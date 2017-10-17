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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı!

Serinin devamı niteliğinde olan Surface Book 2, bugün Microsoft'un düzenlemiş olduğu bir etkinlikte tanıtıldı. Oldukça güçlü donanımlara sahip cihaz ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
4,3b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı!
Microsoft'un ilk dizüstü bilgisayarı olan Surface Book'un tanıtımından 2 yıl sonra bugün Surface Book 2 tanıtıldı. 8.nesil Kaby Lake işlemcilerle birlikte karşımıza çıkan Surface Book oldukça güçlü teknik özellikleriyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

İşte Yeni Surface Book 2

13.5 inç ve 15 inç'lik ekran boyutu seçenekleriyle karşımıza çıkan Surface Book 2, şirketin ilk deneyimi olan Surface Book'tan çok daha güçlü. Yalnızca 13.5 inçlik versiyonda yapılandırma yapabilmek mümkün. 2.6GHz Intel Core i5-7300U işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD özelliklerine sahip 13.5 inçlik Surface Book 2, serinin giriş seviyesi bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor ancak bu özellikleri iyileştirebilmek mümkün. 
Dilerseniz bütçeyi biraz daha arttırıp 13.5-inçlik ekranlı modeli ve Nvidia GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 VRAM ekran kartı ile donatılmış, 1.9GHz Intel Core i7-8650U işlemci, 16GB RAM ve 256GB, 512GB veya 1TB SSD depolama alanlarıyla birlikte de satın alabilirsiniz. 
15 inçlik modelin teknik detaylarına yakından bakarsak, 15 inç'lik Surface Book 2 ise gerçek bir canavar ve Nvidia GeForce GTX 1060 GPU ile geliyor. 15 inç'lik modele 1.9GHz Intel Core i7-8650U CPU'nun eşlik ettiğini görmekteyiz. Bu modelde entegre grafik seçenekleri ve Core i5 işlemci seçeneği ise bulunmuyor. Dolayısıyla bu modelin fiyatı, 2.499 dolardan başlıyor. 256GB, 512GB veya 1 TB SSD depolama paketlerinden birini seçerek cihazı satın alabilirsiniz. Depolama kapasitesi arttığı için doğal olarak da fiyat artıyor. Her iki modelde de bir adet USB Type-C bağlantı seçeneği sunuluyor.
Bilgisayarların ekran tarafına bakacak olursak 13,5 inçlik modelin 3,000 x 2,000 piksel çözünürlüğüne sahip, 15 inçlik model ise 3,240 x 2,160 piksel çözünürlüğe sahip. 2 si 1 ekran deneyimi sunan ve 360 derece dönebilen ekranıyla Surface Book 2'yi dilerseniz bir tablet gibi de kullanabilirsiniz. 13 inçlik model, yaklaşık olarak 1,5 kg ağırlığa sahip. Ağabeyi 15 inçlik model ise 1,9 kg ağırlığında.  
Microsoft, Surface Book 2'nin her iki modelininde de MacBook Pro'nun 10 saatlik pil ömründen 7 saat daha fazla bir pil ömrü sunuluyor. Şirket cihazların toplamda 17 saatlik bir pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor. 
Tanıtım sırasında sürekli Apple'a atıfta bulunan Microsoft, yeni Surface Book 2'lerin  ilk Surface'a oranla iki kat, MacBook Pro'ya oranla ise yedi kat daha güçlü olduğunu belirtiyor. 

Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Windows 10 işletim sistemiyle birlikte sunulan Surface Book 2, 9 Kasım'da ön siparişlere açılacak 16 Kasım'dan itibaren de satışa sunulmuş olacak. 13 inç'lik modelin başlangıç fiyatı 1.499 dolar olarak belirlenmiş,  dGPU'lu model ise 1.999 dolar değerinde. 15 inç'lik modelin fiyatı ise 2.499 dolardan başlıyor. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceğiyle ilgi kesin bir bilgi ise maalesef bulunmamakta.
 

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/surface-book-2-release-date-news-and-rumors-1319644 Yorum Yaz
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Flcnr 1 yıl en beğenilen
Adamların 2500 dolara aldıkları alete bakar mısın, burada 2500 liraya alabileceğimiz bir alet bunun yanında çöp bile olamaz.
Yanıtla +14
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V4LKyR 1 yıl
Hani Microsoft donanım işinden çekiliyordu...? Ne iş?
Bu iki bilgisayar da MacBook katili, efsanevi makineler olmuş. Müthiş beğendim.
Yanıtla +10
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435 1 yıl
8. nesil i7-8650U, gtx1060 ve bu donanımla 17 saat hem de 3k dokunmatik ve kalemli ekranla. Apple bilgisayar nasıl yapılır öğrensin
Yanıtla +5
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oguthas 1 yıl
Microsoft Surface Book 2 15" sipariş etmenin bir yolu var mı ?
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teknokaptan 1 yıl
masa ustu cihazim oldugu icin parca degistirip yola devam etmek daha mantikli..surface book 2 guzel cihaz en üst modeli vergi ile birlikte 3500 dollar. turklirasi ile 13bin TL yapiyor masallah :)
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435 1 yıl
8. nesil i7-8650U, gtx1060 ve bu donanımla 17 saat hem de 3k dokunmatik ve kalemli ekranla. Apple bilgisayar nasıl yapılır öğrensin
Yanıtla +5
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alemburda34 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ulkemizde bulmak zor oldugundan bizde bakmak bile zor ama neyse...
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ultrabook işlemcisi nasıl oluyor da MacBook pro’nun 7 kat hızlısı oluyor? MacBook Pro’larda Pentium 4 var sanki.
Ama tasarım muazzam.
1 Yanıt Yanıtla +2
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435 1 yıl Guest-F8946C419
macbook pro 13 kullanıyorum (en üst paket) özellikle premiere 'de renderlarda bilgisayarı kırıp çöpe atasım geliyor. Arkadaşım benle aynı zamanda dell 9560 aldı. ben 9700 TL'ye aldım (çeviricilerle) o 8500'e aldı. yanyana koyup bir oyun açtığımızda benimki pentium 4 'ü aratıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 1 yıl
Hani Microsoft donanım işinden çekiliyordu...? Ne iş?
Bu iki bilgisayar da MacBook katili, efsanevi makineler olmuş. Müthiş beğendim.
Yanıtla +10
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Flcnr 1 yıl en beğenilen
Adamların 2500 dolara aldıkları alete bakar mısın, burada 2500 liraya alabileceğimiz bir alet bunun yanında çöp bile olamaz.
Yanıtla +14
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simbolmina 1 yıl
Son hafta çıkan MS donanım işini bırakıyor diyen haberlere nispet eder gibi cihaz tanıttı adamlar.
Şu dokunmatik ekran tutkularını gevşetip daha uygun fiyatli modeller çıkarsalar tam olacak. Surface studio ve book dokunmatik olmayan modeli olsa mesela. (Apple o kadar cihazı dokunmatik olmadan satıyor pekala) sirf tasarımından dolayı paraya kiyip oyun için alacak adam boşu boşuna 500 dolar dokunmatik ekrana vermez hem.
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eulogy 1 yıl
Bir şarkının envai çeşit cover'ından bir tanesi kötü olmaz mı arkadaş...
Neon Genesis Evangelion 26 bölüm 26 cover, şimdi de bu enfes laptoplarla dinledim etti 27.
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