Karşınızda Huawei Watch 2

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei’nin Google ile de bir ortaklığı bulunuyor. İlk Android Wear saatini 2015 yılında piyasaya süren Huawei, şimdi ikinci modelini hazırlıyor.

Yine üst seviye segment

Huawei Watch o dönem metal kasası ve yuvarlak tasarımı ile beğeni toplamıştı. Halen daha model en iyilerden birisi olarak görülüyor. Üst seviye segmentte yürümeyi tercih eden Huawei, yeni saati ile de bunu devam ettiriyor. Huawei Watch 2 adındaki akıllı saat Android Wear 2 işletim sistemini temel alacak.

MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen model biraz daha spor tasarıma yönelmiş. Canlı renk seçenekleri bunun en büyük örneği. Dayanıklılık odaklı olduğu anlaşılan gövdede iki kontrol tuşu yer alıyor. Kayışlar değiştirilebiliyor ve saatte bir nanoSIM yuvası da yer alıyor.

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Android Wear 2.0 işletim sistemi sayesinde uygulamaları kendi üzerinden kurup çalıştırabileceğiniz saat, ayrıca doğrudan telefon görüşmesi başlatmanıza ve muhtemelen LTE bağlantısı kullanmanıza da imkan sağlayacak. Huawei Watch 2 yine yüksek bir fiyattan piyasaya çıkacaktır ki ülkemizde bile halen 1500TL seviyelerinde alıcı buluyor.