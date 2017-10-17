Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı!

Microsoft'un ilk dizüstü bilgisayarı olan Surface Book'un tanıtımından 2 yıl sonra bugün Surface Book 2 tanıtıldı. 8.nesil Kaby Lake işlemcilerle birlikte karşımıza çıkan Surface Book oldukça güçlü teknik özellikleriyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

İşte Yeni Surface Book 2

13.5 inç ve 15 inç'lik ekran boyutu seçenekleriyle karşımıza çıkan Surface Book 2, şirketin ilk deneyimi olan Surface Book'tan çok daha güçlü. Yalnızca 13.5 inçlik versiyonda yapılandırma yapabilmek mümkün. 2.6GHz Intel Core i5-7300U işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD özelliklerine sahip 13.5 inçlik Surface Book 2, serinin giriş seviyesi bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor ancak bu özellikleri iyileştirebilmek mümkün.

Dilerseniz bütçeyi biraz daha arttırıp 13.5-inçlik ekranlı modeli ve Nvidia GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 VRAM ekran kartı ile donatılmış, 1.9GHz Intel Core i7-8650U işlemci, 16GB RAM ve 256GB, 512GB veya 1TB SSD depolama alanlarıyla birlikte de satın alabilirsiniz.

15 inçlik modelin teknik detaylarına yakından bakarsak, 15 inç'lik Surface Book 2 ise gerçek bir canavar ve Nvidia GeForce GTX 1060 GPU ile geliyor. 15 inç'lik modele 1.9GHz Intel Core i7-8650U CPU'nun eşlik ettiğini görmekteyiz. Bu modelde entegre grafik seçenekleri ve Core i5 işlemci seçeneği ise bulunmuyor. Dolayısıyla bu modelin fiyatı, 2.499 dolardan başlıyor. 256GB, 512GB veya 1 TB SSD depolama paketlerinden birini seçerek cihazı satın alabilirsiniz. Depolama kapasitesi arttığı için doğal olarak da fiyat artıyor. Her iki modelde de bir adet USB Type-C bağlantı seçeneği sunuluyor.

Bilgisayarların ekran tarafına bakacak olursak 13,5 inçlik modelin 3,000 x 2,000 piksel çözünürlüğüne sahip, 15 inçlik model ise 3,240 x 2,160 piksel çözünürlüğe sahip. 2 si 1 ekran deneyimi sunan ve 360 derece dönebilen ekranıyla Surface Book 2'yi dilerseniz bir tablet gibi de kullanabilirsiniz. 13 inçlik model, yaklaşık olarak 1,5 kg ağırlığa sahip. Ağabeyi 15 inçlik model ise 1,9 kg ağırlığında.

Microsoft, Surface Book 2'nin her iki modelininde de MacBook Pro'nun 10 saatlik pil ömründen 7 saat daha fazla bir pil ömrü sunuluyor. Şirket cihazların toplamda 17 saatlik bir pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor.

Tanıtım sırasında sürekli Apple'a atıfta bulunan Microsoft, yeni Surface Book 2'lerin ilk Surface'a oranla iki kat, MacBook Pro'ya oranla ise yedi kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Windows 10 işletim sistemiyle birlikte sunulan Surface Book 2, 9 Kasım'da ön siparişlere açılacak 16 Kasım'dan itibaren de satışa sunulmuş olacak. 13 inç'lik modelin başlangıç fiyatı 1.499 dolar olarak belirlenmiş, dGPU'lu model ise 1.999 dolar değerinde. 15 inç'lik modelin fiyatı ise 2.499 dolardan başlıyor. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceğiyle ilgi kesin bir bilgi ise maalesef bulunmamakta.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/surface-book-2-release-date-news-and-rumors-1319644