıl en beğenilen
Kusura bakmasın huawei, watch 1 daha karizmatikti.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LGatakan 1 yıl
Tip olarak güzel ama 6 ay sonra fiyatı 700 - 800 bandına iner.
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TR_001 1 yıl LGatakan
LGatakan
Tip olarak güzel ama 6 ay sonra fiyatı 700 - 800 bandına iner.

Herkesin satın alabilmesi için ben de o rakamlara inmesi isterim kardeşim ama daha 2017 yapımı ve hayli donanımlı bir akıllı saatin de o rakamlara bu kadar kolay düşeceğini sanmıyorum açıkçası. Şu an Almanya fiyatı ise 249€.
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ironman 1 yıl

Arkadaşlar
mesajları silenmi var
Biraz önce 13 mesaja düştüm foruma bişeyler oluyor[8\|]
ironman
Yarbay
2547 Mesaj
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ironman 1 yıl

Türkiye Huawei bu saatlere bakmıyormuş diye duydum..[8\|]
Garanti yoksa sıkıntı
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TR_001 1 yıl ironman
Bilemiyorum ama dediğin gibi alınacaksa eğer, öncesinde araştırmakta fayda var. TR’de yaşamadığım için dikkat etmemiştim. Destek yoksa eğer satın almamanı öneririm.
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ironman 1 yıl

Arkadaşlar bu saati almak istedim
urun.n11.com/...
urun.n11.com/...
Fiatlar çok değişken farkları göremedim..[8\|]
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TR_001 1 yıl ironman
Leo bx9 Carbon black.. ikisi de aynı saat; ucuz olanı al geç. Her yönden tavsiye ederim, güzel ve yeni bir model
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sur_ 1 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Huawei Watch 2 ile ilgili bir inceleme çektim aşağıda izleyebilirsiniz. Teşekkürler.
Huawei Watch 2 İnceleme
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prowl12 2 yıl
Tasarım fena değil ama 1500 etmez
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guguk 2 yıl
Şunların ekranlarını ufacık yapıyorlar hiç hoş olmuyor bence en düşük 1.4 olmalı benim kola mesela moto 360 1.56 ekran tam oluyor diğerleri çocuk kol saati gibi kalıyor. Keşke ekranını büyük yapsalarmış gerçi bu sene sonuna kadar sağlam çok güzel saatler geliyor acelesi olmayan beklesin derim.
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By_ChatLaK35 2 yıl
Classic modeli de var huawei watch 2nin sitesinde var
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ironman 2 yıl

gsmarena.com/...
tURUNCU şık duruyor..
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sis651 2 yıl
Garmin Fenix 3 özellikleri gelmiş bunda. Fiyat olarak da oldukça ucuz Fenix 3 ve Fenix 5 serileri yanında. Garmin saatlere en yakın alternatif Android saat bu olmuş...
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